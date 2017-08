Pirmdien Latvijas izlase savstarpēji aizvadīja neoficiālu treniņspēli, kurā sastāvi regulāri mainījās. Šajā treniņā sākotnēji piedalījās arī Porziņģis, tomēr pēc tam viņš ilgu laiku vairs laukumā nedevās, turot ledu pie iepriekš traumētā ceļgala.

Pēc treniņa Bagatskis nenoliedza, ka šis Porziņģim bijis pilnvērtīgākais treniņš kopš 19.augusta, kad viņš pārbaudes spēlē ar Lietuvu guva traumu.

"Beidzot treniņā bijām pilnā sastāvā, Kristaps aizvadīja pirmo nodarbību kopš Lietuvas spēles. Varbūt nebija pilnvērtīgu treniņu, bet priecē, ka viņš ir ierindā," pēc izlases pēdējā treniņa Rīgā žurnālistiem teica Bagatskis. "Pagaidām nav nekādu bažu, ka kāds spēlētājs varētu nepiedalīties Eiropas čempionāta pirmajā spēlē pret Serbiju. Tomēr cenšos par šādām lietām neuztraukties, jo uztraucos tikai par to, ko pats varu ietekmēt."

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigzne Porziņģis pirms debijas Eiropas čempionātā izlasē būs aizvadījis vien divas spēles, jo pēdējās nedēļās viņam traucēja trauma. Tāpat, sastāvā esot Porziņģim, Latvijas izlase vēl nav zaudējusi.

"Par Porziņģa veselības stāvokli biju satraucies. Dakterim nācās atbildēt uz diezgan muļķīgiem maniem jautājumiem - kāpēc nevar, kāpēc tieši tagad nevar, kāpēc ir tieši tā, kā ir. Tomēr tā ir mūsu darba neatņemama sastāvdaļa," stāstīja Bagatskis un atzina, ka tieši traumas bija viens no iemesliem, kas nav ļāvis izpildīt visu, kas pirms meistarsacīkstēm bija plānots.

"No iecerētā treniņplāna visu iecerēto neizdevās paveikt. Pirmkārt, no pirmās dienas nebijām kopā. Arī šodien dažbrīd nācās pieskarties lietām, ko vajadzēja darīt sagatavošanās cikla sākumā. Savukārt otra lieta ir traumas, kas neļāva paveikt visu, kas iecerēts," teica treneris. "Treniņi bija saplānoti no pirmās dienas, zināju visu, ko darīsim, bet tad neilgi pirms treniņa uzzinu, ka dažiem spēlētajiem ir veselības likstas un viņi savā darbībā ir ierobežoti. Līdz ar to nodarbībās viss mainījās."

Eiropas čempionāts notiks no 31.augusta līdz 17.septembrim un Latvijas izlase apakšgrupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēlējot D apakšgrupā kopā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un Lielbritāniju. Pirmajā spēlē Latvijas izlase jau šajā piektdienā spēkosies ar serbiem.

"Līdz pirmajai spēlei ir jāatbrīvojas, jo nešaubos, ka pirmajā mačā būsim uzvilkti. Mums jākontrolē emocijas. Basketbols ir 40 minūšu spēle nevis 20 vai 25 - emocijas jākontrolē visu maču," uzsver treneris. "Pret serbiem ir viegli un grūti vienlaicīgi. Viegli tāpēc, ka visi spēlētāji Eiropas basketbolā ir labi zināmi. Bez Miloša Teodosiča tā ir citādāka komanda - smagnējāka. Visi viņu spēlētāji ir fiziski spēcīgi un atlētiski. Turklāt tā ir pieredzējusi komanda, kas zina, kā spēlēt, turklāt tai piemīt pašpārliecinātība. Viņi mača laikā "nestreso" un neskatās uz rezultātu. Tomēr, kā jau visiem, arī šai komandai ir vājās vietas. Mums jāprot tās izmantot."

Tomēr Bagatskis uzsvēra, ka viss būs atkarīgs no pašu snieguma nevis pretiniekiem. "Ja mēs esam jauni, ātri un labi metam no distances, tas ir jāizmanto. Eiropā jau sen neviens basketbolā uzbrukumu nespēlē 24 sekundes, viss notiek ātrāk. Vienlaicīgi mums jāskrien ar galvu - jāspēlē ātrs un agresīvs, bet, pats galvenais, gudrs basketbols. Mums būs ātrs stils un daudz trīspunktu metienu, bet, ja aizmirsīsim par to, ka ir arī divpunktu metieni, uzvarēsim kādu kauju, bet ne visu karu."

56 Foto Sportisti un fani steidzas uz "Arēnu Rīga" noraudzīties Latvijas basketbolistu triumfā pār Poliju +52

Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas izlase aizvadīja septiņas oficiālas pārbaudes spēles, kurās tika gūtas piecas uzvaras. Šobrīd Latvijai ir četru uzvaru sērija.

"Noteikti būtu labāk, ja notiktu vēl viena vai divas pārbaudes spēles pilnā sastāvā. Mums šajā sagatavošanās ciklā ir bijušas trīs dažādas komandas - viena pārbaudes turnīrā Somijā, otra Klaipēdā, bet atlikušajos mačos bija trešā. Ideāls variants būtu, ja visas spēles būtu nospēlējuši vienādā sastāvā," stāstīja treneris.

Bagatskis izvairījās no saukļiem, ka Latvijas izlasei ir zvaigžņu komanda jeb "dream team", uzsverot, ka ir "vienkārši komanda".

"Ja izdotos saglabāt šo komandu, tā savu labāko basketbolu varētu demonstrēt pēc diviem trijiem gadiem. Vēl nesen apskatījos divas spēles, ko 2010.gadā aizvadījām Rīgā pret Itāliju un 2011.gadā Šauļos. Mēs esam kļuvuši pieredzējušāki, nosvērtāki, bet vienalga jauni un nedaudz traki," teica treneris.

Valstsvienība uz Turciju lidos trešdien, bet līdz tam trenēties vairs nav plānojusi. Līdz ar to pirmdien oficiāli kļuva zināms izlases sastāvs Eiropas čempionātam, kā pēdējam ārpus tā paliekot centram Iļjam Gromovam.

Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms spēlēs jau septītajā Eiropas čempionāta finālturnīrā pēc kārtas, jo viņš piedalījies katrās sacīkstēs kopš 2005.gada. Līdzīga statistika ir arī Kristapam Janičenokam, tomēr viņš veselības problēmu dēļ izlaida 2011.gada sacensības.

Ceturto reizi Eiropas čempionātā piedalīsies Dairis Bertāns, Jānis Strēlnieks un Mārtiņš Meiers, otro reizi to darīs Dāvis Bertāns, Jānis Timma un Žanis Peiners, bet kā debitanti izlasē būs Porziņģis, Rolands Šmits, Andrejs Gražulis un Aigars Šķēle, tiesa, pēdējais no viņiem pērn sacentās olimpiskajā kvalifikācijā.

Īpaši pieminēšanas vērts ir jaunākais no brāļiem Bertāniem, jo viņš izlasē atgriezies pēc sešu gadu pārtraukuma. Tikmēr Porziņģis pirms debijas Eiropas čempionātā izlasē būs aizvadījis vien divas spēles, jo pēdējās nedēļās viņam traucēja trauma. Tāpat, sastāvā esot Porziņģim, Latvijas izlase vēl nav zaudējusi.

Blūms līdz šim Latvijas izlasē aizvadījis 146 spēles un Eiropas čempionāta laikā, visticamāk, pakāpsies uz otro vietu statistikā, apsteidzot Aigaru Vītolu (147) un Robertu Štelmaheru (151). Pēc tam viņam priekšā būs vien rekordists Uvis Helmanis, kurš savas karjeras laikā valstsvienībā piedalījās 184 mačos.

Tikmēr Janičenoks līdz šim izlasē sametis 1376 punktus un ir ceturtajā vietā vēsturē, atpaliekot no Bagatska (2165), Helmaņa (1585) un Štelmahera (1572). Janičenoks jau vairākkārt paudis, ka viņam šī ir pēdējā vasara valstsvienībā, kamēr Blūms ar šādiem paziņojumiem klajā nav nācis.

Latvijas izlase 2017.gadā Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalīsies 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur arī šogad notiks izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas. Savukārt 2015.gada Eiropas čempionātā, kas daļēji notika arī Latvijā, labāko astotniekā izdevās iekļūt.

Latvijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms (Saragosas "Tecnyconta"), Žanis Peiners (Panevēžas "Lietkabelis", Lietuva), Aigars Šķēle ("Ventspils"), Kristaps Janičenoks ("VEF Rīga"), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija).