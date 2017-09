Latvijas basketbolisti maču iesāka ar nonākšanu iedzinējos ar 2:8, bet pirmo ceturksni zaudēja ar vienu punktu. Tiesa, otrajā ceturtdaļā latvieši ielaida tikai astoņus punktus, pārsvaram pārsniedzot desmit punktus. Otrajā puslaikā beļģiem izdevās nedaudz pietuvoties rezultātā, taču Latvijas izlase vadību nosargāja, turklāt ceturtajā ceturksnī veica iespaidīgu 23 punktu izrāvienu, kas ļāva svinēt pārliecinošu uzvaru.

Latvijas izlasē pa 27 punktiem sameta Jānis Timma un Kristaps Porziņģis, kuriem arī pa divām rezultatīvām piespēlēm un divām pārtvertām bumbām. Cīņā zem groziem nedaudz labāks bija Timma, kuram septiņas atlēkušās bumbas, kamēr Porziņģis savāca sešas bumbas.

Tikmēr Jānis Strēlnieks veica 13 rezultatīvas piespēles, labojot Latvijas izlases rekordu Eiropas čempionātos. 2001.gadā ar 12 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Raimonds Miglinieks.

Strēlnieks 13 rezultatīvām piespēlēm pievienoja deviņus punktus, bet ar desmit punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Dairis Bertāns.

Kā vēstīts, veselības problēmu dēļ Latvijas izlasei nevarēja palīdzēt Dāvis Bertāns.

Tikmēr pretiniekiem rezultatīvākais bija Aksels Ervels, kurš iemeta 12 punktus.

D apakšgrupā pirmajās spēlēs uzvaras izcīnījušas Serbija un Krievija, bet Latvijai un Beļģijai ir pa vienam panākuma divos mačos, kamēr Turcija un Lielbritānija pirmajās cīņās cieta zaudējumus.

Latvijas izlase maču sāka ar Jāni Strēlnieku, Dairi Bertānu, Jāni Timmu, Kristapu Porziņģi un Andreju Gražuli starta pieciniekā. Negaidīta bija Gražuļa vieta sākumsastāvā, kur viņš aizstāja Rolandu Šmitu. Mača sākumā laukumā saimniekoja Aksels Ervels, kurš ātri sameta astoņus punktus, bet no latviešiem tikai Timma spēja atbildēt ar precīzu metienu (2:8). Tiesa, Strēlnieks un Timma ātri panāca 7:8, bet Porziņģis ar diviem soda metieniem izvirzīja vadībā Latvijas izlasi, turklāt atzīmējās arī ar "danku" (11:8). Tuvojoties ceturtdaļas vidum, Džonatans Tabu izvirzīja vadībā beļģus, taču Gražulis ar tuvu metienu atjaunoja vadību Latvijai (13:12).

Turpinājumā komandas apmainījās rezultatīviem uzbrukumiem, Latvijai punktus gūstot Bertānam un Porziņģim. Pēc dažiem nesekmīgiem mēģinājumiem izlīdzināt rezultātu Porziņģis tika pie diviem soda metieniem, kuras arī realizēja (19:19). Pusotru minūti pirms ceturtdaļas beigām ar diviem "sodiņiem" atbildēja Maksims de Zēvs, bet Pjērs Antuāns Žilē panāca jau četru punktu pārsvaru (23:19). Tiesa, Bertāns ar tālmetienu samazināja Latvijas izlases deficītu līdz punktam (22:23). Vēl divus soda metienus pretiniekiem iemeta Sems van Rosoms, bet Šmitam piecas sekundes pirms ceturkšņa beigām izdevās panākt 24:25.

Otrās ceturtdaļas otrajā minūtē Porziņģis atguva vadību Latvijai, bet beļģi savā nākamajā uzbrukumā pārkāpa noteikumus. Latvieši savu iespēju izmantoja un Porziņģis no groza apakšas panāca 28:25. Nākamajās minūtēs beļģi nespēja iekarot grozu, bet Porziņģis ar trīspunktu gājienu panāca Latvijai plus sešus punktus (31:25). Emanjuels Lekomte ar trejaci pārtrauca beļģu neveiksmīgos uzbrukumus, bet turpinājumā Timma ar precīzu metienu no spēles un "sodiņu" panāca 34:28.

Turpinājumā, pateicoties Strēlniekam un Porziņģim, Latvijas izlases pārsvars pārsniedza desmit punktus (39:28). Tuvojoties pamatlaika beigām, Timma pusminūtes laikā ar diviem metieniem guva piecus punktus (44:31). Vēl līdz puslaika beigām atzīmējās arī Mārtiņš Meiers, Latvijai pārtraukumā ejot ar 14 punktu pārsvaru (47:33).

Otro puslaiku pēc Strēlnieka piespēles ar "danku" iesāka Gražulis, kamēr Porziņģis otrā laukuma galā neitralizēja Ervelu un nākamajā latviešu uzbrukumā realizēja vienu no diviem nopelnītajiem soda metieniem (50:33). Beļģi veica nelielu sešu punktu izrāvienu, ko ar pielabotu Porziņģa metienu apstādināja Timma (52:39). Turpinājumā Timma un Strēlnieks palīdzēja Latvijai nosargāt pārsvaru desmit punktu robežās (58:46). Tiesa, beļģiem izdevās pietuvoties līdz mīnus četriem punktiem, bet Gražulis pārtrauca mazrezultatīvo periodu Latvijas izlasē, kamēr Timma pusminūti pirms ceturkšņa beigām iemeta tālmetienu (63:54).

Ceturtās ceturtdaļas sākumā komandas apmainījās precīziem tālmetieniem, Latvijas izlases rindās izceļoties Bertānam. Turpinājumā Porziņģis ar diviem soda metieniem un šajā Eiropas čempionātā vienu no skaistākajiem "slam-dunk" neļāva pretiniekiem pietuvoties (70:58). Ceturtdaļas gaitā Latvijas basketbolistiem izdevās iespaidīgs 23 punktu atrāviens, kas noņēma jebkādus jautājumus par mača uzvarētāju. Atlikušajās minūtēs Latvijas izlases līderiem tika dota atpūta, bet Latvija izcīnīja uzvaru ar 92:64.

Vēl šajā grupā sestdien plkst.17 Serbija tiksies ar Krieviju, bet plkst.21 Turcija mērosies spēkiem ar Lielbritāniju.

Latvijas izlase čempionāta ievadā piektdien līdzīgā cīņā ar rezultātu 82:92 piekāpās Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempionei Serbijai, kamēr Beļģija ar 103:90 pārspēja Lielbritāniju. Zīmīgi, ka beļģi pirmo reizi komandas vēsturē Eiropas čempionāta finālturnīru sāka ar uzvaru.

Tikmēr vēl vienā piektdien aizvadītajā mačā D apakšgrupā Krievija ar 76:73 uzvarēja Turciju.

Latvija uz Stambulu devusies optimālajā sastāvā, turklāt komandai palīdz abi Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) latviešu basketbolisti Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns.

Izlases rindās Eiropas čempionātos piektdien debitēja Porziņģis, Aigars Šķēle, Andrejs Gražulis un Rolands Šmits. Otrais starts ir Dāvim Bertānam, Jānim Timmam un Žanim Peineram, kamēr Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns un Mārtiņš Meiers finālturnīrā spēlē ceturto reizi.

Latvijas izlasē vispieredzējušākie basketbolisti Eiropas čempionātā ir Kristaps Janičenoks un vienības kapteinis Jānis Blūms. Pirmajam no viņiem šīs ir sestās kontinenta meistarsacīkstes, kamēr otrajam - jau septītās, kas ir rekords.

Tikmēr izlases stūrmanis Ainars Bagatskis piedalās jau savā astotajā Eiropas čempionāta finālturnīrā – viņš tur pa četrām reizēm būs startējis gan kā spēlētājs, gan kā treneris.

Tikmēr Beļģijas izlase šajā čempionātā iztiek bez viena no saviem līderiem Meta Lodžeski, jo naturalizētais amerikānis nevar palīdzēt traumas dēļ. Iepriekšējās trīs sezonas Lodžeskis aizvadījis spēcīgajā Grieķijas vienībā Pireju "Olympiakos", bet nesen parakstīja viena gada līgumu ar Atēnu "Panathinaikos Superfoods" komandu.

Amerikāņu basketbolists Beļģijas pilsonību ieguva 2013.gadā, bet šajā laikā piedalījies tikai vienā Eiropas čempionātā, jo pirms četriem gadiem arī guva traumu.

Tiesa, beļģiem palīdz Sems van Rosoms, kurš šosezon "Valencia Basket" rindās tika kronēts par Spānijas čempionu un ar komandu kļuva par ULEB Eiropas kausa vicečempionu. Tāpat ierindā ir Maksims de Zēvs, kurš iepriekšējā sezonā Vācijas komandas Oldenburgas "Ewe Baskets" rindās FIBA Čempionu līgas ietvaros viesojās Ventspilī.

Deviņi no 12 basketbolistiem arī aizpērn pārstāvēja Beļģijas izlasi Eiropas čempionātā, kurā viņi grupas spēles aizvadīja Rīgā.

Pret Beļģijas izlasi Latvija Eiropas čempionātos spēlējusi trīs reizes, izcīnot divas uzvaras. Neveiksme, turklāt ļoti sāpīga, tika piedzīvota 2013.gada Eiropas čempionātā, kad otrā posma noslēdzošajā mačā Latvija cieta zaudējumu ar 56:60 un tādējādi nesasniedza ceturtdaļfinālu. Savukārt pēc diviem gadiem, kad kontinenta meistarsacīkšu apakšgrupu turnīrs notika arī Rīgā, Latvijas izlase revanšējās ar 78:67. Toreiz Eiropas čempionātā Beļģija ieņēma 13.vietu.

Beļģijas izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē ceturto reizi pēc kārtas. Labākais panākums Beļģijai šajos turnīros tika sasniegts 1947.gadā, kad tā palika ceturtā, savukārt no 1979. līdz 2011.gadam tā finālturnīrā iekļuva vien divas reizes. Savukārt pēdējo turnīru labākais rādītājs ir 2013.gadā ieņemtā devītā vieta.

Gatavošanos Eiropas čempionāta finālturnīram Latvijas izlase uzsāka 17.jūlijā, turklāt jau pirmajā treniņā klāt bija arī Porziņģis, bet vēlāk komandai pievienojās Dairis Bertāns, Jānis Strēlnieks, Jānis Timma un Dāvis Bertāns. Ažiotāžu izsauca komandas galvenā trenera Ainara Bagatska lēmums uz nodarbībām neaicināt Kasparu Bērziņu un Rolandu Freimani, lai gan viņi bija iekļauti paplašinātajā kandidātu sarakstā. Tāpat izlasei nepievienoties nolēma saspēles vadītājs Ingus Jakovičs, kamēr centra spēlētājs Anžejs Pasečņiks, kuru šī gada NBA draftā izraudzījās Filadelfijas "76ers", neilgi pirms treniņu sākuma izvēlējās šovasar trenēties individuāli.

Vēl pirms tam no kandidēšanas uz izlasi bija atteicies arī "Olybet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) aizvadītās sezonas finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Mareks Mejeris.

Treniņnometnes laikā Bagatskim tikpat kā nenācās pašam atskaitīt kandidātus, jo to viņa vietā paveica savainojumi. Treniņnometnē Ventspilī traumu guva centra spēlētājs Klāvs Čavars, bet pārbaudes spēlē pret Somiju jau kārtējā ceļgala savainojumā iedzīvojās aizsargs Jānis Bērziņš.

Savukārt pirms pārbaudes mača ar Lietuvas izlasi muguras problēmās iedzīvojās Dāvis Lejasmeiers. Viņš bez Strēlnieka bija vienīgais spēlētājs komandā, kura pamatpozīcija ir tieši saspēles vadītājs. Priekšpēdējā sagatavošanās dienā Rīgā Bagatskis pateica "paldies" aizsargam Artūram Ausējam, kurš šovasar sevi izlasē apliecināja negaidīti labi, un Ojāram Siliņam, kuru gan bija piemeklējušas veselības likstas. Savukārt pēdējā treniņā, 28.augustā, kā noslēdzošais no valstsvienības tika atskaitīts centra spēlētājs Iļja Gromovs.

Sagatavošanās ciklā Latvijas izlase kopumā aizvadīja astoņas pārbaudes spēles, no kurām viena bija neoficiāla. Šo maču laikā tika izcīnītas sešas uzvaras, turklāt pārbaudes cīņu cikls tika noslēgts uz pozitīvas nots - ar četriem panākumiem pēc kārtas, turklāt gana droši pārspēta arī principiālā pretiniece Lietuva. Tiesa, komanda sagatavošanās ciklā tikpat kā nebija optimālā sastāvā, jo spēlētājus piemeklēja dažādas veselības likstas, bet Porziņģis nedaudz vairāk par nedēļu izlaida, kad devās NBA misijā uz Dienvidāfrikas Republiku. Ņujorkas "Knicks" kluba basketbolists piedalījās tikai divās pārbaudes spēlēs pret Poliju un Lietuvu, jo sagatavošanās cikla noslēgumā ārstēja traumu.

Eiropas čempionātu Latvijas izlase aizvada Turcijas pilsētā Stambulā. D apakšgrupas mači norisinās "Ulker Sports Arena", kas uz basketbola spēlēm spēj uzņemt 13 800 skatītāju. Arī izslēgšanas mači norisināsies šajā pilsētā, taču citā arēnā - rietumpusē esošajā "Sinan Erdem Dome", kas ir nedaudz ietilpīgāka un gatava uzņemt līdz 16 000 cilvēku. Vēl maijā šajā arēnā norisinājās ULEB Eirolīgas finālčetrinieka sacensības, kur uzvaru izcīnīja Stambulas "Fenerbahce".

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13.septembrī, bet pusfināli - 14. un 15.septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17.septembrī.

Otro reizi pēc kārtas kontinenta meistarsacīkstes norisinās četrās valstīs. A apakšgrupa sacenšas Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur bez mājinieku izlases spēlē arī Polija, Grieķija, Francija, Islande un Slovēnija.

Šajā grupā pirmajā kārtā Slovēnija ar 90:81 uzvarēja Poliju, Grieķija ar 90:61 sagrāva Islandi, bet sensāciju sarūpēja mājiniece, kas ar 86:84 pagarinājumā uzvarēja Franciju.

Savukārt B grupa savus mačus izspēlē Izraēlas pilsētā Telavivā, savā starpā sacenšoties mājiniekiem, Ukrainai, Lietuvai, Gruzijai, Itālijai un Vācijai.

Tur ceturtdien Vācija ar 75:63 uzvarēja Ukrainu, Lietuva negaidīti ar 77:79 zaudēja Gruzijai, bet Itālija ar 69:48 uzveica Izraēlu.

Tikmēr C grupā, kas mačus aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, sacenšas mājinieku izlase, Horvātija, Čehija, Spānija, Melnkalne un Ungārija.

Tur Spānija piektdien ar 99:60 sagrāva Melnkalni, Horvātija ar 67:58 uzveica Ungāriju, bet Čehija ar 83:68 bija pārāka pār Rumāniju.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas.

Eiropas čempionātā basketbolā vistitulētākā komanda ir PSRS, kas par čempioni kļuvusi 14 reižu, bet tālāk ar astoņiem tituliem seko bijusī Dienvidslāvija. Savukārt pa trim zeltiem ir Spānijai un Lietuvai, bet Latvija līdz šim vienīgo reizi kontinenta meistarsacīkstēs triumfējusi pašā pirmajā turnīrā 1935.gadā.

Pirms diviem gadiem pie trešā titula vēsturē tika Spānija, kas finālā ar 80:63 apspēlēja Lietuvu, bet pie bronzas medaļām tika Francijas basketbolisti.

Šajā Eiropas čempionātā Latvija ir pārstāvēta arī starp tiesnešiem, jo uz turnīru nozīmēti latviešu soģi Arnis Ozols un Mārtiņš Kozlovskis.

Latvijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms (Saragosas "Tecnyconta"), Žanis Peiners (Panevēžas "Lietkabelis", Lietuva), Aigars Šķēle ("Ventspils"), Kristaps Janičenoks ("VEF Rīga"), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija);

Beļģijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Ismaels Bako (Lēvenas "Bears"), Maksims de Zēvs (Oldenburgas "Ewe Baskets", Vācija), Pjērs Antuāns Žilē (Šalonas pie Sonas "Elan", Francija), Aksels Ervels, Džonatans Tabu (abi - Bilbao "Betaland", Spānija), Emanjuels Lekomte (Beilora Universitāte, NCAA), Žans Marks Mvema, Žans Salumu (abi - "Oostende"), Kentēns Serons (Dankerkas "Gravelines", Francija), Kevins Tumba (Mursijas UCAM, Spānija), Sems van Rosoms ("Valencia", Spānija), Hanss Vanvijns (Antverpenes "Giants").