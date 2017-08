Lūiss Hamiltons izcīna "pole position" un atkārto Mihaēla Šūmahera rekordu

Hamiltons savas karjeras laikā tagad pirmo starta vietu kādā no posmiem izcīnījis jau 68 reizes, kas ir tikpat, cik savulaik paveica septiņkārtējais pasaules čempions Šūmahers. Brits šo rekordu var labot nākamajā posmā, kas notiks jau nākamnedēļ Itālijā.

Trešajā kvalifikācijas kārtā Hamiltons savu ātrāko apli veica vienā minūtē un 42,553 sekundēs, kamēr otrajā vietā ierindojās pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis Sebastjans Fetels no Vācijas ("Ferrari"), kurš no brita atpalika par 0,242 sekundēm.

Tikmēr trešo starta vietu kvalifikācijā ieguva otrs "Mercedes" pilots Valteri Botass no Somijas, kamēr no ceturtās pozīcijas svētdien startēs viņa pieredzējušais tautietis Kimi Reikenens ("Ferrari"). Pirmajam četriniekam kvalifikācijā tikmēr sekoja abi "Red Bull" braucēji - nīderlandietis Makss Verstapens un austrālietis Daniels Rikjardo, kamēr septītais bija vācietis Niko Hilkenbergs ("Renault"), bet astotais - meksikānis Serhio Peress no "Force India".

Pirmo desmitnieku tikmēr noslēdza otrs "Force India" braucējs Estebans Okons no Francijas un brits Džolians Palmers ("Renault").

Beļģijas Lielās balvas izcīņa norisināsies svētdien.

Pirms tam sestdien "Ferrari" komandas piloti Reikenens un Fetels uzrādīja ātrākos laikus noslēdzošajā - trešajā - treniņbraucienu sesijā.

Tāpat sestdien kļuva oficiāli zināms, ka Fetels ar "Ferrari" pagarinājis līgumu līdz 2020.gada sezonas beigām.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pirms 12.posma sacensībām Fetelam ir 202 punkti, kamēr Hamiltons no viņa atpaliek par 14 punktiem. Trešais ir Botass ar 169 punktiem, ceturto vietu ieņem Rikjardo, kuram ir 117 punkti, bet viņam tikai punktu zaudē Reikenens.

Tikmēr Konstruktoru kausa vērtējumā vadībā ar 357 punktiem ir "Mercedes", kam ar 318 punktiem seko "Ferrari". Tikmēr trešā ar 184 punktiem ir "Red Bull" vienība.

Šosezon tiek aizvadīti 20 posmi, sezonai novembra beigās noslēdzoties ar etapu Abū Dabī.