Latvijas vīriešu basketbola izlase, turpinot gatavoties Eiropas čempionāta finālturnīram, sestdien pārpildītā "Arēnā Rīga" vasaras gaidītākajā mačā ar rezultātu 87:77 (20:12, 25:20, 20:24, 22:21) pārspēja principiālo pretinieci Lietuvas valstsvienību.

"Lai kādā sastāvā lietuvieši ir, viņi zina kā spēlēt un nekad nepadodas. Mēs spēli sākām tā kā vajag sākt. Mani priecē komandas skaitļi statistikā - mums ir tikai desmit kļūdas, kas ir tuvu ideālam. Bija arī sasteigti metieni un pēc tādiem uzreiz pretinieki panāca lūzumu, bet labi, ka spējām nomierināties," stāstīja Bagatskis.

"Lielākais spēles laiks tika sadalīts starp sešiem basketbolistiem, bet milzīgu pienesumu nesa pārējie. Tikām galā paši ar sevi. Visās atlikušajās spēlēs jāpanāk, lai mēs aizvadītu kvalitatīvu basketbolu visas 40 minūtes," skaidroja treneris.

Bagatskis šim mačam bija pieteicis 13 basketbolistus, taču Janičenokam bija nelielas problēmas ar potīti un viņš laukumā nedevās.

"Janičenoks plānots kā Timmas aizvietotājs, bet šajā spēlē, ņemot vēra, ka trešie numuri ir agresīvi tieši groza tuvumā, nevis ārpus tā, šoreiz šajā pozīcijā spēlēja Peiners," teica Bagatskis.

Tāpat nelieli savainojumu nav saudzējuši citus basketbolistus.

"Strēlnieks pēdējās nedēļas laikā aizvadījis tikai divus treniņus, jo izmežģīja potīti, bet nospēlēja lieliski," uzteica Bagatskis.

Latvijas basketbolisti pirmā puslaika vidū iekrāja desmit punktu pārsvaru, bet pirmo puslaiku uzvarēja ar 45:32. Lai gan otrajā puslaikā lietuviešiem izdevās sadeldēt mājinieku pārsvaru, tomēr Latvijas basketbolisti nosargāja vadību un svinēja uzvaru.

"Trešās ceturtdaļas beigās likās, ka lieliski spēlējam aizsardzībā un lietuvieši pat nepietuvosies 70 punktiem, tomēr kādu brīdi atļāvām viņiem savākt otrās iespējas bumbas, kas deva vēl pretiniekiem iespēju," atcerējās Bagatskis.

Latvijas izlase svētdien spēkosies ar Rumāniju, kas piektdien ar 64:97 piekāpās Lietuvai.

"Rumāņi vakar 90% spēlēja zonas aizsardzību, tāpēc rīt no rīta būs treniņš, lai tam pielāgotos, tikai no mums atkarīgs kā izskatīsies rumāņi, būs nepieciešams raksturs. Mums tagad viss ir maksimāli pietuvināts viss pirmajām divām Eiropas čempionāta spēlēm - Serbija, Beļģija un brīvdiena. Vispirms mačs ar vienu no favorītiem, tad pret komandu, kuru jāmāk apspēlēt jebkādos apstākļos," secināja Bagatskis.

Latvijas izlases rindās rezultatīvākie bija abi Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji, jo ar 18 punktiem izcēlās Dāvis Bertāns, bet 16 punkti un desmit atlēkušās bumbas Kristapam Porziņģim.

"Iesākām spēli ļoti agresīvi un tas mums deva nelielas priekšrocības. Zinājām, ka arī viņi centīsies spēlēt agresīvi, tāpēc mums tas bija jāizdara pirmajiem. Iespējams, pretiniekus tas pārsteidza," teica Dāvis Bertāns.

Lietuvas izlases galvenais treneris ir Latvijā labi zināmais speciālists Daiņus Adomaitis, kurš no 2007.gada līdz 2009.gadam spēlēja "Barons"/LMT vienībā, kas bija viņa pēdējais pieturas punkts profesionālā basketbolista karjerā.

"Šī bija laba spēle faniem. Latvijas izlase izmantoja mūsu kļūdas, gūstot vieglus punktus, savukārt beigās, kad bija līdzīgs rezultāts, ļāvām izcīnīt divas uzbrukuma bumbas, kas bija izšķirošas," skaidroja Adomaitis.

Lietuvieši pārbaudes spēļu ciklā septiņās spēlēs izcīnījuši trīs uzvaras un cietuši četrus zaudējumus.

"Mums šobrīd spēle iet pa kalniem augšā un lejā. Meklējam veidus, lai tā vairs nebūtu," teica Adomaitis.

Pirmajos pārbaudes mačos pirms Eiropas čempionāta Latvija viesos divreiz tikās ar Somiju, vispirms pretiniekus uzvarot treniņspēlē, bet pēc tam ar 85:81 pārspējot arī oficiālā mačā. Savukārt pēc tam Latvijas izlase Klaipēdā ar 69:73 zaudēja Gruzijai un ar 76:80 piekāpās Polijai. Pagājušajā piektdienā, pieaugušo izlasē debitējot Porziņģim, Latvijas izlase ar 77:65 revanšējās poļiem.

Arī pēdējos divus oficiālos mačus pirms došanās uz Stambulu komanda aizvadīs "Arēnā Rīga", svētdien tiekoties ar Rumāniju, bet 24.augustā uzņemot nu jau principiālo pretinieci Čehiju. Tiesa, otrdien komanda dosies uz Kijevu, kur treniņspēlē duelēsies ar Ukrainu.

Eiropas čempionāts notiks no 31.augusta līdz 17.septembrim un Latvijas izlase apakšgrupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēlējot D apakšgrupā kopā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un Lielbritāniju.