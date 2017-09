Dāvis Bertāns: "Varam spēlēt vēl labāk, jo savā līmenī šodien nospēlējām 25 minūtes"

Pirksta traumas dēļ jaunākais no brāļiem Bertāniem izlaida Latvijas izlases sestdienas spēli, bet, darbojoties ar speciālu uzmavu, laukumā atgriezās pirmdien un nodemonstrēja fantastisku sniegumu, trāpot septiņus no astoņiem tālmetieniem. Pašā mačā Latvija izlaida lielu pārsvaru un vien ar 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34) uzvarēja apakšgrupas pastarīti Lielbritāniju.

"Par to, cik metienus izmetu un iemetu, nedomāju. Metu savus metienus un krita iekšā. Par rekorda pārspēšanu tiešām nedomāju, vienmēr cīnos tikai pats ar sevi," pēc mača žurnālistiem pauda uzbrucējs.

Šajā mačā Bertāns laboja Latvijas izlases rekordu vienā Eiropas čempionāta mačā iemestajos tālmetienos, jo iepriekš pa sešiem trejačiem spēlē bija trāpījuši Jānis Blūms, Sandis Valters un Uvis Helmanis.

"Treneris pēc spēles "iekšās nedeva". Teica, lai gatavojamies nākamajai spēlei un galvenais, ka izcīnījām uzvaru," Bertāns atcerējās maču, kura ceturtajā ceturtdaļā Latvija piekāpās ar 13:34. "Var gadīties, ka citi spēlētāji, kuri uznāk laukumā, trāpa savus metienus un starpību vēl vairāk palielina. Tomēr sagadījās tā, ka pretinieki ļoti ātri iemeta savus metienus."

"Varam spēlēt vēl labāk. Savā līmenī šodien nospēlējām 25 minūtes. Pret Beļģiju tas bija ilgāk. Ja nospēlēsim tā visas 40 minūtes, varam šajā čempionātā uzvarēt jebkuru komandu," uzsvēra jaunākais no Bertāniem.

Neskatoties uz lielisko precizitāti, spēlētājs pauda cerību, ka uzmava vairs nebūs jālieto, jo ar to spēlēt ir neērti.

"Brīžiem arī aizdomājos par to, ka roku labāk paturēt tālāk no bīstamām situācijām. Tieši nedomājot par to, pirkstu piesargāju. Tas kādā brīdī var nākt par sliktu," stāstīja spēlētājs. "Ja situāciju ar pirkstu nepasliktināsies, varēšu spēlēt arī turpmāk. Sāpes nebija nevienā brīdī. Pirkstā ir plīsusi saite, tāpēc tur nav, kam sāpēt."

Bertāns stāstīja, ka viņa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Sanantonio "Spurs" pie viņa pat atsūtījusi ārstu. Spēlētājs atzina, ka šādi vienība atkal pierādījusi kāpēc ir viena no labākajām organizācijām pasaulē.

Tāpat Stambulā pašlaik ir arī "Spurs" viceprezidents basketbola jautājumos Montijs Viljamss, kurš bijis klāt arī vienā no Latvijas izlases treniņiem.

"Viņš atgādināja to, kas visvairāk interesē "Spurs" vienību - aizsardzību. Atgādināja par to, kādā pozīcijā labāk atrasties. Tas it kā ir pašsaprotami, bet tajā pašā laikā ļoti svarīgi," stāstīja spēlētājs.

Latvijas izlase guva otro panākumu trijos Eiropas čempionāta mačos. Nākamajā duelī tā otrdien arī plkst.14.15 spēkosies ar Krieviju, bet grupas noslēgumā ceturtdien būs cīņa ar mājinieci Turciju.

"Par citām komandām nedomāju, koncentrējamies savai spēlei. Ja visu izdarīsim gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, uzvarēt krievus nevajadzētu būt problēmai. Pienāks rītdiena un Krievijai būsim gatavi," teica spēlētājs.

D apakšgrupā tagad divas uzvaras divās spēlēs ir Krievijai, Latvija seko ar divām uzvarām trijos mačos, Serbijai, Beļģijai un Turcijai ir pa vienam panākumam divus dueļos, kamēr Lielbritānijai - trīs neveiksmes trijos mačos.

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs svētdien.