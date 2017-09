Kā zināms, vēsturē nebijušā turnīrā pirmā smagā svara un supervidējā svara kategorijas bokseri izslēgšanas sacensību formātā cīnīsies par leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu.

"Šobrīd kopējais plānotais balvu fonds ir 50 miljoni ASV dolāru, kas aptuveni vienmērīgi tiks sadalīts pa abām kategorijām, supervidējam svaram būs nedaudz vairāk. Pirmā smagā svara kategorijas bokseriem šis balvu fonds būs lielākais par kādu viņi jebkad ir cīnījušies," sarunā ar Latvijas žurnālistiem atklāja Zauerlands.

Jūlijā bokseri īpaša ceremonijā varēja izvēlēties savus pretiniekus ceturtdaļfinālā, Briedim uz cīņu izaicinot Īrijā dzīvojošo kubieti Maiku Peresu.

"Šī turnīra sižets kļūst arvien labāks un labāks, kaut vai skatoties vien uz izlozi. Pirmo reizi bija situācija, kurā bokseris varēja izvēlēties savu pretinieku, nevis to darīja promouters vai aģents - stāvēt priekšā savam pretiniekam un teikt, ka ar viņu grib cīnīties. Neviens to pēc tam nestāsta, bet noteikti, ka bokseriem radās jautājumi "kāpēc izvēlējās tieši mani?" vai "vai mana izvēle bija pareizā?". Jau izlozes laikā bija interesanti raudzīties uz bokseriem, kā viņi viens uz otru skatās un pēta. Ko viņi viens par otru domā - "vai viņam ir liekas svars?" vai "viņš ir lielāks, nekā sākumā biju domājis". Daudzi bokseri maina savas domas, kad ierauga savu pretinieku dzīvē. Tas bija fantastiski," atcerējās Zauerlands.

Tiesa, Briedim šis izvēles process īsti neesot gājis pie sirds.

"Daudziem ļoti patika, interesanti, ka Mairim šis process īpaši nepatika. Pirmā smagā svara kategorijā ir četri pasaules čempioni, tur tā izvēle ir krietni grūtākā nekā supervidējā kategorijā. Kas man bija interesanti, ka Briedis izvēlējās savu pretinieku, jau taktiski domājot par potenciālo oponentu pusfinālā," stāstīja Zauerlands.

Peresa izvēle turnīram bija neliels pārsteigums, turklāt šajā svara kategorijā viņš aizvadījis tikai vienu cīņu.

"Esmu liels Kubas boksa skolas fans. Ļoti patīkami skatīties, kā viņš cīnās. Kubas bokss ir ļoti tehnisks un spēcīgs. Peress ir bijuši kāpumi un kritumi, viņam bijušas arī dažāda vieda problēmas. Viņš ir pārnācis no smagsvariem, kas viņu kā bokseri padara interesantu," skaidroja Zauerlands.

Pirmā smagā svara kategorijas sportisti cīnīsies arī par Pasaules Boksa padomes (WBC), Pasaules Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionu jostām, jo visi to turētāji ir turnīra dalībnieku pulkā.

"Bokseris tiek pie visām jostām - tas ir sižets, ko vēlas redzēt boksa fani un promouteri. Šajā turnīrā viss tiek likts uz spēles, gan čempionu jostas, gan galvenā trofeja. Protams, tur būs arī daudz naudas, galu galā tas ir profesionālais, nevis amatieru bokss. Šo konceptu esam veidojuši vairākus gadus, vēlamies, lai tas kļūtu par zīmolu. Ar Ali pārstāvjiem cieši sadarbojamies un attīstām turnīru. Mums ir ļoti paveicies, ka viņi ir mūsu partneri," teica Zauerlands.

Zauerlandu ģimenes promouteru grupa no 2009. līdz 2011.gadam rīkoja turnīru supervidējās svara kategorijas sportistiem "Super Six World Boxing Classic".

"Kopā ar televīziju "Showtime" radās ideja par to, ka šie bokseri varētu tikties viena turnīrā. Šis turnīrs bija ceļš, kā viņus visus savest kopā. Veidojot Ali trofeju, ņēmām pieredzi arī no "Super Six World Boxing Classic" sērijas. Kas sagāja galīgi šķērsām bija tas, ka šis turnīrs pamatīgi ieilga. Sākumā bija grupas turnīrs, kurā varēja zaudēt, bet tāpat turpināt sacensības. Pēc tam nonācām pie izslēgšanas turnīra, pēc kāda principa tiek veidota arī supersērija. Pašlaik šo formātu izmēģinām, taču tajā pat laikā viss jau ir atstrādāts. Esam piestrādājuši pie katras nianses, kas varētu noiet greizi, piemēram, ja kāds izstājas, viņam ir aizstājējs. Tāpat arī turnīra noteikumi ir nedaudz citādāki. Nevar būt neizšķirta, līdz ar to visi cīnīsies līdz pēdējai minūtei. Būs arī daži pārsteigumu, tajā skaitā arī tas, kā mēs prezentēsim šo turnīru. Ringa iekārtojums izskatīsies pēc Romas amfiteātra. Šajā nedēļas nogalē Berlīnē, kur norisināsies turnīra pirmā cīņa, to varēs aplūkot. Tas, kas paveikts skatuves iekārtošanā, ir neticams darbs," stāstīja Zauerlands.

Kā pirmdien atklāja Zauerlands, šobrīd uz "Arēnā Rīga" 30.septembrī gaidāmo dueli pārdoti 70%-75% biļešu.

"Pirmā smagā svara kategorijā biļešu pārdošana norit labi. Latvijā biļešu tirdzniecība iet raiti, jo šeit ir vietējais varonis. Berlīnē arī vajadzētu iet labi, jo Marko Huks tur ir cīnījies daudzas reizes, tajā skaitā arī manā paspārnē. Turnīrs izraisīs interesi un varēsim finālu rīkot lielā stadionā," atklāja Zauerlands.

Viņaprāt nav šķēršļu ko sasniegt profesionālajā boksā, arī ja bokseri kā Briedis nemētājas ar sulīgiem apvainojumiem pretinieku virzienā.

"Deviņdesmitajos gados mūsu komanda strādāja ar vācieti Henriju Maski, īsts džentlmenis, kurš daudziem šķita garlaicīgs, bet tajā pat laikā Vācijā viņš dabūja 19-20 miljonus lielu televīzijas auditoriju. Tāpat mūsu paspārnē bija Dereks Čizora, kurš preses konferencē savam oponentam meta ar galdu. Boksā ir daudz varoņu, slikto puišu, grēcinieku... Tas nav priekš klusajiem puišiem, tas nav baznīcas sports. Boksā ir pilnīgi viss. Boksā ir vīri no geto, labi izglītoti vīri, viņiem bokss ir visa dzīve. Tas ir boksa skaistums. Pie boksa ringa politiķi, futbolisti, gangsteri un popzvaigznes sēž līdzās plecu pie pleca. Bokss ir piesātināts ar dažādiem raksturiem gan ringā, gan ārpus tā," skaidroja Zauerlands.

Boksa supersērijas ceturtdaļfināli tiks aizvadīti septembrī, kamēr abi pusfināli notiks 2018.gada sākumā, bet fināls gaidāms 2018.gada maijā. Zauerlands pagaidām vairās atbildēt par turnīra nākotni pēc uzvarētāja noskaidrošanas.

"Vispirms paskatīsimies, kā klāsies ar šo turnīru. Mēs ļoti daudzās valstīs mēģinām reklamēt šo pasākumu, vēlamies uzzināt reakciju. Ar līdzšinējiem panākumiem esmu apmierināts," uzsvēra Zauerlands.

Briedis un Peress būs viens no ceturtdaļfināla dueļiem, cīņai 30.septembrī risinoties "Arēnā Rīga". Biļetes uz to iespējams iegādāties "Biļešu Servisa" tirdzniecības vietās.

Peress ir 2004.gada pasaules junioru čempions. Iepriekšējo cīņu viņš aizvadīja jūnijā, pēc 29 sekunžu ilga dueļa nokautējot slovāku Viktoru Biščaku. Pirms tam viņš cīnījās smagajā svarā, 2015.gada maijā cīņā par WBC sudraba jostu piekāpjoties Aleksandram Povetkinam.

Tikmēr 32 gadus vecais Briedis karjeras laikā ir uzvarējis visās 22 profesionālajās cīņās, 18 gadījumos pretinieku nokautējot.

Briedis iepriekšējo dueli aizvadīja 1.aprīlī, kad Dortmundē savā īpašumā ieguva WBC čempiona jostu pirmā smagā svara kategorijā. Briedis pēc vienbalsīga tiesnešu lēmuma 12 raundu cīņā uzveica vietējo favorītu Marko Huku un kļuva par pirmo Latvijas bokseri, kurš ieguvis čempiona jostu kādā no prestižākajām kategorijām.