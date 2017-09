Mača laikā Latvijas izlase ieguva arī gandrīz 30 punktu vadību, tomēr pēdējā ceturtdaļā, spēlējot ar otro sastāvu, tika ļauts pretiniekiem pietuvoties, tāpēc noslēgumā pārsvars vairs nebija liels un pēdējās sekundēs pat bija jāsatraucas par uzvaras noturēšanu.

Šis mačs izcēlās ar ļoti daudziem tālmetieniem, Latvijai realizējot 17 no 34 metieniem no perimetra. Īpaši lielisku sniegumu nodemonstrēja pēc pirksta traumas atlabušais Dāvis Bertāns, kurš trāpīja septiņus no astoņiem trejačiem. Viņš ar septiņiem realizētiem tālmetieniem sasniedza Latvijas rekordu Eiropas čempionātos.

Latvijas izlase guva otro panākumu trijos Eiropas čempionāta mačos. Nākamajā duelī tā otrdien arī plkst.14.15 spēkosies ar Krieviju, bet grupas noslēgumā ceturtdien būs cīņa ar mājinieci Turciju.

Rezultatīvākais Latvijas izlasē ar 28 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Kristaps Porziņģis, 22 punktus sameta Dāvis Bertāns, ar 13 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Jānis Strēlnieks, bet 11 punkti bija Jānim Timmam.

Strēlnieks rezultatīvajās piespēlēs ir labākais visā turnīrā.

Kamēr Lielbritānijas izlasē 23 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Gabrielam Olaseni, bet 18 punktus sameta Kails Džonsons.

Latvijas izlasei šajā mačā nepalīdzēja Mārtiņš Meiers, kurš saķerta vīrusa dēļ nemaz nebija ieradies spēļu norises arēnā. Savukārt laukumā atgriezās Dāvis Bertāns, kurš pirksta traumas dēļ izlaida iepriekšējo dueli.

Latvijas izlases sākumsastāvs šajā mačā bija tāds pats kā pirms divām dienām, laukumā uzreiz dodoties arī Andrejam Gražulim, bet pirmos deviņus punktus komandai guva Porziņģis, kas pie rezultāta 9:2 jau pēc divām ar pusi minūtēm lika Lielbritānijai pieprasīt minūtes pārtraukumu. Tas gan britiem bija veiksmīgs un minūti vēlāk viņi jau deficītu bija samazinājuši līdz 9:8.

Spēle bija kļuvusi ātrāka un daudz brīvāka, trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām pēc soda metiena Lielbritānijai panākot neizšķirtu 14:14. Kaut Jānis Timma uzreiz Latvijai atguva vadību, kam sekoja Dāvja Bertāna tālmetiens. Pēc ceturtdaļas Latvija bija vadībā ar 25:20, bet Lielbritānijas izlasei pirmā piezīme tika fiksēta vien ceturtdaļas pēdējā sekundē, kad Rolands Šmits trāpīja divus punktus ar sodu.

Otrā ceturtdaļa sākās ar Dāvja Bertāna tālmetienu, spītējot piezīmei, un šis viņam bija jau trešais trijacis duelī, kas Latvijai ļāva panākt deviņu punktu pārsvaru. Komandas spēlēja izrāvienu basketbolu - vispirms Latvijas pārsvars tika samazināts līdz 31:29, bet drīz vien Lielbritānija atkal pieprasīja minūtes pārtraukumu, latviešiem esot priekšā ar 39:31. Visu pirmo puslaiku tika aizvadīts "skrien un met" basketbols, komandām trāpot daudzus tālmetienus, kā arī tā gaitu labi raksturoja situācija, kad Latvija divas reizes pēc kārtas netrāpīja bumbas triecienus, ko centās izpildīt īpaši skaisti, lai izpatiktu līdzjutējiem.

Trīs minūtes pirms puslaika beigām Porziņģa tālmetiens Latvijai deva jau 14 punktu pārsvaru (48:34), izlases lielākajai zvaigznei tobrīd jau iekrājot 19 punktus, līdz mača pirmās puses beigām pretiniekiem vairs neļaujot ievērojami pietuvoties un saglabājot vadību ar 50:40.

Pirmajā puslaikā Latvijas izlase iemeta desmit tālmetienus un trešās ceturtdaļas pirmajā pusē to skaits tika palielināts vēl par četriem. Pirmajās trijās ceturtdaļās Dāvis Bertāns trāpīja septiņus no astoņiem tālmetiena mēģinājumiem un trešā perioda beigu daļā Latvija jau bija stabili ieguvusi 20 punktu vadību, iespēju spēlēt saņemot visiem komandas pārstāvjiem.

Pirms pēdējām desmit minūtēm Latvija bija vadībā ar 84:58.

Ceturtās ceturtdaļas ievadā Latvija spēlēja ar otro sastāvu un šajā laikā tā zaudēja ar 6:16. Kad trīs ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām Latvijas pārsvars bija sarucis līdz 14 punktiem (90:76), laukumā nācās atgriezties arī Porziņģim. 33 sekundes pirms dueļa izskaņas Latvijai bija vairs tikai sešu punktu pārsvars, tāpat tika aizmesti garām vairāki soda metieni, tomēr ar grūtībām uzvaru izdevās noturēt.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase čempionāta ievadā piektdien līdzīgā cīņā ar rezultātu 82:92 piekāpās Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempionei Serbijai, kamēr turnīra otrajā mačā pārliecinoši ar 92:64 sagrāva Beļģiju.

Tikmēr briti vispirms ar 90:103 atzina Beļģijas pārākumu, bet otrajā mačā ar 70:84 cieta neveiksmi pret Turciju.

D apakšgrupā tagad divas uzvaras divās spēlēs ir Krievijai, Latvija seko ar divām uzvarām trijos mačos, Serbijai, Beļģijai un Turcijai ir pa vienam panākumam divus dueļos, kamēr Lielbritānijai - trīs neveiksmes trijos mačos.

Citos šīs grupas pirmdienas mačos plkst.17 Beļģija tiksies ar Krieviju, bet plkst.21 Turcija mērosies spēkiem ar Serbiju.

Latvija uz Stambulu devusies optimālajā sastāvā, turklāt komandai palīdz abi Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) latviešu basketbolisti Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns.

Izlases rindās Eiropas čempionātos piektdien debitēja Porziņģis, Aigars Šķēle, Andrejs Gražulis un Rolands Šmits. Otrais starts ir Dāvim Bertānam, Jānim Timmam un Žanim Peineram, kamēr Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns un Mārtiņš Meiers finālturnīrā spēlē ceturto reizi. Savukārt Latvijas izlasē vispieredzējušākie basketbolisti Eiropas čempionātā ir Kristaps Janičenoks un vienības kapteinis Jānis Blūms. Pirmajam no viņiem šīs ir sestās kontinenta meistarsacīkstes, kamēr otrajam - jau septītās, kas ir rekords.

Tikmēr izlases stūrmanis Ainars Bagatskis piedalās jau savā astotajā Eiropas čempionāta finālturnīrā - viņš tur pa četrām reizēm būs startējis gan kā spēlētājs, gan kā treneris.

Lielbritānijas izlasē šajā turnīrā ir seši Eiropas čemponāta debitanti, toties komandā nav tās pazīstamākā spēlētāja Luola Denga, kurš pārstāv Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Losandželosas "Lakers". Tāpat britiem jāiztiek bez Maskavas CSKA basketbolista Džo Frīlenda palīdzības.

Debitantu vidū ir arī 25 gadus vecais centra spēlētājs Gabriels Olaseni, kurš nesen pievienojās Latvijas izlases basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētajai Spānijas augstākās līgas (ACB) komandai Fuenlavradas "Montakit", kā arī 22 gadus vecais saspēles vadītājs Lūks Nelsons, kurš vasarā noslēdza līgumu ar Anžeja Pasečņika pārstāvēto ACB klubu Grankanārijas "Herbalife". Tāpat ACB nākamajā sezonā spēlēs vēl viens debitants - 21 gadu vecais Džūlss Dengs Akodo, kurš pārstāv Burgosas "Miraflores" komandu.

Latvija pret Lielbritāniju pirmdien uzvarējusi piekto reizi piecās savstarpējās spēlēs, iepriekšējo reizi komandām savā starpā tiekoties 2014.gada jūlijā, kad viesos tika gūtas uzvaras ar 77:73 un 76:68. Pirms tam Latvija piecas reizes spēkojās ar Angliju, gūstot četras uzvaras, vienīgo neveiksmi piedzīvojot Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā 1999.gadā.

Lielbritānijas basketbola izlase tika izveidota, gatavojoties 2012.gada Londonas olimpiskajām spēlēm. Tā 2007., 2009. un 2011.gada Eiropas čempionātu noslēdza dalītā 13.vietā, bet 2015.gada meistarsacīkstēm nekvalificējās. Savās mājās notikušajā Olimpiādē briti bija devītie.

Eiropas čempionātu Latvijas izlase aizvada Turcijas pilsētā Stambulā. D apakšgrupas mači norisinās "Ulker Sports Arena", kas uz basketbola spēlēm spēj uzņemt 13 800 skatītāju. Arī izslēgšanas mači norisināsies šajā pilsētā, taču citā arēnā - rietumpusē esošajā "Sinan Erdem Dome", kas ir nedaudz ietilpīgāka un gatava uzņemt līdz 16 000 cilvēku. Vēl maijā šajā arēnā norisinājās ULEB Eirolīgas finālčetrinieka sacensības, kur uzvaru izcīnīja Stambulas "Fenerbahce".

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13.septembrī, bet pusfināli - 14. un 15.septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17.septembrī.

Otro reizi pēc kārtas kontinenta meistarsacīkstes norisinās četrās valstīs. A apakšgrupa sacenšas Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur bez mājinieku izlases spēlē arī Polija, Grieķija, Francija, Islande un Slovēnija.

Savukārt B grupa savus mačus izspēlē Izraēlas pilsētā Telavivā, savā starpā sacenšoties mājiniekiem, Ukrainai, Lietuvai, Gruzijai, Itālijai un Vācijai.

Tikmēr C grupā, kas mačus aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, sacenšas mājinieku izlase, Horvātija, Čehija, Spānija, Melnkalne un Ungārija.

Arī šīs grupas komandas pirmdien aizvada trešās kārtas mačus, kamēr A un B apakšgrupu vienībām pirmdien ir brīvdiena.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas.

Latvijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms (Saragosas "Tecnyconta"), Žanis Peiners (Panevēžas "Lietkabelis", Lietuva), Aigars Šķēle ("Ventspils"), Kristaps Janičenoks ("VEF Rīga"), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija);

Lielbritānijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Džūlss Dengs (Burgosas "Miraflores", Spānija), Kails Džonsons (Londonas "Lightnin", Kanāda), Kārls Vītle (Bjellas "Angelico", Itālija), Bens Mokfords (Palmas "Air Europa", Spānija), Endrū Lorenss (Šalonas pie Sonas "Elan", Francija), Tedijs Okerīfors ("Kymis", Grieķija), Dens Klārks (bez kluba), Gerets Marejs, Kīrons Ačara (abi - Glāzgovas "Rocks"), Ēriks Boatengs ("St. Vallier Basket", Francija), Lūks Nelsons (Grankanārijas "Herbalife", Spānija), Gabriels Olaseni (Fuenlavradas "Montakit", Spānija).