Lietuvas izlase lielāko daļu mača aizvadīja ļoti neveiksmīgi. Pēc puslaika lietuvieši bija iedzinējos ar rezultātu 30:37, bet trešās ceturtdaļas otrajā pusē viņiem bija pat 17 punktu deficīts (40:57).

Vēl ceturtās ceturtdaļas sākumā lietuvieši zaudēja ar 48:63, tomēr iemeta nākamos 11 punktus un piecas minūtes pirms pamatlaika beigām atradās iedzinējos vien ar četriem punktiem. Tomēr turpinājumā grieķi sekmīgi uzbruka no perimetra un atjaunoja drošu pārsvaru.

Lietuvas izlase iepriekšējos divos Eiropas čempionātos bija izcīnījusi sudraba godalgas, bet ceturtdaļfinālam tā nav kvalificējusies pirmoreiz kopš 2009.gada. Komandu trenē Daiņus Adomaitis, kurš no 2007.gada līdz 2009.gadam spēlēja "Barons"/LMT vienībā, kas bija viņa pēdējais pieturas punkts profesionālā basketbolista karjerā.

Sestdienas mačā uzvarētājiem 21 punktu iemeta Kosts Sluks, bet ar 14 punktiem atzīmējās Niks Kalats.

Savukārt Lietuvas izlases rindās 20 punktus sameta Mindaugs Kuzminsks, kurš ir latvieša Kristapa Porziņģa komandas biedrs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībā Ņujorkas "Knicks".

Grupu turnīru Lietuva iesāka ar negaidītu zaudējumu Gruzijai, tomēr pēc tam nākamajos četros mačos nospēlēja ļoti pārliecinoši, Telavivā triumfējot B apakšgrupā, kamēr Grieķija ar diviem panākumiem Helsinkos bija ceturtā A grupā.

Ceturtdaļfinālā Grieķijai pretim stāsies Horvātijas un Krievijas mača uzvarētāja.

Zīmīgi, ka neveiksmes astotdaļfinālā jau piedzīvojušas divas no trim iepriekšējā Eiropas čempionāta medaļniecēm, jo iepriekš sestdien zaudēja arī pašreizējā bronzas īpašniece Francija. Savukārt 2015.gada čempione Spānija kortā izies svētdien.

LETA jau vēstīja, ka pirmajā astotdaļfināla mačā sestdien Slovēnijas basketbola izlase ar rezultātu 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12) sagrāva Ukrainu. Līdz ar to ceturtdaļfinālā tā spēkosies ar Latvijas un Melnkalnes pāra spēcīgāko vienību, kas savu astotdaļfināla cīņu aizvadīs svētdienas rītā.

Tikmēr pāris stundu vēlāk Vācijas basketbola izlase pēdējās minūtēs salauza Francijas pretestību un pirmoreiz kopš 2007.gada sasniedza Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu. Astotdaļfināla spēlē Vācijas izlase bija labāka ar rezultātu 84:81 (10:19, 24:21, 21:16, 29:25), Franciju ārpus kontinenta meistarsacīkšu pirmā astotnieka atstājot pirmoreiz kopš 1997.gada.

Ceturtdaļfinālā Vācija tiksies ar Spānijas un Turcijas dueļa labāko vienību.

Savukārt trešajā mačā Itālijas basketbola izlase ar 70:57 (30:17, 18:12, 10:13, 12:15) pieveica grupu turnīru pārsteidzoši veiksmīgi aizvadījušo Somiju. Ceturtdaļfinālā Itālijai pretim stāsies Serbijas un Ungārijas pāra labākā vienība.

Pēdējie četri astotdaļfināli tiks spēlēti svētdien, kad 12.30 spēkosies Latvija un Melnkalne, 15.15 gaidāms duelis starp Serbiju un Ungāriju, 18.45 sāksies Spānijas mačs ar mājinieci Turciju, bet 21.30 tiksies Horvātija un Krievija.

Astotdaļfināla un ceturtdaļfināla pāru zaudētājiem Eiropas čempionāts, kas ilgs līdz nākamajai svētdienai, būs noslēdzies.



