Latvijas potenciālo pretinieku duelis: Slovēnijas basketbola izlase sagrauj Ukrainu

Ukraina mača ievadā vēl spēja panākt 3:3, tomēr turpinājumā sešu punktu izrāvienu veica Slovēnija, ātri vien iegūstot pārsvaru, ko vēlāk tikai palielināja.

Uzvarētājiem ar 21 punktu izcēlās naturalizētais Entonijs Rendolfs, kurš 12 no šiem punktiem sameta trešajā ceturtdaļā. Tikmēr pa 14 punktiem guva Klemens Prepeličs un Luka Dončičs, kuram bija arī desmit atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.

Kamēr Gorans Dragičs no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Maiami "Heat", kurš pirms šī mača bija turnīra rezultatīvākais spēlētājs, šoreiz sameta vien piecus punktus.

Savukārt Ukrainai rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Maksims Pustozvonovs.

Līdz ar to Ukrainai turnīrs ir noslēdzies, bet Slovēnija otrdien vai trešdien ceturtdaļfinālā spēkosies ar Latvijas un Melnkalnes dueļa uzvarētāju, kas savu astotdaļfināla cīņu aizvadīs svētdienas rītā. Arī ceturtdaļfināla zaudētājiem pēc tam turnīrs būs noslēdzies.

Kā vēstīts, Slovēnija A apakšgrupas turnīrā Helsinkos guva piecas uzvaras tikpat mačos, aiz sevis atstājot Somiju, Franciju, Grieķiju, Poliju un Islandi. Tikmēr ukraiņi palika ceturtie B apakšgrupā, atpaliekot no Lietuvas, Vācijas un Itālijas.

Vēl sestdien plkst.15.15 basketbola publiku gaida Vācijas un Francijas duelis, plkst.18.45 Somija mērosies spēkiem ar Itāliju, bet dienas pēdējā mačā plkst.21.30 Lietuva cīnīsies ar Grieķiju, bet pārējie četri astotdaļfināli tiks izspēlēti svētdien.



