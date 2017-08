Zināma biļešu cenu amplitūda uz Brieža un Peresa boksa dueli "Arēnā Rīga"

Biļetēm ir dažāda cenu kategorija, letākajām maksājot 20 eiro, kamēr ir arī ieejas kartes par 30, 35 un 50 eiro, savukārt dārgākās, jau tuvu ringam, maksā 175 eiro.

Biļetes uz līdz šim Latvijas boksa vēsturē pašu mājās nebijušu cīņu, ir nopērkamas "Biļešuserviss" tirdzniecības vietās un šīs kompānijas interneta vietnē.

Jau vēstīts, tad boksa vēsturē nebijušā turnīrā astoņi labākie pirmā smagā svara bokseri izslēgšanas sacensību formātā cīnīsies ne tikai par leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu, bet arī Pasaules Boksa padomes (WBC), Pasaules Boksa organizācijas (WBO), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionu jostām.

Jūlijā Montekarlo īpašā pasākumā tika noteikti ceturtdaļfināla pretinieki. Šī brīža WBC čempionam Briedim tika piešķirts trešais numurs un viņš sev pretiniekos izvēlējās Peresu.

Tikmēr Briedis tic, ka spiediens no līdzjutējiem varētu sagādāt problēmas Peresam.

"Latvijā šī būs pirmā tāda līmeņa cīņa - par pasaules čempiona titulu, un es ceru, ka cilvēki to novērtēs ar izpārdotu arēnu," organizatori citē Briedi. "No manas līdzšinējās pieredzes, aizvadot cīņas Latvijā, varu jau šobrīd Maiku Peresu informēt, ka boksēt "Arēna Rīga" esošo līdzjutēju priekšā viņam nebūs viegli. Domāju, ka šī cīņa arī pasaules boksa videi beidzot parādīs, cik skaļi un entuziastiski var būt līdzjutēji no Latvijas."

Tāpat Briedis apliecinājis, ka sagatavošanās posms rit labi. "Varu apliecināt līdzjutējiem, ka 30.septembrī būšu savā labākajā formā," citēts bokseris, kurš šajā mačā aizstāvēs savu WBC pasaules čempiona jostu.

Savukārt Peress norādījis, ka viņam nav problēmu cīņu aizvadīt Latvijā.

"Man ir vienalga, kur cīnos, es varu to darīt jebkur. Es jūtos labi, esmu par sevi pārliecināts un gaidu došanos uz Rīgu. No tiesas ticu, ka varu iegūt Muhameda Alī trofeju. Es vienkārši tā to redzu. Es domāju, ka es uzvarēšu, es neredzu nevienu citu, kurš to varētu izdarīt. Es esmu labākais smagsvars turnīrā," organizatoriem sacījis kubietis.

Patlaban 31 gadu vecais Peress karjeras laikā izcīnījis 22 uzvaras, 14 no tām noslēdzot ar nokautu, vienu reizi cīnījies neizšķirti un cietis divus zaudējumus.

Peress ir 2004.gada pasaules junioru čempions. Iepriekšējo cīņu viņš aizvadīja jūnijā, pēc 29 sekunžu ilga dueļa nokautējot slovāku Viktoru Biščaku. Pirms tam viņš cīnījās smagajā svarā, 2015.gada maijā cīņā par WBC sudraba jostu piekāpjoties Aleksandram Povetkinam.

Tikmēr 32 gadus vecais Briedis karjeras laikā ir uzvarējis visās 22 profesionālajās cīņās, 18 gadījumos pretinieku nokautējot.

Briedis iepriekšējo dueli aizvadīja 1.aprīlī, kad Dortmundē savā īpašumā ieguva WBC čempiona jostu pirmā smagā svara kategorijā. Briedis pēc vienbalsīga tiesnešu lēmuma 12 raundu cīņā uzveica vietējo favorītu Huku un kļuva par pirmo Latvijas bokseri, kurš ieguvis čempiona jostu kādā no prestižākajām kategorijām.