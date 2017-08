Māra Grīva izcīna bronzu Universiādes trīssoļlēkšanas sacensībās

Grīva otrajā mēģinājumā lēca 13,58 metrus tālu, tobrīd paceļoties uz otro vietu, tomēr piektajā sērijā viņu ar jaunu personīgo rekordu par centimetru apsteidza ķīniete Fu Luņa.

Tikmēr uzvaru ar 13,91 metru tālu lēcienu izcīnīja Nēle Ekharta no Vācijas.



Citi Grīvas lēcieni bija 13,47, 13,05, 13,15, 12,77 un 13,00 metru attālumā.

Trīssoļa finālā startēja arī vēl viena latviete Santa Matule, kura ar 12,91 metru guva septīto vietu.

Grīva sagādājusi Latvijai otro medaļu šajā Universiādē, jo sestdien sudrabu 200 metru skrējienā izcīnīja Gunta Latiševa-Čudare. Pirms tam Grīva bija izcīnījusi astoto vietu tāllēkšanas sacensībās.



Kā vēstīts, tāpat svētdien Latvijas studentu basketbola izlase iekļuva Taivānā pasaules Universiādes pusfinālā, kurā principiālā duelī tiksies ar Lietuvu.



Ceturtdaļfināla mačā Latvijas studenti ar 78:76 (19:20, 22:16, 21:17, 16:23) apspēlēja Vāciju.

Lielāko daļu mača Latvija bija salīdzinoši drošā vadībā un ceturtās ceturtdaļas ievadā panākot arī 64:55. Vācieši priekšpēdējā minūtē panāca izlīdzinājumu 74:74, bet mazrezultatīvās dueļa beigās Latvija noturēja panākumu, izšķirošo grozu divas sekundes pirms beigām realizējot Kristapam Pļavniekam.

Latvijas lielākais pārsvars mačā bija 16 punkti, kamēr Vācija dueļa ievadā sasniedza desmit punktu vadību.

Uzvarētājiem rezultatīvākie ar 18 punktiem bija Pļavnieks un Linards Jaunzems, kamēr pa 11 punktiem sameta Guntis Sīpoliņš, kuram bija arī deviņas bumbas zem groziem, un Edgars Lasenbergs.

Kā vēstīts, pirms tam apakšgrupā Gunta Endzeļa trenētie latvieši guva trīs panākumus piecās cīņās, grupas divniekā un ceturtdaļfinālā iekļūstot vien pateicoties veiksmīgiem citu spēļu rezultātiem.

Pusfinālā Latvija pirmdien spēkosies ar Lietuvu, kas savā ceturtdaļfināla mačā ar 72:70 (16:24, 20:14, 20:14, 16:18) apspēlēja Argentīnu. Savukārt otrajā pusfinālā spēkosies ASV un Serbija.

Latvijas studentu basketbola izlase Universiādē piedalās vien trešo reizi vēsturē. Universiādē spēlē astoņi basketbolisti, kas pagājušajā sezonā pārstāvēja "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) komandu "Latvijas Universitāte", bet vēl pa diviem spēlētājiem ir no Ogres un Liepājas vienībām.

Vēl vieglatlētikas sacensībās svētdien vakara sesijā Latvijas sportists Alberts Blajs palika 13.vietā 3000 metru šķēršļu skrējienā. Latvietis finišēja pēc astoņām minūtēm un 58,27 sekundēm, apsteidzot četrus finišējušos konkurentus.

Tikmēr Latvijas skrējējs Jānis Višķers svētdien izcīnīja astoto vietu Universiādes sacensību pusmaratona distancē.

Sacensībās pirmās trīs vietas guva japāņi, uzvaru svinot Kei Kataniši, kurš bija stundu, sešas minūtes un deviņas sekundes ātrs. Savukārt Višķers 21,097 kilometrus garajā distancē atpalika par trim minūtēm un septiņām sekundēm.

Finišu sasniedza 40 sportisti.

Latvijas dāmu komanda svētdien nepārvarēja priekšsacīkstes 4x100 metru stafetē. Anna Paula Auziņa, Ingūna Čeiko, Diāna Daktere un Gunta Latiševa-Čudare distanci veica 46,16 sekundēs, kas deva pēdējo, ceturto, vietu savā skrējienā starp finišējušajām vienībām, bet priekšsacīkstēs kopā tas bija divpadsmitais rezultāts starp 16 izlasēm, kas tika pie ieskaitīta laika.

Lai tiktu finālā, Latvijas komandai būtu bijis jāskrien par 0,7 sekundēm ātrāk.

Tikmēr tāllēkšanas kvalifikācijā vīriešiem svētdien 6,74 metrus aizlēca Pēteris Pauls Vīksne, kas viņam deva 39.vietu starp 53 sportistiem.

Dalību Universiādē svētdien noslēdza Latvijas studentu volejbolistes, kas mačā par 13.vietu ar 0-3 (14:25, 13:25, 10:25) ļoti pārliecinoši zaudēja Kanādai. Komandā ar deviņiem punktiem izcēlās Anna Embrekte, kamēr sešus punktus savāca Ieva Tetere.

Ingūnas Minusas trenētās Latvijas studentes sešos mačos cieta piecus zaudējumus, turklāt tajos visos palika bez uzvarētiem setiem.

Tāpat svētdien sacensības noslēdzās Latvijas galda tenisistiem. Vistālāk bija ticis Latvijas vīru dubultspēļu pāris Gints Eihmans un Leonīds Maslovs, tomēr sacensību 1/16 finālā viņi ar 0-3 (5:11, 8:11, 6:11) zaudēja Horasio Sifuentesam un Huanam Manuelam Daeram no Argentīnas.

Kā vēstīts, pasaules Universiādē, kas ilgs līdz nākamās nedēļas vidum, Latvijas pieteikumā bija 71 atlēts no 15 augstskolām. Šī ir pirmā reize, kad delegācijas sastāvā ir trīs komandu sporta veida izlases.

Latvijas studenti startē basketbolā, džudo, galda tenisā, paukošanā, peldēšanā, vieglatlētikā, sporta vingrošanā un volejbolā. Sacensībās kopā akreditētas 146 valstis un vairāk nekā 10 000 atlēti.

Pirms diviem gadiem Dienvidkorejā Latvijas sportisti izcīnīja trīs medaļas - sudraba godalgas tika augstlēcējai Madarai Onužāne un šķēpmetējai Līnai Mūzei, bet bronzu ieguva šķēpmetējs Zigismunds Sirmais, kurš gadu vēlāk tika kronēts par Eiropas čempionu.



Citi šobrīd lasa Vilis Daudziņš spiests apgūt kustēšanos ar kājas protēzi Jaunajam Rīgas teātrim būs pavisam jauni aktieri - un tos izmācīs Hermanis pats "Konor Makgregor, tu esi ellīgs čempions!" - Meivezers emocionāli paziņo, ka šī tiešām bijusi viņa pēdējā cīņa