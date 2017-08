Fāzels: Tikai "brīnums" var ļaut NHL spēlētājiem doties uz Phjončhanu

Fāzels NHL spēlētāju nepiedalīšanos tagad uztver daudz mierīgāk, jo sapratis, ka jebkāds pēdējā brīža pavērsiens vairs nav atkarīgs no IIHF.

"Varbūt vajadzīgs brīnums," Fāzels portālam "insidethegames.biz" paudis Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Koordinācijas komisijas inspekcijas braucienā Dienvidkorejā. "Taču domāju, ka NHL Spēlētāju asociācija (NHLPA) un NHL lēmumu ir pieņēmušas, tādēļ jānotiek kaut kam patiesi īpašam, lai kas mainītos."

Fāzels pieļauj, ka olimpiskajās spēlēs varētu piedalīties atsevišķi spēlētāji no pasaules vadošās līgas, taču nepieciešams atrast veidu, kā to nokārtot. Arī par to jālemj NHLPA un NHL. "Turklāt šādiem spēlētājiem jau oktobrī jābūt iekļautiem paplašinātajā sastāvā un viņi jāpārbauda testos pēc Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) noteikumiem."

"NHL lēmums būtu arī tās komandu īpašnieku lēmums, tāpēc ir arī juridiski jautājumi par to vai spēlētājiem tiktu atļauts spēlēt," piebilda IIHF prezidents.

Krievijas zvaigzne Aleksandrs Ovečkins, kurš ir arī NHL vienības Vašingtonas "Capitals" kapteinis, iepriekš pauda cerību, ka tiks rasta spēlētājiem iespēja sacensties Dienvidkorejā.

"Mēs ceram, ka saņemsim atļauju piedalīties," viņš sacīja laikrakstam "Sport-Express". "Iespēja ir vienmēr."

NHL profesionāļi pirmo reizi Olimpiādē spēlēja 1998.gadā Nagano, pēc tam ik pēc četriem gadiem piedaloties arī olimpiskajos turnīros Soltleiksitijā, Turīnā, Vankūverā un Sočos.

Tomēr tagad NHL vadība nav spējusi vienoties ar SOK un IIHF par finansiālajiem nosacījumiem. NHL vēlējās, lai SOK sedz hokejistu ceļošanas un apdrošināšanas izdevumus, kā arī, lai līga varētu izmantot olimpiskos simbolus savās mārketinga aktivitātēs.

Latvijas izlase bija piedalījusies iepriekšējās četrās olimpiskajās spēlēs, tomēr šoreiz kvalifikācijā to aiz svītras atstāja Vācija, kas pāris mēnešus vēlāk uzveica latviešus arī izšķirošajā pasaules čempionāta spēlē par vietu ceturtdaļfinālā.