Hamiltons sīvā cīņā uzvar savas karjeras 200. sacīkstē

Hamiltons sacensības sāka no pirmās starta pozīcijas un distancē arī aizbrauca kā pirmais. Noslēdzošajos apļos "Ferrari" komandas pilots Fetels viņam bija cieši aiz muguras, tomēr brits nepieļāva kļūdas un svinēja uzvaru.

Hamiltons tika pie 58.uzvaras karjerā, kopvērtējumā pietuvojoties līderim Fetelam līdz septiņu punktu atstatumam.

Kā vēstīts, sestdien Hamiltons guva 68. pirmo starta pozīciju karjerā, atkārtojot leģendārajam vācietim Mihaelam Šūmaheram piederošo F-1 rekordu.

Svētdien trešais bija "Red Bull" komandas austrāliešu pilots Daniels Rikjardo, kuram sekoja somi Kimi Reikenens ("Ferrari") un otrs Valteri Botass ("Mercedes").

Sacensības otrajā daļā pēc sadursmes starp "Force India" pilotiem Estebanu Okonu no Francijas un meksikāni Serhio Peresu trasē devās drošības mašīna, kas boksos iebrauca desmit apļus pirms finiša. Tobrīd Botass bija trešajā vietā, tomēr, sacīkstēm atsākoties, viņu apsteidza gan Rikjardo, gan Reikenens.

Pirmo sešinieku neaizņēma tikai trīs vadošo komandu piloti, jo "Red Bull" pārstāvošais Nīderlandes braucējs Makss Verstapens izstājās astotajā aplī, sacensības priekšlaicīgi noslēdzot jau sesto reizi šosezon.

Līdz ar to sesto vietu guva "Renault" komandu pārstāvošais vācietis Niko Hilkenbergs, septītais bija francūzis Romēns Grožāns no "Haas" komandas, astotais palika "Williams" vienību pārstāvošais pieredzējušais brazīlietis Felipe Masa, devītais finišēja Okons, bet noslēdzošo punktu ieguva spānis Karloss Sainss no "Toro Rosso".

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 12.posma tagad Fetelam ir 220 punkti, bet Hamiltons seko ar 213 punktiem. Stabili trešais ar 179 punktiem ir Botass, Rikjardo un Reikenens guvuši attiecīgi 132 un 128 punktus, bet Verstapens ar 67 punktiem ir tālu aiz pirmā piecinieka.

Tikmēr Konstruktoru kausa vērtējumā vadībā ar 392 punktiem ir "Mercedes", kam ar 348 punktiem seko "Ferrari", bet trešā ar 199 punktiem ir "Red Bull" vienība.

Šosezon tiek aizvadīti 20 posmi, sezonai novembra beigās noslēdzoties ar etapu Abū Dabī.