Jonass nepalīdzēs Latvijas motokrosa izlasei Nāciju kausā

Jonass, šosezon rādot ļoti stabilu sniegumu, ir stabils līderis pasaules čempionāta kopvērtējumā MX2 klasē. 17 etapos latvietis ticis pie 669 punktiem un tuvāko konkurentu Žeremiju Sīveru no Šveices apsteidz par 45 punktiem.

Līdz sezonas beigām atlikuši vēl trīs posmi un katrā no tiem sportistiem maksimāli iespējams tikt pie 50 punktiem.

Pēc sezonas beigām tradicionāli notiek Nāciju kauss, kas tiek dēvēts par neoficiālajām motokrosa olimpiskajām spēlēm, tomēr tur šoreiz Jonass nebrauks.

"Tā ir spiesta. Ārsts jau ātrāk ieteica mest mieru," pauda sportista tēvs, atgādinot, ka Pauls Jonass neilgi pirms pasaules čempionāta sezonas sākuma piedzīvoja kritienu, atsvaidzinot pērn gūto galvas traumu. "Viņam ir jāatpūtina galva, tāpēc, domājot par Paula karjeru, sezonu beigsim cik ātri vien iespējams."

Februāra vidū neilgi pirms pasaules čempionāta sezonas sākuma Jonass starptautiskās sacensībās guva nelielu smadzeņu satricinājumu, bet tas viņam netraucēja jau nedēļu vēlāk piedalīties pirmajā pasaules čempionāta etapā. Turpinājumā latvietis piedalījies visos posmos.

Pērn tieši pēc kritienā gūta smadzeņu satricinājuma Jonass noslēdza sezonu priekšlaicīgi, turklāt arī tas viņam nebija pirmais smadzeņu satricinājums karjerā. Tikmēr cits latviešu motokrosa braucējs Roberts Justs pērn guva pat četrus smadzeņu satricinājums, kas viņam pēc ārstu ieteikuma lika priekšlaicīgi noslēgt karjeru.

"Viņš pērn jau septembrī sāka gatavoties sezonai, tomēr pavasarī iznāca atsvaidzināt Loketā gūto traumu un visu sezonu esam mocījušies, skaļi par to nestāstot konkurentiem. Viņš maču no mača cīnās un tas, ko šosezon izdarījis, ir uzlekšana augstāk par savu pakaļu," saka Kaspars Jonass. "Mierīgi jāpabeidz sezona un tad maksimāli ātri jāatbrīvojas no braukšanas ar moci. Skriešana un riteņbraukšana nesagādā problēmas, bet, sēžoties uz motocikla, uzreiz tiek tricināta galva."

Sportista tēvs atzina, ka šosezon šo galvas traumu tā arī nav izdevies sadziedēt un pirmkārt jādomā par veselību.

Ja iepriekšējās sezonās Pauls Jonass regulāri izcēlās ar iespaidīgiem kritieniem, šosezon viņš no tādiem ir izvairījies, tēvam stāstot, ka sportists kļuvis nobriedušāks.

"Viņš brauc piedomājot, neriskējot tik daudz, pārdomātāk, padomājot par sekām. Tas ir gan trenera darba nopelns, gan arī pats kļuvis pieaugušāks," teica Kaspars Jonass.

Jonass šosezon triumfējis sešos pasaules čempionāta posmos un bijis labākais 13 braucienos. Līdz šai sezonai latvietis pasaules čempionātā bija spējis uzvarēt tikai vienā braucienā, kā arī ne reizi nebija triumfējis posma summā.

Līdz šim vienīgo reizi Jonass pilnvērtīgi Nāciju kausā startējis 2014.gadā, kad Ķeguma trasē palīdzēja Latvijai izcīnīt ļoti augsto, 12.vietu. Nākamajā gadā Jonass palīdzēja Latvijai kvalificēties A finālam, kaut kvalifikācijā sportists izstājās, tomēr nākamajā dienā viņš pēc treniņā piedzīvota kritiena vairs sacensībās uz starta neizgāja un Latvijas izlase palika 19.pozīcijā.

Savukārt pērn Latvijas izlase, startējot Dāvim Ivanovam, Kārlim Sabulim un Tomam Macukam, kvalifikācijā palika pirmā aiz iekļūšanas A finālā, bet pēc tam B finālā startēja neveiksmīgi un noslēgumā palika 32.vietā 38 komandu konkurencē.

Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, šogad Nāciju kausā Latvijas izlasi, visticamāk, pārstāvēs Sabulis, Macuks un 19 gadus vecais Kristers Drevinskis.

Nāciju kausa sacensības 1.oktobrī risināsies Lielbritānijā.