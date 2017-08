Gadsimta boksa cīņa jau pēc dažām stundām. Arī par zaudējumu Meivezers saņems ap 100 miljoniem dolāru

Jau šonakt notiks viena no populārākajām un neierastākajām boksa cīņām sporta vēsturē, neuzvarētajam boksa čempionam amerikānim Floidam Meivezeram (49 uzvaras, no kurām 26 ar nokautiem) sacenšoties ar MMA (jaukto cīņu mākslas) cīkstoni īru Konoru Makgregoru (18 uzvaras 21 cīņā. Divu dažādu stilu, sporta veidu un personību sadursmē par lielu favorītu tiek uzskatīts Meivezers, neskatoties uz to, ka viņam šobrīd jau 40 gadu, kamēr Makgregors ir būtībā sportista labākajos gados - 29.