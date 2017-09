Devītajā “Ghetto Games” sezonā – 10 000 dalībnieku un simtiem tūkstošu apmeklētāju

Šosezon norisinājās arī vērienīga ielu kultūras pasākumu sērija – bītboksa sacensības “Ghetto Beatbox battle”, starptautiska mēroga ielu deju sacenības “Ghetto Hardcore battle” Jūrmalā, “Moto Gymkhan sacensības” ielu motocikliem, starptautiskās pankrationa cīņu sacensības “Ghetto Fight”. Īpašu skatītāju atsaucību šajā gadā izpelnījās starptautiskais “slam dunk” konkurss “Ghetto Kings of Air”, kas šajā gadā pirmo reizi norisinājās Eiropa lielākajā tirgū – Rīgas Centrāltirgū. Tāpat šajā gadā Grīziņkalnā norisinājās trešais Baltijas bundzinieku samits, pulcējot teju 300 bundzinieku no Baltijas valstīm, kā arī starptautiskais ielu sporta un kultūras festivāls “Ghetto Games festivāls Ventspilī”.

Šajā sezonā “Ghetto Games” paplašināja savu darbību, rīkojot sacensības dažādās Latvijas vietās - Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Saldū, Jelgavā, Jēkabpilī, Bauskā, Cēsīs, Ogrē, Krāslavā, Smiltenē, Lielvārdē un Jūrmalā. Kopumā tika sarīkoti 62 pasākumi, kuros iesaistījās teju 10 000 dalībnieku un simtiem tūkstošu apmeklētāju.

Trešais Baltijas bungu sammits. (Foto: Publicitātes foto)

Tieši šajā sezonā divi “Ghetto Games” saimes galvenie sporta veidi piedzīvoja būtisku attīstību, jo pirmo reizi Latvijā tika aizvadīts pirmais starptautiskais ielu futbola turnīrs, savukārt ielu basketbolā pirmo reizi Baltijas valstīs norisinājās atlase uz vienām no pasaulē ietekmīgākajām starptautiskajām “3 pret 3” ielu basketbola sacensībām “Moscow Open”. Tāpat būtiskus sasniegumus šogad demonstrēja Latvijas “Ghetto Basket” “3 pret 3” ielu basketbola izlases dalībnieki, pirmo reizi Latvijas vēsturē izcīnot divas ceļazīmes uz pasaules tūri Lozannā, Šveicē.

Kadri no "Ghetto Games" festivāla. (Foto: Publicitātes foto)

“Ghetto Games” šajā sezonā iesaistījās sabiedriski nozīmīgu jautājumu risināšanā-sadarbībā ar Labklājības ministriju Eiropas Komsijas programmas “Tiesības, vienlīdzības un pilsonības” ietvaros tika īstenots projekts vardarbības pret sievieti mazināšanai, aicinot dalībniekus uz cieņpilnām savstarpējām attiecībām un vardarbības mazināšanu. Tāpat šogad sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu Grīziņkalnā tika rīkotas dienas nometnes bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Arī nākamajā gadā ir paredzēts īstenot 30 basketbola, ielu deju, futbola, BMX, inline, skeitborda nometnes bērniem, iesaistot viņus sportiskās aktivitātēs. Visas vasaras garumā “Ghetto Games” komanda arī darbojās, veicinot brīvprātīgo jauniešu kustības attīstību Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī, Ikšķilē un Cēsīs – “Ghetto Akadēmijā” pieteicās 285 brīvprātīgo jauniešu vecumā no 13 – 25 gadiem, kuri tika aicināti arī iesaistīties “Ghetto Games” pasākumu īstenošanā.

Gatavojoties nākamajai, jau desmitajai “Ghetto Games” sezonai, komanda plāno darboties starptautiskajā vidē, dodoties pieredzes apmaiņas vizītēs dažādās pasaules valstīs, lai ar vietējiem ielu kultūras un sporta veidu organizācijām kopīgi attīstītu platformu jauniešiem ielu kultūrā un sportā, lai veicinātu viņu kā personību attīstību, popularizētu sportisku un aktīvu dzīves veidu, veicinātu integrāciju un stiprinātu savstarpējo iecietību jauniešiem no dažādām sociālām grupām. Šī gada sākumā “Ghetto Games” komanda viesojās Filipīnās, kur mēneša ietvaros īstenoja ielu basketbola un ielu deju aktivitātes. Šajā gadā ir paredzēts doties uz Ganu Āfrikā.