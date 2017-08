Kreipāna klātbūtnē noskaidroti Latvijas lielākie sporta erudīti. Pārbaudi savas zināšanas arī tu

Sezona sākās 20. martā un kopā tika aizvadītas astoņas kārtas, kurās komandas varēja pierādīt savu erudīciju sportā. Lai automātiski kvalificētos finālam bija nepieciešams iekļūt labāko četriniekā; tas izdevās komandām “Fireball”, “Japānas beisbola izlasei”, “KoBalts” un komandai “Zigfrīds Muktupāvels”. Par pārējām sešm vietām finālā komandas sacentās divos pusfinālos, kur no katra uz izšķirošo spēli tika trīs labākās.

Fināls tika sākts ar pašu patīkamāko jeb labāko regulārā čempionāta komandu apbalvošanu. No visām spēlēm viens sliktākais rezultāts netiek ņemts vērā, tādējādi no iespējamajiem 350 lielajiem punktiem komanda “Fireball” ieguva 323 un pārliecinoši uzvarēja Regulārā čempionāta kopvērtējumā 45 komandu konkurencē.

Regulārās sezonas uzvarētāji - "Fireball". (Foto: Publicitātes foto)

Otrajā vietā atstājot Japānas beisbola izlasi, kuras sastāvā spēlē arī tenisa apskatnieks Rolands Norietis.

Trešo vietu Regulārajā čempionātā izcīnīja komanda "KoBalts" ar Māri Noviku sastāvā, un pirmās sezonas uzvarētājus komandu “Zigfrīds Muktupāvels” ar Intu Megni sastāvā atstājot bez medaļām.

Regulārās sezonas kopvērtējums. (Foto: Publicitātes foto)

Tika apbalvoti arī 11.lv prognožu konkursa uzvarētāji komanda “Zinātāji”, kuri gan finālā neiekļuva, bet kļūdījās tikai vienā prognozē, bet pilnīgi precīzi prognozēja ātrāko 100m skrējiena laiku Pasaules čempionātā.

Otro reizi pēc kārtas Latvijas futbola virslīgas balvu par labāko futbola pārzināšanu visas sezonas garumā ieguva komanda “Džamolidins Abdužaparovs”.

Fināla formāts nedaudz atšķīrās no ierastā formāta, tradicionālo “Mājsaimnieču” raundu aizstāja MIX jautājumi, komandu ieteikto tēmu vietā bija gan MIX jautājumi, gan kā tradīcija jau kļuvušie komandu iesūtītie jautājumi VIDEO formātā. Iesūtīto jautājumu vidū bija arī tādi jautājumu autori kā - Mariss Andersons un Valdis Sils.

Spēles pirmajā pusē vadībā pabija vairākas komandas, savukārt “Jeržābeks” pēc piektā raunda bija pat dalītā pēdējā vietā. Nelielas izmaiņas tabulā veicināja arī 6/11 raunds, kur šoreiz rēbuss bija saistīts ar attēliem, nevis faktiem. Komandām pēc bildēm bija jāatpazīst sportists, kuram ir šī iesauka. Spēles gaitā kā liels pārsteigums komandām, jautājumu uzdošanā pievienojās Anatolijs Kreipāns, kurš bija sagatavojis jautājumus gan par to kādu degvielu izmanto motocikliem spīdvejā, gan kura pilsēta kā pirmā Latvijā ieguva čempiontitulus hokejā un futbolā. Interesanti, ka tieši komanda “Katlakalns” ar Edgaru Buļu vairākas reizes bija aicinājuši Anatoliju uzspēlēt viņu komandā, un tieši viņi šajā raundā kā vienīgie neguva nevienu punktu. Izskatās, ka Anatolijs tiešām pārzina tieši tās jomas, ko viņi nezina. Šis raunds dažām komandām vairs neļāva cīnieties par vietu labāko trijniekā (piemēram, “Alus zaldātiem”, kuri šoreiz bija apņēmības pilni iekļūt labāko trijniekā), bet deva iespēju komandai “Jeržābeks” atgriezties spēlē. Secinājuma raundā iepriekšējās sezonas bronzas medaļu ieguvēji komanda “Zigfrīds Muktupāvels” ar izcīnītiem 2 punktiem no 8, zaudēja visas cerības par TOP3.

Trešās sezonas čempioni - "KoBalts". (Foto: Publicitātes foto)

Pēc 10.raunda (ģeogrāfiskais – “Latvija”) komandām bija papildus jautājums sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienību (Artūrs Portnovs uzdeva jautājumu par U16 meiteņu izlases treneri). Balvā bija iespēja izcīnīt biļetes uz nu jau notikušo Latvijas - Rumānijas spēli, un šo balvu izlozē ieguva komanda “Fireball".

Pēdējais raunds lielas korekcijas tabulā neieviesa un tā kā stabilu spēli jau no sākuma aizvadīja komanda "KoBalts", tad tieši viņi izcīnīja stabilu pirmo vietu ar 5 punktu pārsvaru pār komandām – ”Jeržābeks” un “Japānas beisbola izlase”, kuras pārspēlē sadalīja otro un trešo vietu. Nevar noliegt, ka finālā sacentās pašas stiprākās komandas, tai skaitā, trīs fināla debitantes – “Kuļibaba”, “Sportacentrs.com” un “Nobody f*cks with Jesus” rādīja atzīstamu sniegumu, un pie dažādiem jautājumiem uzvarēt varēja ikviena. Pielikumā spēles fails, lai varat pārbaudīt savas zināšanas un noskaidrot, cik Jums būtu punkti. Jaunā sezona sāksies jau 18. septembrī, spēles kā ierasts tiks aizvadītas pirmdienās un otrdienās.

Pieteikšanās mūsu Facebook lapā: www.facebook.com/sportaviktorina.

Fināla spēles fails divās daļās ir pieejams šajās saitēs: https://www.dropbox.com/s/mmex52c5ailcar8/SpVikt_3sezona_FINALS_2puse.pptm?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9sc0nqzh85tnh78/SpVikt_3sezona_FINALS_1puse.pptm?dl=0

Finālspēles rezultāti. (Foto: Publicitātes foto)