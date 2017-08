Līgums ar Hārtliju ir saskaņots, bet pagaidām vēl nav parakstīts

Hārtlijs turpinās vadīt Latvijas hokeja izlasi, turklāt vienošanās paredzēta uz pieciem gadiem līdz pat 2022.gada Pekinas olimpiskajām spēlēm.

"Līguma noslēgšana ir procesā. Līgums ir saskaņots, tikai jāparaksta," teica Kalvītis, neminot precīzu laiku, kad abas puses varētu panākt galējo vienošanos.

Hārtlijs par Latvijas izlases treneri kļuva pērnā gada nogalē, noslēdzot vienošanos pēc sistēmas 1+1. Viņa vadībā Latvijas hokeja izlase šogad maijā pasaules čempionātā Vācijā izcīnīja desmito vietu, kas komandai bija labākais sasniegums kopš 2012.gada. Tomēr sarunas par līguma turpināšanu ar Hārtliju ievilkās un abas puses līdz šim nebija vienojušās.

Hārtlijam ir liela pieredze darbā Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kur viņš ir trenējis trīs klubus. No 1998. līdz 2003.gadam Hārtlijs vadīja Kolorādo "Avalanche" komandu, kurā pirmajās divās sezonās vēl spēlēja Ozoliņš. No 2003. līdz 2008.gadam viņš bija Atlantas "Thrashers" galvenais treneris, bet no 2012.gada līdz 2015./2016.gada sezonas beigām Hārtlijs stūrēja Kalgari "Flames" klubu.

Kanādietis 2011./2012.gada sezonā strādāja arī Šveices augstākās līgas (NLA) klubā Cīrihes "ZSC Lions", kurā spēlēja Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, aizvedot komandu līdz valsts čempionu titulam.



Hārtlijs trenera karjeru sāka 1987.gadā, sākumā strādājot ar Kanādas junioru klubiem, bet 1993.gadā viņš pārcēlās uz Amerikas Hokeja līgu (AHL), kur vadīja Kornvolas "Aces" un Hēršijas "Bears" komandu, ar kuru 1997.gadā izcīnīja Kaldera kausu.

Savukārt ar Kolorādo "Avalanche" Hārtlijs 2001.gadā izcīnīja Stenlija kausu. Tāpat viņš piecas reizes NHL savus vadītos klubus ir aizvedis līdz izslēgšanas spēļu konferenču fināliem.

Hārtlijs 2015.gadā tika atzīts par NHL sezonas labāko treneri, iegūstot Džeka Edamsa vārdā nosaukto balvu.