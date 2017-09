Latvijas izlase pirmdien ar Eiropas čempionāta finālturnīra cīņā, kurā bija "skrien un met" basketbols, ar rezultātu 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34) uzvarēja D apakšgrupas pastarīti Lielbritāniju.

Mača laikā Latvijas izlase ieguva arī gandrīz 30 punktu vadību, tomēr pēdējā ceturtdaļā, spēlējot ar otro sastāvu, tika ļauts pretiniekiem pietuvoties, tāpēc noslēgumā pārsvars vairs nebija liels un pēdējās sekundēs pat bija jāsatraucas par uzvaras noturēšanu.

"Pats galvenais rezultāts šajā spēlē bija uzvara. Tas, ka šis panākums bija tik sarežģīts, ir cits jautājums. Mums nav jādzīvo eiforijā, mums jānolaižas uz zemes," pēc spēles žurnālistiem sacīja Bagatskis.

"Komandai pēc pirmā puslaika teicu, ka labi spēlējām un bijām vadībā tāpēc, ka bija uzbrukums nevis aizsardzība. Aizsardzībā bija vairākas sīkās lietas, kas neizdevās, un Lielbritānija mūs uzreiz sodīja. Pēc šāda mača ir skaidrs, kāpēc Lielbritānija līdzvērtīgi spēlēja pret Beļģiju, iemetot daudz punktu. Atļausies kādu vaļību, viņi uzreiz sodīs. Pret šo komandu no vienas puses ir viegli gatavoties, bet no otras - ļoti grūti. Šī vienība nav prognozējama, tai ir spēlētāji, kuri par kļūdām prot sodīt," britus uzteica Bagatskis. "Viņu kopējais iemesto metienu procents ir 50, kas mūsdienu basketbolā ir ļoti augsts. Protams, grēks sūdzēties par mūsu uzbrukumu, jo bija laba bumbas kustība un bija precīzi metieni."

Latvijas izlase dienu pirms spēles ar Lielbritāniju nevarēja trenēties pilnā sastāvā, jo vairākiem spēlētājiem bija veselības problēmas, malā paliekot Mārtiņam Meieram, kurš saķerta vīrusa dēļ nemaz nebija ieradies spēļu norises arēnā. Savukārt laukumā atgriezās Dāvis Bertāns, kurš pirksta traumas dēļ izlaida iepriekšējo dueli.

Tāpat spēles laikā vienu brīdi uz ģērbtuvēm nācās doties Jānim Strēlniekam, kurš gan pēc tam atgriezās cīņā.

"Tas parāda viņa attieksmi. Pusei komandas ir problēmas ar veselību, bet viņi sitās un nežēlo sevi," basketbolistus uzteica valstsvienības vadītājs.

"Trešās ceturtdaļas beigās man varbūt vajadzēja ņemt vērā, ka vairāki spēlētāji iepriekšējās dienas nejutās pārāk labi. Tomēr esam komanda, nevaram spēlēt ar pieciem spēlētājiem. Puiši jau nespēlēja slikti, bija brīvi metieni, bet mēs tos vienkārši aizmetām garām. Lielbritānijai sekoja ātra pāreja un tikām sodīti. Labi, dažbrīd tās bija avantūras, bet viņi trāpīja. Es jau brīžiem kā papagailis saku, ka basketbols ir 40 minūšu spēle nevis mazāk. Esmu pārliecināts, ka no šīs spēles izdarīsim secinājumus. Nākamie pretinieki mums būs nopietnāki, un viņi par to mūs sodīs," Bagatskis norādīja, ka nākamie mači viņa vadītajai komandai būs vēl sarežģītāki.

"Gudrie mācās no savām kļūdām, ģēniji - no citu. Tāpēc komandai šī rīta sapulcē minēju piemēru par vakardienas spēli starp Vāciju un Izraēlu. Sešas minūtes pirms beigām izskatījās, ka Vācija kontrolē spēli un komanda pārtraukumā uz soliņa sita viens otram plaukstas un māja skatītājiem. Pēcāk šī spēle beidzās tā, kā beidzās... Mums visas spēles sākas ar attieksmi - pirmkārt pret sevi, pret savu darbu un saviem komandas biedriem. Pēc tam seko viss pārējais, taktiskās lietas ieskaitot," teica Bagatskis, uzsverot, ka komanda noteikti var spēlēt labāk. "Mums tas ir jādara arī stabilāk, it sevišķi aizsardzībā."

Svētdienas mačā Vācija piekāpās Izraēlai ar 80:82, ceturtajā ceturtdaļā kapitulējot ar 11:25.

Noslēdzošajos divos apakšgrupas mačos Latvija tiksies ar Krievijas un Turcijas izlasēm.

"Krievija ir prognozējamāka komanda. Tāpat kā Turcija un Serbija. Mums ir jāmāk spēlēt pret jebkuru pretinieku. Tāpēc Eiropas čempionāts ir interesants, ka komandas ir ar savu stilu. Krievija, Serbija un Spānija ir vispieredzējušākās komandas turnīrā - tur ir tikai ULEB Eirolīgas vai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji. Mums ir svarīgi savākt sevi situācijās, kādas dažbrīd gadās uz laukuma. Atrast sevi laukumā, kad komandai iet smagi, - tā ir lieta, pie kā mums vēl jāstrādā," uzskata Bagatskis.

Lielbritānija pakaļdzīšanos realizēja laikā, kad Latvijas izlases pamatspēki atradās uz rezervistu soliņa, bet laukumā bija otrais piecinieks.

"Nav tā, ka otrajam pieciniekam spēle nesanāk. Šī bija uzbrukuma spēle. Vajadzēja iemest vienu divus brīvus metienus, un mačs būtu bijis citādāks. Mums nebija sasteigtu metienu. Labi, mums būtu zem groza noderējis Mārtiņš Meiers, spēle būtu bijusi daudzveidīgāka, jo ne Rolands Šmits, ne Andrejs Gražulis pēc gabarītiem nav klasiski centra spēlētāji, tā nav viņu pozīcija. Viņu trumpis ir ātrums pret pretspēlētāju. Tomēr mums bija laba bumbas kustība. Kā saka Arnis Vecvagars, kopumā, pateicoties bumbas kontrolei, varam spēlēt jebko. Iegūstot ritmu uzbrukumā, mūs nav viegli apturēt. Atliek tikai tāds sīkums, kā iemest bumbu grozā, kas nav tas vienkāršākais uzdevums," skaidroja Bagatskis.

Latvijas izlasē šajā mačā ļoti rezultatīvi darbojās Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns, kuri guva attiecīgi 28 un 22 punktus. "Viņu sniegums uzbrukumā šajā mačā bija iespaidīgs," atzina treneris.

Otrdien plkst.14.15 Latvija tiksies ar Krieviju, kas pirmajos divos mačos uzvarēja attiecīgi Turciju un Serbiju, kļūstot par grupas līderi.

"Tas, kas man patīk Krievijas izlasē, ir, ka viņi spēlē uz pieredzi un neraustās. Līdzīgi kā mūs, serbi arī viņus pirmajās minūtēs mēģināja bakstīt un provocēt, bet krievi to mierīgi pacieta. Krievijas izlasē ir četri mani bijušie spēlētāji. Šī izlase māk izturēt spiedienu. Mēs šādos brīžos atbildam ar emocijām, kuras tomēr vajadzētu turēt pie sevis. Krievi to māk. Savukārt par viņu taktiskajām niansēm mums viss ir skaidrs," Bagatskis atgādināja, ka savulaik ir strādājis Krievijā, vadot "Ņižņij Novgorod" klubu, tāpēc viņam šīs valsts basketbols ir lieliski zināms.

Tikmēr Lielbritānijas izlases galvenais treneris Džo Prantijs atzina, ka pirmajā puslaikā pretiniekiem bija par daudz brīvu metienu.

"Pirmajā puslaikā Latvija tika pie pārāk viegliem metieniem. Šodien nepaveicām gana daudz darbu, lai nosegtu trīspunktu metienu līniju. Latvija ir laba metēju komandu. Mums vēl jāstrādā, tomēr rītdien būs jau cita spēle," britu komandas treneris norādīja, ka turnīrs viņa komandai vēl nav galā.

D apakšgrupā tagad divas uzvaras divās spēlēs ir Krievijai, Latvija seko ar divām uzvarām trijos mačos, Serbijai, Beļģijai un Turcijai ir pa vienam panākumam divus dueļos, kamēr Lielbritānijai - trīs neveiksmes trijos mačos.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.