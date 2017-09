Jānis Strēlnieks jūtas labāk un gatavs cīnīties pret Melnkalni

Latvijas valstsvienībai svētdien astotdaļfināla mačs "Sinan Erdem Dome" arēnā iecerēts jau plkst.12.30, bet tā uzvarētāja ceturtdaļfinālā sacentīsies pret Slovēniju, kas sestdien droši pārspēja Ukrainu.

"Strēlniekam ir labāk, visi 12 gatavi spēlēt pret Melnkalni Šeit sadzīves apstākļi noteikti ir daudz labāki nekā iepriekšējā posmā," pēc pārcelšanās uz Stambulas rietumu pusi sacīja Bagatskis.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka ceturtdien pēc mača ar Turciju saslimušais Strēlnieks pat tika nogādāts slimnīcā, taču ātri tika palaists uz viesnīcu.

"Melnkalnes izlases trumpji ir atlētiskums, pieredze, droši vien arī spēks un jauda groza tuvumā. Ja ar viņiem ielaidīsimies pozicionālā basketbolā, mums būs ļoti lielas problēmas," uzsvēra Bagataskis. "Tas nenozīmē, ka mums nav jāspēlē pieci pret pieci, taču jācenšas paātrināt spēle. Mēs to varēsim izdarīt, ja savāksim atlēkušās bumbas pie sava groza. Šī komanda ir Serbijas un Krievijas izlašu savienojums."

"Melnkalnieši tāpat kā serbi mīl provocēt un tēlot. Viņi provocēs pirmie, tāpēc jābūt gataviem tāda veida basketbolam. Melnkalnei ir ļoti laba sapratne starp garajiem spēlētājiem, viņi labi jūt viens otru. Pie mazākas iespējas bumba tiek iespēlēta groza apakšā, un no turienes viņi meklē situācijas," sacīja Bagatskis.

Ceturtdienas mačā pret Turcijas izlasi Latvijas komandai bija lieliska bumbas kustība uzbrukuma - uz 28 precīziem metieniem tika veiktas 28 rezultatīvas piespēles, kas basketbolā nav biežs gadījums.

"Mēs uz to strādājam jau no pirmās dienas. Protams, ir grēks sūdzēties par tādu bumbas kustību uzbrukumā, kāda mums bija pret Turciju. Mačā pret Melnkalni tas būs ļoti svarīgs aspekts, bet pats būtiskākais, kā mēs "atsitīsimies" aizsardzībā un paņemsim bumbas pie sava groza," norādīja treneris.

Bagatskis nepiekrita izteikumam, ka mačs pret Turcijas komandu bija labākais, kamēr viņš ir Latvijas valstsvienības galvenais treneris. "Labākās spēles vēl tikai priekšā."

Piektdien Latvijas valstsvienībai bija brīvdiena - tā no Stambulas Āzijas daļas, kur notika apakšgrupu turnīrs, pārcēlās uz Eiropas pusi. Tā dzīvo vienā viesnīcā ar visām pārējām 15 turnīra astotdaļfināla komandām.

"Spēlētājiem piektdien vajadzēja dot brīvdienu. Pēc mača ar Turciju basketbolisti bija emocionāli iztukšoti. Viņiem vajadzēja atpūsties un uzlādēt baterijas. Pēc spēles viesnīcā bijām tikai pēc pusnakts un pēc pārbraukšanas uz Eiropas pusi doties piektdien uz treniņu nebūtu prāta darbs," skaidroja Bagatskis.

Latvijas izlases nākamā pretiniece Melnkalne apakšgrupu sacensībās izcīnīja trešo vietu C grupā, ciešot neveiksmes vien pret nomināli spēcīgākajām Spāniju un Horvātiju.

"Spānijas izlase Melnkalni "sita ārā" no komforta zonas un izmantoja ātras pārejas. Kā zinām, spāņi mēģina spēlēt ātru basketbolu. Savukārt Horvātijas basketbolisti spēli pret Melnkalni sāka ar 15:0 vadību. Tomēr līdz ko viņiem sāka "buksēt" metieni, sākās problēmas. Tas gan nav rādītājs, katrs pretinieks ir citādāks. Mums nav jādomā ne par Spāniju vai citiem, bet par to, kā spēlēsim paši," teica Bagatskis.

Eiropas čempionāta izslēgšanas turnīrs notiks 16 000 skatītāju ietilpīgajā "Sinan Erdem Dome" arēnā.

"Gribētos, lai "Sinan Erdem Dome" būtu pilna ar Latvijas līdzjutējiem. Pret Turciju viņus bija fantastiski dzirdēt. Cerams, pret Melnkalni būs vismaz tikpat," līdzjutējus uz maču aicināja Bagatskis.

Eiropas čempionāts ilgs līdz nākamajai svētdienai, bet astotdaļfināla un ceturtdaļfināla pāru zaudētājiem turnīrs būs noslēdzies.

Pēc šī turnīra Eiropas labākās basketbola komandas turpmāk tiks noskaidrotas vien reizi četros gados.