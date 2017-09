Ungārija svarīgā mačā apspēlē Čehiju un izcīna pirmo uzvaru

Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā notikušajā cīņā Ungārija svinēja uzvaru ar rezultātu 85:73 (23:16, 21:17, 22:25, 19:15), sagādājot pretiniekiem otro zaudējumu trijos mačos.

Ungārijas izlases kapteinis Hanga aizvadīja varenu spēli, jo sameta 31 punktu, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un izdarīja astoņas rezultatīvas piespēles, tiekot pie 34 efektivitātes rādītāja punktiem. Viņš no spēles iemeta desmit no 16 metieniem, tostarp sešus no deviņiem trejačiem.

Vēl ungāriem 18 punktus guva Dāvids Vojvoda.

Tikmēr Čehijas izlasē pa 18 punktiem guva Tomāšs Satoranskis un Lukāšs Paliza.

Ungārija pēc puslaika bija ieguvusi 11 punktu pārsvaru (44:33), bet turpinājumā čehi spēja nedaudz pietuvoties un nepilnas divas minūtes pirms beigām atpalika ar septiņiem punktiem (71:78). Tomēr intriga šajā mačā tā arī neradās, jo Ungārija izskaņā bija labāka.

Visticamāk, šīs izlases sadalīs C apakšgrupas ceturto vietu un pēdējo ceļazīmi uz izslēgšanas turnīru.

Turnīra ievadā Ungārija ar 58:67 zaudēja Horvārtijai un ar 48:72 atzina Melnkalnes pārākumu, savukārt Čehija pirmajā spēlē ar 83:68 uzvarēja Rumāniju, bet tad ar 56:93 kapitulēja Spānijai.

Vēl pirmdien C apakšgrupā Melnkalne spēlēs ar Horvātiju, bet Spānija ar Rumāniju.

Pēc dienas pirmās spēles Spānijai un Horvātijai ir pa diviem panākumiem tikpat mačos, Melnkalnei, Ungārijai un Čehijai ir pa vienai uzvarai, taču Melnkalne trešās kārtas spēli vēl aizvadīs, kamēr Rumānija ir tukšā.

Šīs grupas četras labākās komandas astotdaļfinālā tiksies ar D apakšgrupas, kurā spēlē arī Latvija, četrām labākajām komandām.

Stambulā pie otrā panākuma tika Latvijas izlase, kas ar 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34) uzvarēja Lielbritāniju.

D apakšgrupā tagad divas uzvaras divās spēlēs ir Krievijai, Latvija seko ar divām uzvarām trijos mačos, Serbijai, Beļģijai un Turcijai ir pa vienam panākumam divus dueļos, kamēr Lielbritānijai - trīs neveiksmes trijos mačos.

Pēc apļa cīņām katras apakšgrupas četras labākās komandas iekļūs izslēgšanas spēlēs, kuras sākot no 9.septembra norisināsies Stambulā. Astotdaļfinālā savā starpā tiksies A un B apakšgrupu komandas, kā arī C un D apakšgrupu labākās vienības.

Šī ir otrā reize, kad Eiropas čempionāta finālturnīrā vīriem priekšsacīkšu spēles tiek aizvadītas četrās dažādās valstīs. Pirms četriem gadiem turnīru uzņēma Rīga, Berlīne, Zagreba, kā arī Francijas pilsētas Monpeljē un Lille, kur tieši notika izšķirošie turnīra mači.

Zīmīgi, ka Izraēlā un Rumānijā Eiropas čempionāta finālturnīra spēles tiek aizvadītas pirmo reizi šī turnīra vēsturē, kamēr Somijā medaļas tika dalītas tālajā 1967.gadā, bet Turcijā Vecā kontinenta labākās vienības spēkiem mērojās arī 1959. un 2001.gadā.

Pirms diviem gadiem par Eiropas čempioniem basketbolā kļuva Spānijas izlases spēlētāji, Vecā kontinenta meistarsacīkstēs triumfējot trešo reizi pēdējos četros turnīros. Tikmēr finālā iepriekšējās divas reizes ir spēlējusi Lietuva, kura 2013.gadā izšķirošajā mačā atzina Francijas izlases pārākumu.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Pērn Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkstes noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas. Savukārt 2015.gada Eiropas čempionātā, kas daļēji notika arī Latvijā, labāko astotniekā izdevās iekļūt, taču tur sekoja trīs zaudējumi, komandai paliekot astotajā pozīcijā.

Eiropas čempionāts notiek no 31.augusta līdz 17.septembrim.