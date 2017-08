Latvijas vīriešu basketbola izlasei Pasaules kausa kvalifikācijā būs jāspēlē arī pret Zviedriju

Jau iepriekš maijā Latvijas izlase kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā bija ielozēta vienā apakšgrupā ar savu Eiropas čempionāta pretinieci Turciju un Ukrainu, savukārt vēl viena sāncense noskaidrojās pēc pirmskvalifikācijas turnīra noslēguma.

Kvalifikācijas turnīru sasniedza astoņas izlases - Austrija, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Igaunija, Kosova, Nīderlande un Zviedrija.

Savukārt ceturtdien notikušajā izlozē Latvijas komanda varēja tikt ielozēta kāda no četrām valstīm - tās grupā varēja tikt ielozēta Igaunija, Bulgārija, Nīderlande vai Zviedrija, noslēgumā tiekot pie pēdējās.

Zviedrijas basketbola izlase ar lieliem panākumiem savā vēsturē nav izcēlusies, Eiropas čempionātos nespējot tikt augstāk par 11.vietu. Šī gada kontinenta meistarsacīkstēs šī valstsvienība nepiedalīsies.

Pasaules kausa kvalifikācijas spēles notiks sešos logos - šī gada 20.-28. novembrī, 2018.gada 19.- 27.februārī, 25.jūnijā - 3.jūlijā, 10.-18.septembrī un 26.novembrī - 4.decembrī, kā arī 2019.gada 18.-26.februārī. Šajos logos katrai komandai paredzēts aizvadīt vienu līdz divas spēles.

Eiropas zonas kvalifikācijas pirmajā kārtā 32 izlases sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām katrā. Līdz nākamā gada jūnijam tās izspēlēs divus apļus, katrai valstsvienībai aizvadot pa sešiem mačiem. Atlases turnīra pirmo kārtu pārvarēs katras grupas trīs spēcīgākās komandas, kur pēc tam šīs 24 izlases tiks sadalītas četrās grupās pa sešām vienībām katrā, lai no 2018.gada septembra līdz 2019.gada februārim aizvadītu vēl sešas spēles, līdzi ņemot pirmās kārtas rezultātus.

No atlases turnīra otrās kārtas Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies katras grupas trīs spēcīgākās izlases. Līdz ar to no Eiropas planētas meistarsacīkstēs piedalīsies 12 valstsvienības.

2019.gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrs notiks Ķīnā.