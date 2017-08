Porziņģis nešaubās par spēlēšanu pret Serbiju un ir gatavs cīnīties par medaļām

Pirmdien Latvijas izlase savstarpēji aizvadīja neoficiālu treniņspēli, kurā sastāvi regulāri mainījās. Šajā treniņā sākotnēji piedalījās arī Porziņģis, tomēr pēc tam viņš ilgu laiku vairs laukumā nedevās, turot ledu pie iepriekš traumētā ceļgala. Šis Porziņģim bijis pilnvērtīgākais treniņš kopš 19. augusta, kad viņš pārbaudes spēlē ar Lietuvu guva traumu.

"Jūtos labi. Aizvadīju lielāko daļu no pēdējā treniņa, pašlaik esmu gatavs par 90-95%. Pašā sākumā nedaudz piedomāju, lai neizdarītu pārāk asus lēcienus," pēc treniņa žurnālistiem pauda spēlētājs. "Tāpat mēģināju domāt ar galvu, nevis no visa spēka bumbu triekt grozā no augšas. Viss labi, bez nekādām problēmām. Rīt komandai ir brīvdiena, atnākšu individuāli pastrādāt un līdz čempionātam, visticamāk, viss būs kārtībā."

Eiropas čempionāts notiks no 31.augusta līdz 17.septembrim un Latvijas izlase apakšgrupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēlējot D apakšgrupā kopā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un Lielbritāniju. Pirmajā spēlē Latvijas izlase jau šajā piektdienā spēkosies ar serbiem.

"Pašam man nav nekādu mazāko šaubu par piedalīšanos spēlē ar Serbiju. Šodien treniņā jutos ļoti labi. Gaidīju brīdi, kad varēšu atkal uzspēlēt," stāstīja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Ņujorkas "Knicks" zvaigzne.

"Visiem komandā ir nosprausti visaugstākie mērķi. Negribu gan tagad par tiem runāt, jo visu sapratīsim, kad sāksies čempionāts. Jāiet uz priekšu spēli pa spēlei un nedrīkstam domāt, ka esam pelnījuši spēlēt finālā, jo katrs mačs būs maksimāli grūts. Ja katrai cīņai būsim koncentrējušies un izdarīsim to, kas jādara, iespējams ir viss," teica spēlētājs. "Eiropas čempionātā mani neinteresē individuālie sasniegumi. Galvenais ir uzvarēt kā komandai. Braucam cīnīties par medaļām, nevis atpūsties. Mērķi ir visaugstākie."

Porziņģis sagaida, ka Turcijā vietējie līdzjutēji radīs ļoti labu atmosfēru, tomēr pauda apņēmību spēlē pret mājiniekiem sagādāt viņiem bēdīgu dienu.

"Pasekoju līdzi arī ziņām, kuri basketbolisti Eiropas čempionātā nespēlēs. Žēl, ka to nedarīs diezgan daudz augstākā līmeņa spēlētāju. Līdz ar to turnīrā nebūs pats augstākais līmenis, bet, kā ir, tā ir," stāstīja spēlētājs. "Tomēr tik un tā tur spēlēs daudz labu komandu un spēlētāju. Nekāda vieglā pastaiga mūs negaida, tas ir skaidrs."

Porziņģis pirms debijas Eiropas čempionātā izlasē būs aizvadījis vien divas spēles, jo pēdējās nedēļās viņam traucēja trauma. Tāpat, sastāvā esot Porziņģim, Latvijas izlase vēl nav zaudējusi.

Latvijas izlase 2017.gadā Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalīsies 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējā turnīrā pirms diviem gadiem Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkstes noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur arī šogad notiks izšķirošie mači.