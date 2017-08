Kā vēstīts, otrdien LHF paziņoja, ka oficiāli noslēgts līgums piecu gadu līgums ar Hārtliju, kuram līdz ar to Latvijas izlasi būtu jātrenē gan 2021.gadā arī Rīgā gaidāmajā pasaules čempionātā, gan 2022.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs.

Kā laikrakstam atklājis Koziols, vēlme aizbraukt uz Pekinu bijis viens no vilinājumiem, kāpēc Hārtlijs piekritis pagarināt līgumu, neaizmirstot arī par Rīgas čempionātu.

197 Foto Latvijas hokeja izlase atpūšas kopā ar ģimenēm un muzicē +193

"Līgumā ir atrunāts, ka piedāvājuma saņemšanā no NHL līdz 31.janvārim Hārtlijs var līgumu lauzt un braukt strādāt kādā no NHL komandām," skaidrojis Koziols, paužot, ka atrunāta arī strādāšana klubos Eiropā. "Arī to viņš varēs darīt, tikai strikti izpildot mūsu nosacījumus, proti, Hārtlijam tad būs mūsu noteiktajos datumos jābūt valstsvienībā."

Bobam Hārtlijam katru sezonu būs iespēja līdz 31.janvārim pārtraukt līgumu un doties uz NHL. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Hārtlijs par Latvijas izlases treneri kļuva pērnā gada nogalē, noslēdzot vienošanos pēc sistēmas 1+1. Viņa vadībā Latvijas hokeja izlase šogad maijā pasaules čempionātā Vācijā izcīnīja desmito vietu, kas komandai bija labākais sasniegums kopš 2012.gada. Tomēr sarunas par līguma turpināšanu ar Hārtliju ievilkās un abas puses līdz šim nebija vienojušās.

Hārtlijam ir liela pieredze darbā Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kur viņš ir trenējis trīs klubus. No 1998. līdz 2003.gadam kanādietis vadīja Kolorādo "Avalanche" komandu, kurā pirmajās divās sezonās vēl spēlēja Ozoliņš. No 2003. līdz 2008.gadam viņš bija Atlantas "Thrashers" galvenais treneris, bet no 2012.gada līdz 2015./2016.gada sezonas beigām Hārtlijs stūrēja Kalgari "Flames" klubu.

Kanādietis 2011./2012.gada sezonā strādāja arī Šveices augstākās līgas (NLA) klubā Cīrihes "Lions", kurā spēlēja Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, aizvedot komandu līdz valsts čempionu titulam.

Hārtlijs trenera karjeru sāka 1987.gadā, sākumā strādājot ar Kanādas junioru klubiem, bet 1993.gadā viņš pārcēlās uz Amerikas Hokeja līgu (AHL), kur vadīja Kornvolas "Aces" un Hēršijas "Bears" komandu, ar kuru 1997.gadā izcīnīja Kaldera kausu.

Savukārt ar Kolorādo "Avalanche" Hārtlijs 2001.gadā izcīnīja Stenlija kausu. Tāpat viņš piecas reizes NHL savus vadītos klubus ir aizvedis līdz izslēgšanas spēļu konferenču fināliem.

Hārtlijs 2015.gadā tika atzīts par NHL sezonas labāko treneri, iegūstot Džeka Edamsa vārdā nosaukto balvu.