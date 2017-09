Lietuvas basketbolisti svin pirmo uzvaru Eiropas čempionātā

Pirmajā ceturtdaļā neliels pārsvars bija izraēliešiem, bet otro ceturksni ar 11 punktu izrāvienu iesāka lietuvieši, kuri panāca 30:23. Puslaiku dienvidu kaimiņi noslēdza ar minimālu pārsvaru (38:37), bet jau trešā ceturkšņa beigās panāca 20 punktu handikapu. Tik lielu pārsvaru Izraēlas basketbolisti nespēja atspēlēt, Lietuvai svinot uzvaru ar 88:73.



Lietuviešiem ar 18 punktiem atzīmējās Edgars Ulanovs, bet pa 16 punktiem sameta Mindaugs Kuzminsks, kurš ir Kristapa Porziņģa komandas biedrs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandā Ņujorkas "Knicks", un Artūrs Gudaitis.

Tikmēr Izraēlas izlases labā 20 punktus guva naturalizētais amerikānis Ričards Hauelss.

Par milzu ovācijām un sajūsmu skatītājiem parūpējās Ads Juškevičs, trešās ceturtdaļas beigās raidot bumbu grozā no savas laukuma puses.

Ada Juškeviča fantastiskais metiens

Kā vēstīts, lietuvieši čempionāta ievadā cieta negaidītu zaudējumu 77:79 Gruzijai.



Kontinenta meistarsacīkstes pie Lietuvas stūres ir pirmais atbildīgais turnīrs komandas galvenajam trenerim Daiņum Adomaitim, kurš no 2007.gada līdz 2009.gadam spēlēja "Barons"/LMT vienībā, kas bija viņa pēdējais pieturas punkts profesionālā basketbolista karjerā.

22 Foto Lietuvas basketbola izlase Viļņas lidostā ceļā uz Eiropas čempionātu 2017 +18

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Vācijas basketbolisti neļāva gruzīniem sarūpēt vēl vienu pārsteigumu, sestdien viņus uzvarot ar rezultātu 67:57 (19:19, 22:17, 14:16, 12:5).

Vāciešiem rezultatīvākais ar 23 punktiem bija NBA komandas Atlantas "Hawks" spēlētājs Deniss Šrēders, kurš pamanījās pieļaut arī deviņas kļūdas.

Tikmēr Gruzijas izlases rindās ar 14 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Zaza Pačulija, no NBA čempiones Goldensteitas "Warriors".

Vēl šajā apakšgrupā Itālija ar 78:66 (16:19, 27:14, 16:15, 19:18) apspēlēja Ukrainu.

Itālijas uzvaru ar 26 punktiem kaldināja vēl viens "Hawks" basketbolists Marko Belinelli, bet ukraiņiem 21 punktu guva Artjoms Pustovijs.

B apakšgrupā pa divām uzvarām divās spēlēs ir Vācijas un Itālijas basketbolistiem, pa vienam panākumam guvušas Gruzija un Lietuva, bet bez uzvarām cīnās Ukraina un Izraēla.

Šodien turnīrā mačus aizvadīja visas 24 finālturnīra dalībnieces. Kā vēstīts, ar rezultatīvu sniegumu izceļoties Jānim Timmam un Kristapam Porziņģim, Latvijas basketbola izlase sestdien Stambulā D apakšgrupas otrajā mačā ar rezultātu 92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9) sagrāva Beļģiju, tiekot pie pirmās uzvaras.

Pēc apļa cīņām katras apakšgrupas četras labākās komandas iekļūs izslēgšanas turnīrā, kas, sākot no 9.septembra, norisināsies Stambulā. Astotdaļfinālā savā starpā tiksies A un B apakšgrupu komandas, kā arī C un D apakšgrupu labākās vienības.

Šī ir otrā reize, kad Eiropas čempionāta finālturnīrā vīriem priekšsacīkšu spēles tiek aizvadītas četrās dažādās valstīs. Pirms četriem gadiem turnīru uzņēma Rīga, Berlīne, Zagreba, kā arī Francijas pilsētas Monpeljē un Lille, kur tieši notika izšķirošie turnīra mači.

Zīmīgi, ka Izraēlā un Rumānijā Eiropas čempionāta finālturnīra spēles tiek aizvadītas pirmo reizi šī turnīra vēsturē, kamēr Somijā medaļas tika dalītas tālajā 1967.gadā, bet Turcijā Vecā kontinenta labākās vienības spēkiem mērojās arī 1959. un 2001.gadā.

Pirms diviem gadiem par Eiropas čempioniem basketbolā kļuva Spānijas izlases spēlētāji, Vecā kontinenta meistarsacīkstēs triumfējot trešo reizi pēdējos četros turnīros. Tikmēr finālā iepriekšējās divas reizes ir spēlējusi Lietuva, kura 2013.gadā izšķirošajā mačā atzina Francijas izlases pārākumu.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Pērn Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkstes noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā.

Eiropas čempionāts ilgs līdz 17.septembrim.