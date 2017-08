Samoilovs ar Šmēdiņu atzīst, ka pusfināla pretinieki ir neprognozējami

Samoilovs/Šmēdiņš, kuriem turnīrā ir ceturtais numurs, piektdien Majoros izcīnīja divas uzvaras. Vispirms viņi astotdaļfinālā ar rezultātu 2-1 (21:19, 19:21, 15:10) pārspēja sacensību pirmo numuru Bartošu Losjaku un Pjotru Kantoru no Polijas, bet pēc tam ceturtdaļfinālā pārliecinoši ar 2-0 (21:14, 21:17) uzvarēja citus poļus Gžegožu Fijaleku un Mihalu Brilu, kuriem turnīrā bija piektais numurs.

"Spēlējam mājās, pagaidām viss labi sanāk. Cerams, ka tikpat labi turpināsies arī rīt un parīt," pēc ceturtdaļfināla sacīja Samoilovs.

"Rītdien nākamā spēle, uz to arī gatavosimies. Mums ir kas sakāms. Atpūtīsimies un sestdien centīsimies parādīt labāko sniegumu," piebalsoja Šmēdiņš.

Pusfinālā Samoilovs/Šmēdiņš tiksies ar beļģiem Drīsu Kokelkorenu un Tomu van Valli, kuriem ir 11.numurs. Viņi ļoti sīvā ceturtdaļfināla mačā ar 2-1 (18:21, 21:15, 17:15) uzvarēja sacensību 17.numuru Aleksu Ranjēri un Adrianu Karambulu no Itālijas.

Zīmīgi, ka Kokelkorens/van Valle šajā turnīrā jau tikušies ar vienu mājinieku duetu, jo apakšgrupu turnīrā ar 2-0 (21:18, 21:17) pārspēja Aleksandru Soloveju/Tomu Šmēdiņu. Tiesa, apakšgrupā beļģi palika otrie, tāpēc izslēgšanas spēles sāka no pirmās kārtas.

Samoilovs/Šmēdiņš būs pusfināla favorīti, taču Samoilovs atzina, ka pretinieki, lai arī ir zināmi, tomēr īsti nav prognozējami.

"Nedomāsim par nākotni. Beļģi ir komanda, kas var nospēlēt gan ļoti slikti, gan ļoti labi. Viņi ir neparedzami, taču mums ļoti labi zināmi, jo aizvadījām ar viņiem divas treniņnometnes Ēģiptē," bilda volejbolists.

Savukārt spēlē pret Fijaleku/Brilu izdevušās daudzas labas lietas.

"Saša labi uzservēja, atspiedām viņus no tīkla. Mazais Fijaleks cēla no sešiem metriem, līdz ar to blokā bija vieglāk spēlēt un mēs palikām līdzīgāki. Veiksmīgāk viņus izsitām no servju uzņemšanas un kaut kādus punktus salasījām," sacīja Šmēdiņš.

Tikmēr Samoilovs atzina, ka bijis pārliecināts par to, ka Fijaleks setu galotnēs gremdēs no asa leņķa. "Līdz pēdējam gaidīju, bet tā arī nesagaidīju," norādīja Samoilovs.

Samoilovs/Šmēdiņš 2015.gadā kļuva par Eiropas čempioniem, bet 2013. un 2014.gadā izcīnīja bronzas medaļas. Savukārt Šmēdiņš vēl 2010.gadā, kad spēlēja kopā ar Mārtiņu Pļaviņu, izcīnīja Vecā kontinenta meistarsacīkšu bronzu.

Jau vēstīts, ka piektdien ceturtdaļfinālā negaidīti iekļuva Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža, bet dāmu turnīrā starp astoņiem labākajiem duetiem tika Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka. Šie divi dueti ceturtdaļfināla cīņas aizvadīs sestdien.