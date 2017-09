Nedēļas nogalē Rīgas sporta nakts laikā pilsētā ierobežos satiksmi un slēgs 11. novembra krastmalu

Sakarā ar publisku pasākumu “Rīgas sporta nakts 2017” no 8. septembra plkst. 22.00 līdz 10. septembrim plkst. 24.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm un operatīvo transportu):

- 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;

- Poļu gātes posmā no 11.novembra krastmalas līdz Pils ielai;

- Bīskapa gātes posmā no Herdera laukuma līdz 11.novembra krastmalai;

- 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (no Jaunielas līdz Bīskapa un Poļu gātei).

9. septembrī no plkst. 21.00 līdz skrējiena beigām slēgs transportlīdzekļu satiksmi skrējiena 5 km maršrutā (izņemot sabiedrisko transportu): 11.novembra krastmala – Akmens tilts – Kuģu iela – Trijādības iela – Raņķa dambis – Balasta dambis – nobrauktuve no Vanšu tilta – Vanšu tilts – Citadeles iela – Torņa iela – Pils laukums – Muitas iela – 11.novembra krastmala (finišs).

10. septembrī no plkst. 8.45 līdz skrējienu beigām slēgs transportlīdzekļu satiksmi pusmaratona maršrutā (izņemot sabiedrisko transportu): 11. novembra krastmala – Eksporta iela – Citadeles iela – Eksporta iela – Miķeļa iela – Kronvalda bulvāris – Muitas iela – Vanšu tilts – nobrauktuve uz Ķīpsalu – Ķīpsalas iela – Enkura iela – Ogļu iela – Kaiju iela – Ķīpsalas iela – nobrauktuve no Vanšu tilta – Zunda krastmala – uzbrauktuve uz Vanšu tilta – Balasta dambis – Raņķa dambis – Trijādības iela – Kuģu iela – AB dambis – Kuģu iela – Trijādības iela – Raņķa dambis – Balasta dambis – uzbrauktuve uz Vanšu tilta – Vanšu tilts – Pils laukums – Torņu iela – Pils iela – Muitas iela – 11.novembra krastmala (finišs).

10. septembrī no plkst. 14.30 līdz skrējienu beigām slēgs transportlīdzekļu satiksmi Ģimeņu skrējiena maršrutā (izņemot sabiedrisko transportu): 11.novembra krastmala – Eksporta iela – Citadeles iela – Eksporta iela – Miķeļa iela – Kronvalda bulvāris – Muitas iela – 11.novembra krastmala (finišs).

No 8. septembra plkst. 22.00 līdz 10. septembrim plkst. 24.00 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

No 8. septembra plkst. 20.00 līdz 10. septembrim plkst. 24.00 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Savukārt no 8. septembra plkst. 20.00 līdz 9. septembrim plkst. 2.00 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Plašāka informācija par sastrēgumiem un apbraucamajiem ceļiem: