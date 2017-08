Blūms cer, ka Spānijā uzkavēsies ilgāk par vienu sezonu

35 gadus vecais Blūms nākamajā sezonā spēlēs Spānijas augstākās līgas (ACB) klubā Saragosas "Tecnyconta", tādējādi atstājot Latvijas vienību "VEF Rīga", kas tikmēr papildinājusi sastāvu ar pieredzējušo Kristapu Janičenoku.

"Pagaidām gada līgums, bet mērķis noteikti, ka nav viens gads, bet gan vairāki," pauda Blūms.

"Jau visu vasaru bija interese un piedāvājumi, bet Saragosa uzradās pēkšņi, piedāvājot konkrētu lomu vienībā. Zemapziņā jutu, ka kaut kur jāaizbrauc, jo sanāca fantastiska iepriekšējā sezona gan individuāli, gan komandas rezultātos," izteicās latvietis. "Individuāli man bija labākā sezona karjerā - VTB Vienotajā līgā ceturtais rezultatīvākais, Latvijā labākais sestais spēlētājs, čempionu tituls. Prasījās jauni izaicinājumi - ja 35 gados varu uzspēlēt ACB līgā, tas ir jāizmanto."

Blūms iepriekšējā sezonā "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempionātā 22 spēlēs vidēji guva 14,1 punktu, izcīnīja 2,4 atlēkušās bumbas un veica 3,2 rezultatīvas piespēles. Savukārt VTB Vienotajā līgā viņam vidēji spēlē 16,7 punkti, 2,5 atlēkušās bumbas un 3,1 rezultatīva piespēle.

Pagājušās sezonas laikā Blūmam bijis piedāvājums arī no spēcīgā Krievijas kluba Kazaņas "Unics".

""Unics" piedāvājums sezonas laikā bija daudz vilinošāks, tomēr esmu laimīgs, ka paliku Rīgā - uzvarēju Latvijas čempionātā. Citreiz naudai nav tik lielas nozīmes," atklāja Latvijas izlases kapteinis.

"Saragosas komandas piedāvājums uzreiz bija konkrēts - treneris zvanīja un viss dienas laikā bija jāizlemj. Izlēmām, ka man vēl jāaizbrauc. Spānijā mani pazīst un respektē, tur ir daudz paziņu, šajā komandā ir pazīstams menedžeris. Vienībai vajadzēja pieredzējušu spēlētāju, kurš nāk no maiņas un nospēlē 15 minūtes," savu potenciālo lomu atklāja Blūms.

Karjeras laikā Blūms spēlējis arī Latvijas klubos "Brocēni", "Skonto" un "Ventspils", divas reizes kļūstot par valsts čempionu, kā arī Vloclavekas "Anwil" komandā no Polijas, Lietuvas vienībā Viļņas "Lietuvos rytas", Itālijas klubā Neapoles "Eldo", Spānijas vienībā Bilbao "Basket", "Astana" no Kazahstānas, slavenajā Grieķijas komandā Atēnu "Panathinaikos" un Avelīno "Sidigas" no Itālijas.

Saragosas "Tecnyconta" iepriekšējā sezonā ieņēma 15.vietu Spānijas čempionāta regulārajā turnīrā, "play-off" nekvalificējoties.