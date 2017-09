Serbijas basketbolisti bez lielām problēmām uzvar Lielbritāniju

Serbi D apakšgrupas mačā svinēja uzvaru ar rezultātu 82:68 (25:14, 22:24, 18:17, 17:13), sperot soli pretim triumfam grupā.

Pirmajā puslaikā serbu pārsvars svārstījās desmit punktu robežās, bet otrajā spēles daļā šī mača favorītei Serbijai bija jau drošāks handikaps, kuru izdevās saglabāt līdz finālsvilpei un svinēt uzvaru.

Serbijas izlases rindās rezultatīvākais ar 18 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Bogdans Bogdanovičs.

Savukārt Lielbritānijas izlasē ar 17 punktiem atzīmējās Tedijs Okerīfors.

Aģentūra LETA jau ziņoja, Latvijas izlase svarīgā mačā ar 84:69 (12:15, 22:29, 18:8, 32:17) pārspēja līdzšinējo D apakšgrupas līderi Krieviju, iegūstot iespēju pacīnīties par pirmo vietu apakšgrupā, kas nozīmētu potenciāli vājāku pretinieku astotdaļfinālā.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 22 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām 38 spēlētu minūšu laikā bija Jānis Timma, pa 11 punktiem sameta Rolands Šmits un dueli piezīmju normas dēļ priekšlaicīgi noslēgušais Kristaps Porziņģis, bet desmit punkti bija Mārtiņa Meiera kontā, kurš slimības izlaida iepriekšējo cīņu.

D apakšgrupā tagad Serbijai, Latvijai un Krievijai ir pa trim uzvarām četrās spēlēs, taču serbiem ir labāka bilance savstarpējos mačos. Tikmēr Turcijai un Beļģijai pa vienai uzvarai, kamēr Lielbritānijai - trīs neveiksmes trijos mačos.

Apakšgrupu turnīru noslēdzot ar vienādu uzvaru bilanci, augstāko pozīciju ieņems izlase, kurai būs labāki rezultāti savstarpējās spēlēs. Ja Latvija, Serbija un Krievija turnīru noslēgs ar vienādu bilanci, grupā uzvarēs Serbija, kas šo komandu savstarpējos dueļos iekrājusi plus septiņus punktus, plus pieci punkti ir Latvijai, bet Krievija tika pie mīnus 12 punktiem.

Pēdējā kārtā ceturtdien Latvija tiksies ar Turciju, kamēr Serbijai pretim stāsies Beļģija, bet Krievijai - Lielbritānija.

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase aizvadīs 10.septembrī, tiekoties ar kādu no C apakšgrupas vienībām. C apakšgrupā, kur spēles tiek aizvadītas Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, pa trim uzvarām trijās spēlēs ir Spānijai un Horvātijai, pie diviem panākumiem četros mačos tikusi Melnkalne, viena uzvara attiecīgi trijās un četrās cīņās ir Ungārijai un Čehijai, bet Rumānija cietusi trīs zaudējumus.

Tikmēr A apakšgrupā Francija Helsinkos sīvā cīņā ar 78:75 (13:20, 13:14, 25:18, 27:23) pārspēja Poliju.

Maču ar deviņu punkti izrāvienu iesāka poļi, kuri bija vadībā līdz ceturtās ceturtdaļas trešajai minūtei. Pēc tam Edvins Džeksons ar tālmetienu izvirzīja vadībā francūžus (61:59). Divarpus minūtes pirms finālsvilpes Adams Vačinskis izlīdzināja rezultātu, bet Boriss Diāvs ātri atjaunoja vadību Francijas izlasei, kas otrreiz savu pārsvaru neizsēja un svinēja uzvaru.

Francūžiem rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Tomā Ertels, kurš lielāko daļu jeb 15 punktus iemeta trešajā ceturtdaļā. Tikmēr 13 punkti Diāvam, bet ar 6+11 atzīmējās Žofrijs Lovernjē.

Poļiem 15 punkti Vačinskim, bet 14 punktus iemeta Ārons Sels, kurš dzimis Francijā un pārstāvējis šīs valsts jauniešu izlases, bet vēlāk pieņēmis Polijas pilsonību.

Kā vēstīts, francūži turnīru iesāka ar sensacionālu zaudējumu 84:86 Somijai.

Šīs apakšgrupas mačā Slovēnijas izlase otrdien ar rezultātu 102:75 (23:25, 37:18, 21:16, 21:16) pārspēja Islandi, turnīru turpinot bez zaudējumiem.

Slovēņiem ar 21 punktu izcēlās Gorans Dragičs, bet 15 punkti bija Jakam Blažičam.

Kamēr Islandei ar 18 punktiem palīdzēja Martins Hermansons.

A apakšgrupā līderpozīciju ar četrām uzvarām četrās spēlēs ieņem Slovēnija, bet Francija izcīnījusi trīs uzvaras. Divi panākumi trīs cīņās ir Somijai, pa vienai uzvarai guvušas Polijai un Grieķijai, bet Islande cietusi četrus zaudējumus.

A apakšgrupas četras labākās komandas astotdaļfinālā tiksies ar B apakšgrupas vienībām, kas mačus aizvada Telavivā. B apakšgrupā Lietuva izcīnījusi trīs uzvaras četrās spēlēs, bet pa diviem panākumiem trijās cīņās ir Itālijai un Vācijai. Vienu uzvaru trijos mačos guvušas Gruzija un Izraēla, bet panākums četros dueļos ir Ukrainai.

Kā zināms, Eiropas čempionāta grupu mači otro reizi vēsturē tiek aizvadīti četrās dažādās valstīs, bet nedēļas nogalē visas astotdaļfinālu sasniegušās vienības satiksies Stambulā.

Pirms diviem gadiem par Eiropas čempioniem basketbolā kļuva Spānijas izlases spēlētāji, Vecā kontinenta meistarsacīkstēs triumfējot trešo reizi pēdējos četros turnīros. Tikmēr finālā iepriekšējās divas reizes ir spēlējusi Lietuva, kura 2013.gadā izšķirošajā mačā atzina Francijas izlases pārākumu.

Eiropas čempionāts notiek no 31.augusta līdz 17.septembrim. Pēc šī turnīra Eiropas labākās basketbola komandas turpmāk tiks noskaidrotas vien reizi četros gados.