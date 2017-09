Bagatskis pastāsta, kā jāspēlē, lai uzvarētu agresīvo Turciju

Abas izlases ceturtdien plkst.20.45 aizvadīs D apakšgrupas pēdējo maču, kurā centīsies iegūt labāku pozīciju grupā un potenciāli vājāko pretinieku astotdaļfinālā.

"Atzīmēšu vienu lietu, kur turki ir labākie šajā Eiropas čempionātā. Viņiem ir vidēji 26 punkti spēlē pēc pretinieku kļūdām. Turcija piespiež pretiniekus kļūdīties, it kā haotiski un agresīvi brūkot virsū pretiniekiem. Tas ir nosacīts presings. Ja pretinieks spiedienam nav gatavs un meklē ekstra piespēli, Turcija pārtver piespēli un to ļoti labi realizē. Mums svarīgas ir divas lietas - nekļūdīties pārejā un pievērst uzmanību viņu trīspunktu metieniem. Abas lietas ir saistītas, jo daudz trīspunktu metienus viņi atrod no pretinieku kļūdām. Pats svarīgākais ir piespiest viņus spēlēt pieci pret pieci un uzbrukumā spēlēt pacietīgi, pašiem būs agresīviem pie viņu presinga un uzreiz uzbrukt," stāstīja Bagatskis.

Čempionāta pirmajos mačos Latvijas izlasi skāra dažādas veselības likstas, taču tagad situācija ar basketbolistu pašsajūtu ir uzlabojusies.

Mačs notiks "Ulker Sports" hallē, kurā savas mājas spēles aizvada šīs sezonas ULEB Eirolīgas čempione Stambulas "Fenerbahce". Turku fani allaž aizrautīgi un ar uguņošanām jūt līdzi saviem elkiem.

"Visi spēlētāji ir spēlējuši augstā līmenī, viņi ar tādu spiedienu ir saskārušies. Tas pat ir interesantāk, manuprāt," secināja Bagatskis.

Šajā čempionātā dažos mačos tiesneši izcēlušies ar skrupulozu tiesāšanu, par ko saņēmuši kritiku no basketbolistiem.

"Nezinu, kāpēc būtu jāakcentē tiesnešu darbs. Pats galvenais, lai tiktu ievēroti godīgas spēles principi. Tad viss būs kārtībā," atzīmēja Bagatskis.

Latvijas izlases galvenais treneris ir pārliecināts, ka abām izlasēm vienai par otru ir ļoti pilnīga informācija.

"Turcija ir agresīvāka, kamēr mēs - mierīgāki un flegmatiskāki. Pats galvenais, lai savas emocijas mēs rītdien transformētu labās basketbola kvalitātēs," uzsvēra Bagatskis.

Astotdaļfinālā D apakšgrupas izlases tiksies ar spēcīgākajām vienībām no C apakšgrupas, kurā pārliecinoši uzvarēja čempionāta favorīte Spānija, bet otrā bija Horvātija.

"Esam labā situācijā - šobrīd viss ir atkarīgs tikai no mums. Nav jādomā par to, kā nospēlēs citi. No Horvātijas puses jau esmu saklausījies visādus brīnumus. Es tik tālu nebiju pat aizdomājies. Mums ir jādara savs darbs, nav jādomā par citiem," stāstīja Bagatskis.

Treneru kolektīvs un basketbolisti redzējuši visas Turcijas spēles šajā Eiropas čempionātā.

"Tomēr tam nav nozīmes, jo katrai komandai ir savi akcenti. Sagatavošanās posms bija tik garš, cik bija, tāpēc mums spēlētajiem bija iedot tās trīs svarīgākās lietas uzbrukumā un aizsardzībā, kas ir jāizpilda, ņemot vērā turku spēcīgākās un vājākās vietas. Esmu pārliecināts, ka šī saruna tāpat jau no turku puses tiek ierakstīta," skaidroja Bagatskis.

Savukārt turku galvenais treneris Ufuks Saridža, ka uzvarēs komanda, kura mazāk kļūdīsies.

"Esam astotdaļfinālā, taču jāspēlē svarīgs mačs par vietu apakšgrupā. Mums ir iespējas spēkoties par augstām vietām, jo komanda ir spēcīga, kura līdz pēdējam cīnās par bumbu. Tāpat mums ir daudz atbalstītāju, un man nav šaubu, ka arī spēlē pret Latviju tā būs," turku mediji citē Saridžu.

Viņaprāt, spiediens uz komandu nāk par labu kā spēlētājiem, tā arī treneru kolektīvam. "Nav viegli strādāt bez apkārtējo spiediena. Svarīgi ir, kā ar šo spiedienu tiek galā. Latvijai pamatsastāvā ir trīs Eirokausu klubu spēlētāji un divi NBA basketbolisti. Uzvarēs komanda, kas vismazāk kļūdīsies," teica Saridža.

Tikmēr atvijas vīriešu basketbola izlasi pilnā arēna Eiropas čempionāta mačā pret mājinieci Turciju emocionāli uzlādēs, uzskata komandas centrs Mārtiņš Meiers.

"Ar veselību viss kārtībā, šodien jutos jau ļoti labi. Tā kā domāju, ka līdz mačam ar Turciju viss jau būs perfekti," pēc trešdienas vakara treniņa norādīja Meiers, kuru iepriekš bija piemeklējis vīruss, kas spēlētājam sagādāja paaugstinātu temperatūru. "Puiši jūtas labi. Būsim gatavi mačam. Vēl no rīta paskatīsimies video, lai gan pretinieki jau tāpat zināmi. Nopētīsim viņus vēl detalizētāk."

Sagaidāms, ka spēlē pret Turcijas izlasi Meieram pretī zem groza stāsies viens no šīs komandas līderiem Semi Erdens.

"Erdens būs vēl viens "gaļas klucis" manā ceļā. Viņš ļoti agresīvi spēlē zem groza un veic labas māņkustības. Izmanto spēku, bet tajā pašā laikā viņš ir ļoti lēns. Man ir jāizmanto savs ātrums. Domāju, varēšu viņu noskriet, to pašu varēs izdarīt arī Porziņģis. Savukārt Turcijas mazie spēlētāji ļoti daudz met trīspunktniekus un daudz punktu gūst pēc sāncenšu kļūdām. No tā mums ir jāuzmanās, un rezultātam vajadzētu būt labam," uzskata Meiers.

Lai arī tribīnes ne vienmēr bijušas pilnas, Turcijas valstsvienībai no vietējo līdzjutēju puses šajā turnīrā ir kaislīgs atbalsts, kas noteikti būs arī šī vakara cīņā.

"Līdzjutēju atbalsta ziņā šī būs pavisam citādāka spēle nekā iepriekšējās. Domāju, mūsu fani arī nekur nepazudīs. Tas, ka būs pilna zāle, mums ir jāuztver tikai pozitīvi. Tas uzlādēs emocijas. Liels skatītāju atbalsts man sniedz papildus motivāciju. Vienmēr izbaudu spēli pilnā arēnā. Gatavojos emocionāli "uzvilkt" turkus," kaujiniecisks bija Meiers.

"Pagaidām par potenciālo astotdaļfināla pretinieci īpaši nedomājam. Iepriekšējā spēlē pret Krieviju pietrūka divu punktu, lai mēs varētu grupā būt arī pirmie," norādīja latvietis. "Nedaudz nepaveicās. Likās, ka bija tik forša situācija, bet žēl, ka netika nosvilpts "sodiņš". Bet nu nekas - ja nebūtu bijis sods pret mani, es būtu iemetis, jo bumba ļoti forši iekrita rokās."

Meiers norādīja, ka Daira Bertāna un Ainara Bagatska pagājušās sezonas pieredze Stambulas klubā "Dariššafaka Doguš" noteikti Latvijas izlasei būs kā priekšrocība gaidāmajā mačā. "Viņi zina spēlētāju mentalitāti un dos mājienus, kad kādu pretinieku pastumt vairāk vai viņam ko pateikt."

Pirms pēdējās spēļu kārtas D apakšgrupā Serbijai, Latvijai un Krievijai ir trīs uzvaras un viens zaudējums, Turcijai divas uzvaras un divi zaudējumi, Beļģijai viena uzvara un trīs zaudējumi, savukārt Lielbritānija tikai zaudējusi.