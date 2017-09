Kā zināms, Latvijas basketbolisti līdzīgā cīņā ar 82:92 piekāpās serbu sportistiem.

Kādas emocijas bija vērojamas fanu sejās, skaties fotoreportāžā!

109 Foto Līdzjutēji fanu teltī vēro Latvijas basketbolistu maču pret Serbiju +105

Pirmajā puslaikā Latvijas izlasei bija gan 12 punktu vadība, gan arī septiņu punktu deficīts, bet otrajā spēles daļā gandrīz nepārtraukti neliels pārsvars bija Serbijai, kas grūtā cīņā arī noturēja uzvaru. Vairāk nekā astoņu punktu pārsvaru Serbija pirmoreiz panāca vien noslēdzošajā minūtē.

Mačs izcēlās ar skrupulozu tiesāšanu, kas daudzus spēlētājus nostādīja uz piezīmju normas, kā arī augumā garākā Serbijas izlase ievērojami dominēja cīņā zem Latvijas izlases groza.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 23 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Dairis Bertāns, kurš 11 no tiem sameta jau pirmajā ceturksnī.

Vēl 18 punkti un un četri bloķēti metieni bija Eiropas čempionāta debitantam Kristapam Porziņģim, kamēr ar 16 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Dāvis Bertāns.

Savukārt Serbijai ar 30 punktiem izcēlās Bogdans Bogdanovičs, 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Milanam Mačvanam, bet 13 punktus iemeta Bobans Marjanovičs.

Latvijas izlase ar serbiem oficiālos mačos tikās 11.reizi un piedzīvoja 11.zaudējumu, bet no 11 Eiropas čempionātiem pēc neatkarības atjaunošanas Latvija astoto reizi turnīru iesākusi ar zaudējumu.

Nākamajā mačā Latvijas izlase jau sestdien plkst.14.15 tiksies ar Beļģiju.

Pēc tam risināsies spēles arī ar Lielbritāniju, Krieviju un Turciju. Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī.

Spēle sākās ar Latvijas izlases uzbrukumu, Porziņģim ātri atklājot rezultātu ar pustālo metienu, bet otrajā minūtē ātrs Daira Bertāna uzbrukums panāca 4:1. Turpinājumā komandām bija vairāki nerezultatīvi uzbrukumi, bet vēlāk Latvija bija sekmīga no tālmetiena līnijas - Daira Bertāna un Jāņa Timmas trejači ceturtdaļas vidū Latvijai ļāva būt priekšā ar 10:5.

Porziņģis izcēlās pēc māņu kustības, bet Dairis Bertāns iemeta tālu pustālo raidījumu un Latvija jau panāca 14:7. Kaut Bogdanovičs ar tālmetienu Serbijas deficītu samazināja, uz to ar trim punktiem ar sodu atbildēja lieliski spēlējošais Dairis Bertāns, bet pēc diviem Dāvja Bertāna soda metieniem rezultāts kļuva 20:10. Aigara Šķēles soda metieni panāca Latvijai pat 12 punktu pārsvaru, bet nākamos astoņus punktus iemeta serbi, pa četriem gūstot Vladimiram Lučičam un Bobanam Marjanovičam. Šajā laikā trīs piezīmes īsā laikā nopelnīja Mārtiņš Meiers.

Latvija bez punktiem bija vairāk nekā divas minūtes, tomēr ceturtdaļas beigās klusumu pārtrauca Porziņģis. Savukārt pēdējā sekundē Bogdanovičs trāpīja vēl vienu tālmetienu ar pretestību un Latvija pēc desmit spēlētām minūtēm vairs bija priekšā tikai ar 24:21.

Otrā ceturtdaļa sākās ar rezultatīvā Bogdanoviča precīzu uzbrukumu un Serbijas deficīts vairs bija tikai viens punkts, bet šajā brīdī iniciatīvu uzņēmās Porziņģis, vairākkārt esot lieliskam aizsardzībā, kā arī iemetot trīspunktnieku un skaisti triecot bumbu grozā no augšas. Arī šis serbus nesalauza un otrās ceturtdaļas vidū Lučiča brīvs tālmetiens panāca izlīdzinājumu 30:30, bet vēl pēc brīža ar soda metieniem arī pretinieki pirmoreiz izvirzījās vadībā, kas Latvijas izlases galvenajam trenerim Ainaram Bagatskim lika ņemt minūtes pārtraukumu.

Latvijas izlase bez precīziem metieniem no spēles palika gandrīz četras minūtes, kas jau deva septiņu punktu deficītu. Klusumu pārtrauca Rolanda Šmita tālmetiens, samazinot deficītu līdz 35:39, bet priekšpēdējā minūtē Dāvis Bertāns ar vēl vienu trīspunktnieku panāca 40:42.

Puslaika beigas Latvija aizvadīja veiksmīgi. Vispirms Žanis Peiners iemeta soda metienu un Latvija tika pie atlēkušās bumbas uzbrukumā, kas ļāva vēl divus punktus realizēt Dāvim Bertānam, bet pēc tam Peiners ar vēl diviem soda metieniem atdeva vadību Latvijai. Pēdējais uzbrukums puslaikā piederēja Latvijai un tajā vēl vienu metienu trāpīja Peiners, ļaujot Latvijai atrasties priekšā ar 47:45.

Otrā spēles daļa sākās ar Jāņa Strēlnieka punktu guvumu, tomēr uz to ar pieciem punktiem atbildēja Marko Guduričs un Serbija atguva vadību. Nesportisko piezīmi pēc bumbas zaudēšanas nopelnīja Porziņģis, kuram tas bija trešais sods, tomēr Stefans Jovičs aizmeta garām abus sekojošos soda metienus. Savukārt vēl pēc īsa brīža 17 minūtes pirms dueļa beigām Latvijas izlases lielākā zvaigzne saņēma arī ceturto piezīmi, kas gan, kā vēlāk izrādījās, neliedza maču aizvadīt līdz beigām.

Piecus punktus īsā laikā Latvijai iemeta brāļi Bertāni, kas ļāva pietuvoties līdz 54:55 un cīņa turpinājās punkts punktā, kā arī ļoti emocionāla. Kaut ilgāku laiku abas komandas meta grozam garām, Serbija pamanījās gūt septiņus punktus pēc kārtas, panākot līdz tam lielāko pārsvaru mačā (62:54). Ceturtdaļas beigās Latvija nedaudz pietuvojās un pirms noslēdzošajām desmit minūtēm bija iedzinējos ar 60:65. Zīmīgi, ka arī šīs ceturtdaļas beigās veiksmīgi nospēlēja tieši Peiners, iemetot četrus punktus.

Izšķirošā nogriežņa ievadā Latvijas izlase spēlēja haotiski un tās spēle bija nedaudz pajukusi, atkal nokļūstot iedzinējos ar astoņiem punktiem. Tomēr ceturtdaļas vidū duelis ātri atgriezās punkts punktā, Latvijai veicot desmit punktu izrāvienu - Dāvis Bertāns un Strēlnieks guva pa diviem punktiem, bet Dairis Bertāns un Porziņģis trāpīja pa trejacim, trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Latvijai jau esot priekšā ar 75:73.

Tomēr ar šo arī prieki beidzās, jo uz to jau ar septiņiem punktiem pēc kārtas atbildēja Serbija. Pēdējā minūtē Latvija intensīvi centās samazināt deficītu un pēc Porziņģa tālmetiena pietuvojās līdz 82:88, tomēr drīz pēc tam pie nesportiskās piezīmes tika Jānis Timma un serbi mača beigās panāca pārsvaru, kas rakstāms ar diviem cipariem.

Kā vēstīts, pirmajā D grupas spēlē Beļģija ar rezultātu 103:90 pārspēja Lielbritāniju, bet trešais pirmās kārtas mačs sāksies plkst.21, mājiniekiem turki duelējoties ar krieviem.

Ja Latvijas izlase uz Stambulu devusies optimālajā un, iespējams, visu laiku stiprākajā sastāvā, Serbijas izlasē no pērnā gada sastāva nav septiņi basketbolisti, ieskaitot līderus Milošu Teodosiču, Nikolu Jokiču un Miroslavu Raduljicu.

Latvijas izlase Serbijai (pirms tam Dienvidslāvijai, kā arī Serbijai un Melnkalnei) Eiropas čempionātos zaudēja jau sesto reizi.

No 12 serbu basketbolistiem šajā Eiropas čempionātā Latvijas publikas priekšā spēlējis centra spēlētājs Vladimirs Štimacs, kurš pirms desmit gadiem pārstāvēja "Valmieras" komandu, bet 2010./2011.gada sezonā spēlēja "Ventspilī".

Uz Eiropas čempionātu devušies divi serbu basketbolisti, kuri nākamajā sezonā pārstāvēs NBA komandas. NBA visu laiku dārgākais debitants Bogdans Bogdanovičs no šī rudens spēlēs Sakramento "Kings" rindās, ar kuru noslēdza līgumu uz trim gadiem ar kopējo summu 36 miljoni dolāru (31,5 miljoni eiro), bet Bobans Marjanovičs pārstāvēs Detroitas "Pistons" krāsas.

Tāpat planētas spēcīgākās līgas pieredze ir centra spēlētāja Ognjenam Kuzmičam, kurš karjeras laikā pārstāvējis Goldensteitas "Warriors" krāsas. Vislielākā pārstāvniecība Serbijas izlasē ir no valstsvienības galvenā trenera Aleksandra Džordževiča stūrētās Vācijas bundeslīgas komandas Minhenes "Bayern". Minhenes klubā nākamajā sezonā spēlēs Stefans Jovičs, Vladimirs Lučičs un Milans Mačvans.

Pirms diviem gadiem Eiropas čempionātā serbi bija ceturtie, bet kopumā par kontinenta čempioniem viņi kļuvuši trīs reizes - 1995., 1997. un 2001.gadā, tobrīd vēl startējot kā Dienvidslāvija vai apvienotā Serbija un Melnkalne.

Sagatavošanās ciklā Latvijas izlase aizvadīja astoņas pārbaudes spēles, no kurām viena bija neoficiāla. Šo maču laikā tika izcīnītas sešas uzvaras, turklāt pārbaudes cīņu cikls noslēgts uz pozitīvas nots - ar četriem panākumiem pēc kārtas, turklāt gana droši pārspēta arī principiālā pretiniece Lietuva. Tikmēr Serbija sagatavošanās ciklā uzvarēja septiņas no astoņām spēlēm, vienīgo zaudējumu ciešot Gruzijai.

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13.septembrī, bet pusfināli - 14. un 15.septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17.septembrī.

Otro reizi pēc kārtas kontinenta meistarsacīkstes norisinās četrās valstīs. A apakšgrupa sacenšas Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur bez mājinieku izlases spēlēs arī Polija, Grieķija, Francija, Islande un Slovēnija. Savukārt B grupa savus mačus izspēlē Izraēlas pilsētā Telavivā, savā starpā sacenšoties mājiniekiem, Ukrainai, Lietuvai, Gruzijai, Itālijai un Vācijai.

Tikmēr ar C apakšgrupu Latvijas valstsvienībai būs ciešāks sakars. Ja komanda izkļūs no apakšgrupas, tā astotdaļfinālā sacentīsies pret kādu no šīs grupas komandām. C grupā, kas mačus aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, sacentīsies mājinieku izlase, Horvātija, Čehija, Spānija, Melnkalne un Ungārija.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas.

Latvijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms (Saragosas "Tecnyconta"), Žanis Peiners (Panevēžas "Lietkabelis", Lietuva), Aigars Šķēle ("Ventspils"), Kristaps Janičenoks ("VEF Rīga"), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija).

Serbijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Stefans Jovičs, Vladimirs Lučičs, Milans Mačvans (visi - Minhenes "Bayern", Vācija), Vasilije Micičs (Kauņas "Žalgiris", Lietuva), Bogdans Bogdanovičs (Sakramento "Kings", NBA), Dragans Milosavļevičs (Malagas "Unicaja", Spānija), Marko Guduričs (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Blanko Lazičs (Belgradas "Crvena Zvezda mts"), Stefans Birčevičs (Stambulas "Bijikšehir Beledijespor", Turcija), Vladimirs Štimacs (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Ognjens Kuzmičs (Madrides "Real", Spānija), Bobans Marjanovičs (Detroitas "Pistons", NBA).