Melnkalniešu galvenais treneris nosauc Latvijas trumpjus un neslēpj, ka labāk spēlētu pret Krieviju

Latvijas izlase ceturtdien Stambulā savā D apakšgrupas noslēdzošajā cīņā ar 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16) uzvarēja Turciju, līdz ar to astotdaļfināla pretiniekos iegūstot parocīgo Melnkalni un izvairoties no tikšanās ar favorīti Spāniju, bet Melnkalne C apakšgrupas pēdējā mačā ar 86:69 (24:19, 18:11, 24:23, 20:16) pārspēja Rumāniju.

"Latvija, Serbijai vai Turcija, man īpaši neinteresē. Tās ir augsta līmeņa komandas, kas labi nokomplektētas visās pozīcijās. Ja man būtu jāizvēlas, labprāt spēlētu pret Krieviju. Latvija ir nopietns pretinieks. Viņiem ir lieliska un ļoti ātra komanda. Pāragri izdarīt kādu secinājumus, jo tikko noslēgusies spēle pret Rumāniju un esam uzzinājuši savu nākamo pretinieci. Mums ir pietiekami daudz laika sagatavoties," Melnkalnes mediji citē Tanjeviča teikto pēc spēles ar Rumāniju.

Viņš uzsvēra, ka Melnkalnes izlase sasniegusi savu sākotnēji uzstādīto mērķi - iekļūšanu astotdaļfinālā.

"Pirmo reizi esam iekļuvuši astotdaļfinālā. Ja neskaita spēli pret Spāniju, esmu apmierināts ar to, kā komanda izskatījās šajās spēlēs. Pamazām uzlabojam savu fizisko formu. Ceru, ka astotdaļfinālā pret Latviju parādīsim savu maksimāli labāko sniegumu," uzsvēra Tanjevičs.

Latvijas un Melnkalnes izlases astotdaļfinālu aizvadīs svētdien Stambulā, mačam sākoties plkst.12.30. Mača uzvarētāja ceturtdaļfinālā tiksies ar Slovēnijas un Ukrainas astotdaļfināla uzvarētāju.