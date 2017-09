"Pīrāggeitā" iesaistītais vārtsargs uz diviem mēnešiem diskvalificēts no futbola

Šo bēdīgi slavens kļuva februārī, kad FA kausa spēlē pret premjerlīgas klubu Londonas "Arsenal", atrodoties uz rezervistu soliņa, mača laikā televīzijas kameru priekšā apēda pīrāgu.

Bukmeikeru kompānija "Sun Bets", kas pieder izdevumam "The Sun", pirms tam bija piedāvājusi likmi uz to, ka šis vārtsargs tiešraidē būs redzams ēdam pīrāgu. Līdz ar to 45 gadus vecais Šo pārkāpis FA noteikumus, kas futbolistiem liedz veikt jebkādas darbības, kas saistītas ar likmju veikšanu uz futbola notikumiem un ar tiem saistītām aktivitātēm. Anglijā šis incidents tika nodēvēts par "pīrāggeitu".

45 gadus vecai vārtsargs Veins Šo mača laikā televīzijas kameru priekšā notiesāja pīrāgu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Veins Šo sodīts ar 375 sterliņu mārciņām (410 eiro) un nekavējoties atstādināts no futbola uz diviem mēnešiem, jo atzīts par vainīgu FA noteikumu pārkāpšanā. Apvainojumus, kurus viņš noliedz, pārbaudījusi neatkarīga komisija, kas atzinusi tos par pamatotiem," teikts paziņojumā.

Nākamajā dienā pēc incidenta Šo aizgāja no kluba. Viņš esot zinājis par iespēju izdarīt likmes, bet uzskatījis to par "mazliet zobošanos".

Satonas vienība FA kausa 1/16 finālā sensacionāli izslēdza Līdsas "United" komandu, bet astotdaļfinālā ar 0:2 piekāpās "Arsenal".

Futbolistiem Anglijā ir aizliegts veikt likmes uz jebkādu oficiālu futbola spēli, kā arī viņiem ir aizliegts izpaust jebkādu sev zināmu informāciju, kas varētu izraisīt koruptīvas darbības.