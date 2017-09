Latvijas Volejbola federācija no biedru rindām izslēdz opozicionārus "Es par Volejbolu!"

Federācija, balstoties uz LVF statūtu 4.6.3. punktu, biedrību "Es par Volejbolu!" par būtiska kaitējuma nodarīšanu federācijai izslēgusi no biedru rindām.

"Šāds lēmums lielā mērā saistīts ar 17.augusta pasākuma novērtējumu. Pasākums tika organizēts laikā, kad visa Latvijas volejbola saime, ieskaitot organizatorus, atbalstītājus un līdzjutējus, Eiropas čempionāta laikā Jūrmalā bija nodarbināta ar to, lai pēc iespējas labāk tiktu aizvadītas šīs sacensības, kuras tika rīkotas ar Latvijas valdības un Jūrmalas pilsētas atbalstu un kas pludmales volejbolā šogad ir galvenās gan Latvijā, gan Eiropā. Biedrības rīkotais pasākums degradēja Latvijas volejbola sabiedrību starptautiskā mērogā. Turklāt šajā viesnīcā dzīvoja arī daudzi uz Eiropas čempionātu atbraukušie ārvalstu pārstāvji, kuri par kopsapulci bija neizpratnē. Negācijas izskanēja arī no volejbola atbalstītājiem un sponsoriem. Tāpēc valdes sēdē tika lemts par biedrības "Es par Volejbolu!" izslēgšanu no LVF biedru rindām, un valde nobalsoja par biedrības izslēgšanu," LVF citē federācijas prezidenta Ata Sausnīša teikto.

Uz LVF sapulci bija ieradušies 32 biedri, bet, lai būtu kvorums un notiktu kopsapulce, bija nepieciešami 37 biedri.

Kā vēstīja biedrība "Es par volejbolu!", kopsapulce tika plānota balstoties uz 2017.gada 3.februārī vairāk nekā vienas desmitās daļas LVF biedru ierosinātu un parakstītu iesniegumu LVF valdei par kopsapulces sasaukšanu.

Tiesa, LVF tā arī netika ziņojusi par šādas kopsapulces rīkošanu, jo tās sasaukšanas iniciatori ir federācijas vadības oponenti.

Biedrība "Es par volejbolu!" tika izveidota 2017.gada sākumā, ar mērķi veicināt volejbola attīstību Latvijā un apvienot volejbola sabiedrības pārstāvjus.

Zīmīgi, ka maijā šī biedrība iesniedza tiesā prasību, ar ko tiek apstrīdēta LVF prezidenta Ata Sausnīša pārvēlēšana amatā, kuru viņš pārliecinoši saglabāja februārī notikušajā LVF kongresā.

Latvijas Volejbola federācijas (LVF) esošās vadības lielākā opozicionāre "Es par Volejbolu!" neizprot LVF motivāciju izslēgt biedrību no federācijas biedru rindām, sarunā ar aģentūru LETA atklāja biedrības valdes priekšsēdētājs Kaspars Timermanis.

"Paziņojumu presei esam lasījuši, pagaidām neko daudz nokomentēt nevaram. Trešdien bijām valdes sēdē iesnieguši pavisam citu jautājumu. Esam par neesošo un "mirušo" biedru izslēgšanu no LVF, taču galu galā tie bijām mēs, kuri tika izslēgti," teica Timermanis.

"Uzrakstījām iesniegumu par kopsapulces rīkošanu. Acīmredzot, tā ir federācijas pretdarbība 32 biedru vēlmēm. Detalizēti nav skaidra LVF motivācija, sperot šādu soli," skaidroja Timermanis.