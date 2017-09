Basketbola izlases treniņos traumu guvušais Siliņš tuvākajās dienās atsāks treniņus

Pašlaik 24 gadus vecais Siliņš Trento komandas rindas papildināja pirms diviem mēnešiem, noslēdzot līgumu uz vienu sezonu.

"Izvēle doties uz Trento nebija grūta, jo komanda pēdējo gadu laikā ir rādījusi lielisku sniegumu - katru gadu sasniegts kas liels. Komandai sekoju līdzi pat tad, kad vēl spēlēju Redžio di Emīlijas "Grissin Bon". Skatījos televīzijā, kā komanda pērn spēlēja ULEB Eiropas kausa pusfinālā un šopavasar piedalījās Itālijas čempionāta finālā. Esmu ļoti apmierināts par pievienošanos komandai," klubs citē latviešu basketbolista teikto.

Siliņš jau valstsvienības treniņu cikla sākumā guva potītes traumu, bet pēc tās izārstēšanas neveiksmīgi tika arī pie pleca savainojuma. Ārsti jau sākotnēji bija teikuši, ka basketbolists nevarēs spēlēt aptuveni mēnesi, tomēr valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis ilgstoši cerēja uz viņa palīdzību Eiropas čempionātā.

"Diemžēl nelielas traumas dēļ nevarēju piedalīties Eiropas čempionātā, taču jau tuvākajās dienās atsākšu trenēties kopēja grupā. Iepriekšējā sezona Vācijā bija izaicinājumiem pilna, jo bija lielāka atbildība. Spēlēšana Bonnas "Telekom Baskets" mani padarīja labāku gan kā basketbolistu, gan kā cilvēku," atzīst Siliņš.

Kā uzsver Siliņš, viņš ir basketbolists, kurš veic lielu darba apjomu abos laukuma galos.

"Uzbrukumā man ir labi tālmetieni, taču strādāju arī, lai būtu agresīvāks. Savukārt aizsardzībā varu spēlēt pret jebkuras pozīcijas spēlētāju. Trento komandā man patīk tas, ka basketbolisti šeit var progresēt. Iepriekšējā sezonā Vācijā redzēju Ševonu Šīldsu, kurš treniņos izskatās pavisam cits basketbolists," stāsta Siliņš.

Iepriekšējā sezonā latvietis pārstāvēja Vācijas bundeslīgas komandu Bonnas "Telekom Baskets". Bundeslīgā viņš 22 spēlēs vidēji mačā iemeta 7,4 punktus un realizēja 39,8% tālmetienu. Savukārt FIBA Eiropas kausā latvietim vidēji spēlē 9,6 punkti un un 36,1% tālmetienu realizācija.

"Dolomiti Energia" aizvadītajā sezonā Itālijas A sērijas regulārajā čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet izslēgšanas turnīrā aizkļuva līdz finālam, kurā ar 2-4 piekāpās Venēcijas "Umana Reyer".

Pirms tam Siliņš pārstāvēja citu A sērijas klubu Redžio di Emīlijas "Grissin Bon", kuras sistēmā bija jau no 15 gadu vecumā, bet pirmajā komanda spēlēja kopš 2012.gada. Pēc 2015./2016.gada sezonas latvieša un Itālijas kluba ceļi šķīrās, bet oktobrī viņš pievienojās Bonnas vienībai.

2013.gada vasarā Siliņš palīdzēja Latvijas U-20 izlasei izcīnīt otro vietu Eiropas čempionātā, bet 2014.gadā viņš ar "Grissin Bon" komandu triumfēja FIBA Eiropas Izaicinājuma kausā.

Pērnvasar Siliņš debitēja Latvijas pieaugušo valstsvienībā, palīdzot izlase Riodežaneiro olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

"Dolomiti Energia" nākamajā sezonā piedalīsies ULEB Eiropas kausa izcīņā, kur apakšgrupā tiksies ar Anžeja Pasečņika pārstāvēto Spānijas komandu Grankanārijas "Herbalife", VTB Vienotās līgas klubu Sanktpēterburgas "Zeņit" no Krievijas, Turcijas vienību Bursas "Tofaš", Ulmas "Ratiopharm" no Vācijas un Vilērbānas "Asvel" no Francijas.