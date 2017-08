Zināmas UEFA Čempionu līgas grupas; uzvarētāji "Real" atkal kopā ar "Borussia"

"Real" jūnija sākumā Kārdifā Čempionu līgas finālā ar 4:1 pārspēja Itālijas čempioni Turīnas "Juventus", kontinenta prestižākā klubu turnīra trofeju izcīnot otro gadu pēc kārtas.

Tikmēr D apakšgrupā tiksies 2015.gada finālistes "Juventus" un "Barcelona", kuras spēkosies ar Grieķijas čempioni Pireju "Olympiacos" un Lisabonas "Sporting" no Portugāles.

Divu grandu tikšanās gaidāma arī B grupā, kurā titulētā Vācijas bundeslīgas čempione Minhenes "Bayern" duelēsies ar Francijas vicečempioni Parīzes "Saint-Germain", kuras rindas papildinājis brazīliešu superzvaigzne Neimars. Šīm komandām kompāniju sastādīs Beļģijas un Skotijas čempiones attiecīgi Briseles "Anderlecht" un Glāzgovas "Celtic".

C apakšgrupā pērnās sezonas Anglijas premjerlīgas čempione Londonas "Chelsea" tiksies ar Madrides "Atletico" no Spānijas, "AS Roma" no Itālijas un Čempionu līgas apakšgrupu turnīra debitanti Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas.

Savukārt G apakšgrupā 2004.gada finālistes "Monaco" no Francijas un "Porto" no Portugāles spēkosies ar Turcijas vienību Stambulas "Bešiktaš" un "Leipzig", kas pērn Vācijas bundeslīgā debitēja ar izcīnītu otro vietu.

Tikmēr A grupā Anglijas premjerlīgas grands Mančestras "United", kas pērnajā sezonā triumfēja UEFA Eiropas līgā un ieguva ceļazīmi uz Čempionu līgas apakšgrupu turnīru, spēkosies ar Krievijas vicečempioni Maskavas CSKA, Portugāles komandu "Benfica" un Šveices vienību "Basel".

G apakšgrupā Anglijas premjerlīgas bagāto klubu Mančestras "City" gaida tikšanās ar Itālijas vienību "Napoli", kā arī Ukrainas un Nīderlandes čempionēm attiecīgi Doņeckas "Šahtar" un Roterdamas "Feyenoord".

Viena no vājākajām grupām būs E apakšgrupa, kurā slavenais Anglijas premjerlīgas klubs "Liverpool" tiksies ar Krievijas čempioni Maskavas "Spartak", Spānijas klubu "Sevilla" un Slovēnijas vienību "Maribor".

UEFA Čempionu līgas grupu turnīrs sāksies 12.septembrī un noslēgsies 6.decembrī, katras apakšgrupas divām labākajām komandām iekļūstot izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā jeb astotdaļfinālā.

Gaidāmās sezonas fināls notiks nākamā gada 26.maijā Kijevā.

UEFA Čempionu līgas futbolā ceturtdien notikušās apakšgrupu turnīra izlozes rezultāti:

A apakšgrupa - "Benfica" (Portugāle), Mančestras "United" (Anglija), "Basel" (Šveice), Maskava CSKA (Krievija);

B apakšgrupa - Minhenes "Bayern" (Vācija), Parīzes "Saint-Germain" (Francija), Briseles "Anderlecht" (Beļģija), Glāzgovas "Celtic" (Skotija);

C apakšgrupa - Londonas "Chelsea" (Anglija), Madrides "Atletico" (Spānija), "AS Roma" (Itālija), Agdamas "Qarabag" (Azerbaidžāna);

D apakšgrupa - Turīnas "Juventus" (Itālija), "Barcelona" (Spānija), Pireju "Olympiacos" (Grieķija), Lisabonas "Sporting" (Portugāle);

E apakšgrupa - Maskavas "Spartak" (Krievija), "Sevilla" (Spānija), "Liverpool" (Anglija), "Maribor" (Slovēnija);

F apakšgrupa - Doņeckas "Šahtar" (Ukraina), Mančestras "City" (Anglija), "Napoli" (Itālija), Roterdamas "Feyenoord" (Nīderlande);

G apakšgrupa - "Monaco" (Francija), "Porto" (Portugāle), Stambulas "Bešiktaš" (Turcija), "Leipzig" (Vācija);

H apakšgrupa - Madrides "Real" (Spānija), Dortmundes "Borussia" (Vācija), Totenhemas "Hotspur" (Anglija), Nikosijas APOEL (Kipra).