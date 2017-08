Mačā, kurā viens no tiesnešiem bija latvietis Arnis Ozols, pirmais puslaiks aizritēja līdzīgi, tomēr otrajā Polija bez punktiem bija pirmās trīs ar pusi minūtes, no septiņu punktu deficīta jau nokļūstot iedzinējos ar 46:61. Vēlāk trešajā ceturtdaļā slovēņu pārsvars īslaicīgi pārsniedza arī 20 punktus un drošu vadību viņi saglabāja arī lielāko daļu noslēdzošā perioda.

Kaut pēdējās četrās minūtēs poļi spēja pietuvoties līdz desmit punktiem un tuvāk, priekšpēdējā minūtē panākot pat 79:86, bet noslēdzošajās sekundēs 81:88, ieķerties spēlē viņiem neizdevās.

Slovēnijai lielisku sniegumu nodemonstrēja Gorans Dragičs no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Maiami "Heat", kurš izcēlās ar 30 punktiem, kamēr 11 punktus sameta Gašpers Vidmars.

Tikmēr Polijai, kas sagatavošanās ciklā divreiz spēkojās arī ar Latviju, uzvaras un zaudējumus dalot uz pusēm, ceturtdienas mačā ar 22 punktiem un 13 bumbām zem groziem palīdzēja Mateušs Poņitka, kamēr 12 sameta naturalizētais Eidžejs Sloters.

Vēl vienā A apakšgrupas spēlē hokeja faniem labi zināmajā Helsinku "Hartwall Arena" zālē Grieķijas izlase ar 91:60 (26:10, 11:23, 24:12, 29:16) pieveica Islandi.

Grieķija maču iesāka lieliski un pēc pirmā ceturkšņa bija priekšā ar 26:10, arī otrās ceturtdaļas sākumā iemetot pirmos trīs punktus, tomēr turpinājumā pretinieki veica lielu atspēlēšanos un pēc puslaika grieķu pārsvars bija vairs tikai četri punkti (37:33).

Tomēr otro puslaiku Grieķija sāka ar 14:2 izrāvienu, ieliekot pamatus uzvarai. Turpmākajā mačā gaitā islandieši nespēja samazināt pretinieku pārsvaru< Grieķijai svinot pārliecinošu uzvaru ar 91:60.

Grieķiem 20 punktus sameta Niks Paps, bet 17 punkti Georga Printeža kontā. Savukārt Islandes izlasē rezultatīvākais ar 21 punktu bija Heikurs Palsons.

Vēl vienā šīs apakšgrupas spēlē plkst.20 mērosies spēkiem ar Franciju, kas ir viena no čempionāta favorītēm.

Tikmēr B apakšgrupas ievadā NBA vienības Atlantas "Hawks" spēlētājs Šrēders palīdzēja Vācijai Telavivā ar 75:63 (9:16, 30:17, 19:14, 17:16) uzvarēt Ukrainu.

Kaut pirmajā ceturtdaļā vācieši iemeta vien deviņus punktus, nākamajās 20 minūtēs ieguva drošu pārsvaru, dueļa izskaņā pretiniekus nepielaižot tuvāk par desmit punktiem.

Šrēders šo maču noslēdza ar 32 punktiem, septiņām rezultatīvām piespēlēm un piecām atlēkušajām bumbām. Viņš realizēja 11 no 20 metieniem no spēles, kamēr Dragičs pirms tam bija trāpījis 12 no 23 raidījumiem.

Tāpat Vācijai 17 punktus sameta Robins Bendzings.

Tikmēr ukraiņiem rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Oleksandrs Mišula, kamēr 11 punktus sameta Artems Pustovijs.

Tūlīt pat Telavivā Lietuva mērosies spēkiem ar Gruziju, bet plkst.21.30 grupas saimniece Izraēla cīnīsies ar Itāliju.

Savukārt C un D apakšgrupas dalību turnīrā sāks piektdien. Stambulā, kur notiks arī čempionāta izslēgšanas spēles, Latvijas izlase D apakšgrupas pirmajā kārtā mērosies spēkiem ar Serbiju, kamēr Beļģija sacentīsies ar Lielbritāniju, bet Turcija tiksies ar Krieviju. Tikmēr Klužā-Napokā piektdien Ungārija mērosies spēkiem ar Horvātiju, vēl viena turnīra favorīte Spānija tiksies ar Melnkalni, bet Rumānija duelēsies ar Čehiju.

Pēc apļa cīņām katras apakšgrupas četras labākās komandas iekļūs izslēgšanas turnīrā, kas, sākot no 9.septembra, norisināsies Stambulā. Astotdaļfinālā savā starpā tiksies A un B apakšgrupu komandas, kā arī C un D apakšgrupu labākās vienības.

Šī ir otrā reize, kad Eiropas čempionāta finālturnīrā vīriem priekšsacīkšu spēles tiek aizvadītas četrās dažādās valstīs. Pirms četriem gadiem turnīru uzņēma Rīga, Berlīne, Zagreba, kā arī Francijas pilsētas Monpeljē un Lille, kur tieši notika izšķirošie turnīra mači.

Zīmīgi, ka Izraēlā un Rumānijā Eiropas čempionāta finālturnīra spēles tiek aizvadītas pirmo reizi šī turnīra vēsturē, kamēr Somijā medaļas tika dalītas tālajā 1967.gadā, bet Turcijā Vecā kontinenta labākās vienības spēkiem mērojās arī 1959. un 2001.gadā.

Pirms diviem gadiem par Eiropas čempioniem basketbolā kļuva Spānijas izlases spēlētāji, Vecā kontinenta meistarsacīkstēs triumfējot trešo reizi pēdējos četros turnīros. Tikmēr finālā iepriekšējās divas reizes ir spēlējusi Lietuva, kura 2013.gadā izšķirošajā mačā atzina Francijas izlases pārākumu.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalīsies 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Pērn Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkstes noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas. Savukārt 2015.gada Eiropas čempionātā, kas daļēji notika arī Latvijā, labāko astotniekā izdevās iekļūt, taču tur sekoja trīs zaudējumi, komandai paliekot astotajā pozīcijā.

Eiropas čempionāts ilgs līdz 17.septembrim.