Latvijas basketbola izlase tomēr neaizvadīs pārbaudes spēli pret Ukrainu

Iepriekš publiskotajā plānā Latvijas izlasei gatavošanos Eiropas čempionātam bija paredzēts noslēgt 24. un 25.augustā ar diviem pārbaudes mačiem Rīgā pret Čehiju, no kuriem otrā spēle būtu slēgtā. Tomēr čehu puse no otrās cīņas atteikusies, bet sestdien kļuva zināms, ka līdz ar to Latvijas valstsvienība otrdien Kijevā aizvadīs slēgto pārbaudes spēli pret Ukrainu.

Tiesa, svētdien LBS paziņoja, ka mačs tomēr nenotiks.

"Nākamnedēļ no divām Rīgā paredzētajām spēlēm ar Čehijas valstsvienību notiks tikai viena - 24.augustā. Trešdien no Čehijas Basketbola federācijas tika saņemta ziņa, ka 25.augustā čehu izlasei pilnā sastāvā jāpiedalās svarīgā mārketinga pasākumā Prāgā, tāpēc šajā dienā paredzētā slēgtā spēle nevarot notikt," teikts LBS paziņojumā.

"Partneru pēkšņā atteikšanās no iepriekšējās norunas būtiski ietekmēja Latvijas valstsvienības gatavošanās plānus, tāpēc steigšus nācās meklēt alternatīvas iespējas aizvadīt vēl vienu pārbaudes spēli. Atsaucās Ukrainas izlases vadība, piedāvājot 22.augustā aizvadīt slēgtu spēli Kijevā. Diemžēl organizatorisko iemeslu dēļ (Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāju apdrošināšanas noteikumos precīzi fiksēti notikumi, kuros apdrošināšana ir spēkā un šo grafiku nevar mainīt; vairāki spēlētāji nodevuši pases vīzu kārtošanai) Latvijas komanda uz Kijevu nevarētu doties pilnā sastāvā. Šādos apstākļos spēle nebūtu lielas nozīmes, tāpēc valstsvienības vadība nolēma ukraiņu ielūgumu tomēr neizmantot," noslēdza LBS.

Līdz ar to priekšpēdējo pārbaudes maču Latvija aizvadīs svētdien "Arēnā Rīga" pret Rumāniju, bet pēc tam 24.augustā sekos jau minētais duelis pret Čehiju.

Eiropas čempionāts notiks no 31.augusta līdz 17.septembrim un Latvijas izlase apakšgrupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēlējot D apakšgrupā kopā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un Lielbritāniju.