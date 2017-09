Karsumam divas rezultatīvas piespēles Maskavas "Dinamo" pārliecinošā uzvarā pār Rīgas "Dinamo"

Rīgas "Dinamo" komandā goda vārtus guva vienības rezultatīvākais hokejists Miks Indrašis. Viņš šosezon sešās spēlēs guvis piecus vārtus un trīs reizes rezultatīvi asistējis, būdams starp labākajiem bombardieriem līgā.



Rīdziniekiem par labāko tika atzīts Māris Bičevskis, kurš asistēja goda vārtu guvumā, tikmēr pretiniekiem šo godu izpelnījās vārtsargs Aleksandrs Jerjomenko, kurš atvairīja 33 no 34 mestajām ripām.

Karsums šajā spēlē uz ledus pavadīja 13 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa mājinieku vārtiem, bloķēja vienu metienu, izpildīja vienu spēka paņēmienu un uzvarēja savā vienīgajā iemetienā.

Mača pirmajās minūtēs varēja izcelties Rīgas komandas amerikāņu uzbrucējs Tīdžejs Galjardi, kurš atgriezies laukumā pēc mikrotraumas izārstēšanas. Viņš ar savu aktivitāti nopelnīja laukuma saimniekiem pirmo vairākumu, kurā pretinieku vārtus apdraudēja Ņikita Jevpalovs un Denijs Kristo. Tiesa, pēc tam arī paši mājinieki nonāca mazākumā, kas tika izturēts.

Pirmā perioda vidū pēc cīņas vārtu priekšā ar precīzu metienu atzīmējās pretinieku uzbrucējs Daņils Tarasovs, kuram palīdzēja arī Karsums. Pāris minūtes vēlāk Brendons Makmilens aiz pretinieku vārtiem nopelnīja divas soda minūtes, pretiniekiem izmantojot vairākumu, kurā ar netveramu metienu atzīmējās Vladimirs Brjukvins. Piecas minūtes pirms perioda beigām Makmilens no tuvas distances uzmeta virsū pretinieku vārtsargam, bet Gintam Meijam izdevās nopelnīt vēl vienu vairākumu rīdziniekiem. Tiesa, arī šī iespēja netika izmantota, taču perioda pēdējā minūtē maskaviešu rupeklis Jevgēņijs Artjuhins pārkāpa noteikumus pret Kristo, nopelnīdams 2+2 soda minūtes.

Tiesa, četras minūtes vairākumā nebija pietiekami, lai Latvijas klubs gūtu vārtus. Perioda piektajā minūtē rīdzinieku rezultatīvākajam hokejistam Mikam Indrašim un Kristo izdevās izslidot divatā pret vienu pretinieku aizsargu, taču amerikānis ripu uzmeta virsū maskaviešu vārtsargam, viņu nepārspējot. Kad komandas jau bija nospēlējušas vairāk kā pusi no mača, Rīgas hokejisti zaudēja iegūto iniciatīvu, turklāt 3:0 pretiniekiem panāca Artjuhins un mājinieki nopelnīja arī mazākumu par skaitliskā sastāvā pārkāpumu. Viesiem vajadzēja tikai piecas sekundes, lai realizētu vairākumu, precīzi metot Iļjam Ņikuļinam.

Pēc tam Rīgas komandas vārtsargu Džastinu Pītersu, kurš šajā dienās kļuvis par dvīnīšu tēvu, vārtos nomainīja Jānis Kalniņš. Piecas minūtes pirms perioda beigām mājinieku aizsargs Kristaps Zīle izvicināja dūres ar Ņikitu Komarovu, laukuma saimniekiem vēlreiz nonākot mazākumā. Pretinieki ieguva vairākumu, kuru ar spēcīgu plaukstas metienu izmantoja Daniils Tarasovs.

Trešās trešdaļas sākumā Rīgas hokejisti tika pie iespējas minūti spēlēt piecatā pret trijiem, taču arī lielajā vairākumā mājiniekiem nesekmējās. Tomēr četrarpus minūtes pirms pamatlaika beigām mājiniekiem izdevās vienus vārtus atgūt. Māris Bičevskis gar vārtiem veica piespēli komandas biedriem, bet ripa pēc rikošeta nonāca Indraša rīcībā, uzbrucējam panākot 1:5. Tiesa, tie arī izrādījās vienīgie laukuma saimnieku vārti šajā spēlē, Latvijas komandai ciešot pārliecinošu zaudējumu.

Rīdzinieki aizvadīja otro no piecām mājas sērijas spēlēm. Pirmajā mačā ceturtdien Sanda Ozoliņa trenētais klubs ar 1:3 zaudēja Maskavas "Spartak" komandai, neveiksmīgi aizvadot spēles trešo periodu, kurā īsā laikā ielaida trīs ripas. Latvijas klubam pārtrūka divu uzvaru sērija, bet šosezon komanda piecos mačos ir piedzīvojusi trīs neveiksmes.

Tikmēr Maskavas "Dinamo" sezonas ievadā četrās spēlēs, kuras aizvadīja mājās, ir izcīnījusi trīs uzvaras, taču divas no tām izcīnītas pēcspēles metienos.

Rīgas "Dinamo" ar pieciem punktiem sešās spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē, kamēr Maskavas "Dinamo" ar desmit punktiem piecos mačos ir konferences trešajā pozīcijā.

Karsums Maskavas "Dinamo" pārstāv piekto sezonu, šajā esot arī komandas kapteiņa asistentam. Viņš sezonas pirmajās piecās spēlēs ir izcēlies ar piecām rezultatīvām piespēlēm.

Zīmīgi, ka starpsezonā Maskavas klubam nomainījās īpašnieki, piedevām šī maiņa bija ar skandāla piedevu, jo iepriekšējie saimnieki spēlētājiem palika parādā, kamēr jaunie īpašnieki parādus nevēlējās dzēst. Liela daļa Maskavas "Dinamo" iepriekšējās sezonas sastāva spēlētāji vērsās disciplinārlietu komitejā, kļūstot par brīvajiem aģentiem, kuru vidū bija arī Karsums. Tomēr jūlijā viņš parakstīja jaunu līgumu ar Maskavas klubu, kurā pēdējos gados bijis viens no līderiem.

Jau vēstīts, ka rīdzinieki sezonu sāka ar četrām spēlēm viesos, pirmajos divos mačos zaudējot, bet pēc tam sekoja divi panākumiem, taču uzvaru sērija pārtrūka ceturtdien pret "Spartak".

Tiesa, izbraukums bija gana nepatīkams, jo četri rīdzinieku komandas spēlētāji guva traumas un mājās atgriezās priekšlaicīgi. Sezonas pirmajā mačā žokļa lūzumā iedzīvojās Miķelis Rēdlihs, nākamajā mačā traumas guva leģionāri Koltons Gilīss un Terijs Galjardi, bet trešajā cīņā potītes lūzumā iedzīvojās viens no vienības vadošajiem aizsargiem Guntis Galviņš.

Robi sastāvā rīdziniekiem lika trešdien noslēgt līgumu ar uzbrucēju Vitāliju Pavlovu, kurš jau iepriekš spēlēja Latvijas klubā, taču pērn 53 mačos palika bez gūtiem vārtiem.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka KHL regulārā čempionāta ievadā Rīgas "Dinamo" ar 1:3 zaudēja Omskas "Avangard", bet pēc tam ar 1:2 piekāpās arī Novosibirskas "Sibirj", kad izšķirošie vārti tika ielaisti neilgi pirms pamatlaika beigām.

Pēc tam gan komandai sekoja divu uzvaru sērija, vispirms ar 5:3 pārspējot Astanas "Baris", bet pēc tam pagarinājumā ar 3:2 pieveicot arī Hantimansijskas "Jugra" komandu. Tajā mačā rīdzinieki neizšķirtu panāca vien 13 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad savus ceturtos vārtus sezonā iemeta Miks Indrašis, kuram ir arī trīs rezultatīvas piespēles, kas dod dalītu pirmo vietu līgas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.

Savukārt Maskavas "Dinamo" sezonu sāka ar 4:3 "bullīšos" uzvarot Maskavas apgabala "Vitjaz", tad ar 1:6 cieta sagrāvi pret Maskavas CSKA, bet iepriekšējos divos mačos ar 4:2 uzvarēja Bratislavas "Slovan" un ar 2:1 Helsinku "Jokerit", ko arī pievarēja pēcspēles metienos.

Pēc mača ar Maskavas "Dinamo" pirmdien tiksies ar Jaroslavļas "Lokomotiv", trešdien mērosies spēkiem ar Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenēto Gagarina kausa īpašnieci Sanktpēterburgas SKA, bet mājas spēļu sēriju noslēgs piektdien pret Astanas "Baris" (8.septembrī).

Jau vēstīts, ka "Dinamo" starpsezonā piedzīvoja pārmaiņas treneru kolektīvā, Normundu Sējēju amatā nomainot Sandim Ozoliņam, kuram šī ir pirmā pieredze galvenā trenera postenī. Viņam asistē Aleksandrs Ņiživijs un Rodrigo Laviņš, bet ģenerālmenedžera pienākumus pilda Ģirts Ankipāns.

Starpsezonā vienībai pievienojās kanādiešu vārtsargs Džastins Pīterss, kurš aizvadījis 83 spēles Nacionālajā hokeja līgā (NHL) un cīnās par vietu Kanādas izlases sastāvā startam 2018.gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Tāpat Kanādas izlases sastāvā augusta sākumā notikušajā turnīrā Sočos piedalījās arī "Dinamo" šīs sezonas hokejisti aizsargs Karls Stolerijs un uzbrucējs Brendons Makmilens, kuri arī spēlējuši planētas spēcīgākajā līgā. Tāpat no hokeja dzimtenes Kanādas "Dinamo" rindas papildinājis uzbrucējs Lukass Lesio.

No starpsezonas jaunieguvumiem visvairāk spēļu NHL aizvadījis Kalgari dzimušais uzbrucējs Terijs Galjardi, kuram ir ASV un Kanādas dubultpilsonība. ASV izlasē spēlējušais Galjardi laukumā bijis 321 NHL mačā, bet amerikāņu aizsargam Viljamam Renam un uzbrucējam Denijam Kristo nav pasaules labākās līgas spēļu pieredzes.

Tāpat "Dinamo" rindas papildinājis lietuviešu aizsargs Nerijus Ališausks, kurš sešas sezonas spēlējis "Liepājas metalurga" komandā un šajā laikā iemācījies tekoši runāt latviešu valodā. Ališausks kļuvis par otro lietuviešu hokejistu KHL, jo 2008./2009.gada sezonā Sanktpēterburgas SKA rindās spēlēja Darjus Kasparaitis, kuram gan bija Krievijas pase.

No pērnās sezonas pamatsastāva vietu komandā saglabājuši vārtsargs Jānis Kalniņš, aizsargi Georgijs Pujacs, Krišjānis Rēdlihs, Guntis Galviņš, Aleksandrs Jerofejevs, Kristaps Zīle un Uvis Balinskis, kā arī uzbrucēji Gunārs Skvorcovs, Miķelis Rēdlihs, Frenks Razgals, Nikolajs Jeļisejevs, Miks Indrašis, Gints Meija, Edgars Kulda, Māris Bičevskis, Roberts Lipsbergs, Georgs Golovkovs un kanādietis Koltons Gilīss. Tāpat komandā vietu saglabājis nomināli trešais vārtsargs Antons Naumovs.

Pēc piecu gadu prombūtnes Ziemeļamerikā Latvijā atgriezies uzbrucējs Ņikita Jevpalovs, kā arī komandas rindas papildinājis vēl viens šīs pozīcijas spēlētājs Oskars Batņa. "Dinamo" pievienojušies arī jaunie hokejisti aizsargs Renārs Kārkls, kā arī uzbrucēji Emīls Ģēģeris un Juliāns Misjus.

Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, Rīgas "Dinamo" rindās vairs nav ilggadējais vārtsargs Jakubs Sedlāčeks, aizsargi Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Jēkabs Rēdlihs, Patriks Malens, Ēriks Ševčenko un uzbrucēji Tims Sestito, Džastins Šags, Filips Toluzakovs, Pjotrs Sčastļivijs un Kaspars Saulietis.

Paredzams, ka vēlāk sezonas laikā pēc atlabšanas no traumas Rīgas "Dinamo" pievienosies Lauris Dārziņš.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Pa 56 spēlēm regulārajā čempionātā KHL klubi aizvadīja arī pirmajās divās - 2008./2009. un 2009./2010.gada - KHL sezonās, bet pēc tam divas sezonas spēlēja pa 54 mačiem, bet īsākais bija 2012./2013.gada regulārais čempionāts, kad katra komanda izspēlēja pa 52 cīņām. Savukārt iepriekšējās trīs sezonās komandas aizvadīja pa 60 mačiem katra.

Šī gada kalendārs saīsināts, jo no 29.janvāra līdz 25.februārim turnīrā būs pārtraukums, kas saistīts ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm. Zīmīgi, ka pēc pārtraukuma Rīgas "Dinamo" atliks aizvadīt vien divas spēles, viesos pret Minskas "Dinamo" un 1.martā mājās pret Helsinku "Jokerit", noslēdzot regulāro sezonu.

KHL regulārajā čempionātā bez Olimpiādei paredzētās pauzes būs arī divi pārtraukumi, kas atvēlēti izlašu vajadzībām. Tāpat kalendārā janvāra vidū būs neilgs pārtraukums saistībā ar KHL Zvaigžņu spēli.

Rīgas "Dinamo" šī gada nogalē plāno startēt tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā, kur grupā tiksies ar Šveices izlasi un Somijas augstākās līgas klubu Hāmēnlinnas HPK.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.

Citi šobrīd lasa Japānas princese Mako mīlestības dēļ atteiksies no karaliskā titula Emocijas sita augstu vilni! Tā fani Rīgā juta līdzi Latvijas basketbolistiem. FOTO Varonīgs baikeris Krievijā aptur satiksmi, lai glābtu pašnāvnieku