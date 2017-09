Bagatskis: "Spēle mainījās, kad pēc serbu metieniem netikām pie atlēkušajām bumbām"

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas izlase piektdien Stambulā ar rezultātu 82:92 (24:21, 23:24, 13:20, 22:27) līdzīgā cīņā piekāpās Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempionei Serbijai.

"Tajos brīžos, kad pēc viņu metieniem tikām pie atlēkušajām bumbām, mums sanāca labas iespējas uzbrukumiem. Kad tas neizdevās, spēle mainījās," pēc cīņas žurnālistiem atzina Bagatskis. "Turklāt vēl trešās ceturtdaļas vidū un ceturtajā ceturksnī negaidījām, kā serbi izmantos savu pieredzi. Uz kļūdu rēķina atdevām viņiem bumbas, kas pārvērtās punktos. Zaudējām 24 punktus pēc viņu iegūtām atlēkušajām bumbām uzbrukumā, bet 21 punktu viņi guva pēc mūsu kļūdām. Tā ir šausmīga statistika. Ņemot vērā, kādu spēli parasti spēlējam, mums ar tādu statistiku vajadzēja zaudēt ar 30 punktiem."

Latvijas izlase par spīti šādai statistikai, līdz mača pēdējai minūtei saglabāja cerības uz izglābšanos, ko uzsvēra arī Bagatskis.

"Mēs visu laiku bijām spēlē, mums vajadzēja kontrolēt savas atlēkušās bumbas. Kad atpalikām par pāris punktiem, bija labas situācijas, bumba izgriezās no groza. Serbi tomēr zina, kā spēlēt. Mums jāspēlē brīžiem vēl vienkāršāks basketbols. Pirmajā puslaikā mums bija četras kļūdas, otrajā - deviņas un vēl viņi vāca bumbas pie mūsu groza. Ar uzbrukumu to kompensēt ir ļoti grūti," skaidroja valstsvienības treneris.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 23 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Dairis Bertāns, kurš 11 no tiem sameta jau pirmajā ceturksnī.

Vēl 18 punkti un un četri bloķēti metieni bija Eiropas čempionāta debitantam Kristapam Porziņģim, kamēr ar 16 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Dāvis Bertāns.

Savukārt Serbijai ar 30 punktiem izcēlās Bogdans Bogdanovičs, 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Milanam Mačvanam, bet 13 punktus iemeta Bobans Marjanovičs.

"Dažbrīd Bogdanoviču varbūt gribējām segt pat pārāk daudz. Nekontrolējām viņa darbību, metāmies virsū un nopelnījām piezīmes. Viņš kaut kādos brīžos bija meistarīgāks par mūsu aizsardzību. Tomēr ar visu to mēs bijām spēlē. Diemžēl mums vairākkārt bija nepamatotas palīdzības aizsardzībā. Ja pretinieks, spēlējot 1:1, gūst smagus darba punktus, tas ir ok - ar to spēli neuzvarēsi. Svarīgi ir neļaut atrast brīvus metienus, nepalīdzēt bez vajadzības un neļaut sevi viegli apspēlēt."

Bagatskis atzina, ka par komandas sniegumu uzbrukumā viņam nav pretenziju.

"Negribu teikt, ka uzbrukumā spēle neizdevās – 82 punkti nav slikts rādītājs. Varbūt kādā brīdī serbi mācēja vairāk pietēlot nekā mēs. Mēs vairāk spēlējām uz emocijām. Viņi no pirmās minūtes mūs provocēja, bet mēs par to jau iepriekš bijām runājuši. Tu nevari būt labs spēlētājs un spēlēt bez emocijām. Emocijas ir jākontrolē. Ir dažādi veidi, kā pretiniekam "atmaksāt" pāridarījumus. Bieži vien, darot to atklāti, nekas nesanāks. Tāpēc ir runa par pieredzi un vēsu galvu," norādīja Bagatskis.

Nākamo spēli Latvijas izlase aizvadīs jau sestdien, kad tiksies ar Beļģiju, kas turnīru sāka ar 103:90 (24:26, 30:27, 19:14, 30:23) pārspējot Lielbritāniju.

"Beļģija ir pilnīgs pretstats Serbijai. Tā nav tik disciplinēta. Viņiem varbūt nav tik garš soliņš, taču beļģi zina, kā spēlēt uzbrukumā. Viņiem stils ir līdzīgs mūsējam. Beļģijai spēka uzbrucēja pozīcijas spēlētāji bija starp šodienas mača rezultatīvākajiem. Viņi met pie mazākās iespējas. Ja mēs kaut kādā brīdī nepacelsim roku un nezināsim savu pretspēlētāju, tad var sākties problēmas. Viņiem uzbrukums ir salīdzinoši vienkāršs, bet agresīvs. Mums ar viņiem nav bijušas vieglākās spēles," Bagatskis norādīja, ka arī turpinājumā komandu viegla dzīve negaida.

Pret serbiem pirmā puslaika pēdējās sekundēs nepatīkamu rokas savainojumu guva Latvijas izlases spēlētājs Rolands Šmits, kurš gan varēja turpināt spēli.

"Šmits sasita roku. Ne tikai Rolandam, arī citiem spēlētājiem ir mikrotraumas. Mēs ļoti centāmies, bet šoreiz bija par īsu.

Jā, varbūt vajadzēja [Žani] Peineru izmantot vairāk un beigās darīt ko citu. Mūs no līdzsvara izsita tas, ka garie spēlētāji ātri dabūja piecas piezīmes. Mums vajadzēja nedaudz improvizēt, un šādā spēlē Žanis iekļāvās ļoti labi. Diemžēl mēs līdz galam neizmantojām brīžus, kad savilkās viņu aizsardzība," skaidroja Bagatskis.

Pēc spēles ar Beļģijas izlasi, Latvija pirmdien tiksies ar Lielbritāniju, kam nākamajās dienās sekos mači pret Krieviju un mājinieci Turciju.

Pēc apļa cīņām apakšgrupas četras labākās komandas iekļūs izslēgšanas turnīrā, kas arī norisināsies Stambulā.

Eiropas čempionāts ilgs līdz 17.septembrim.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.