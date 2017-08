Pļaviņš/Regža sensacionāli uzvar vienus no favorītiem un iekļūst Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā

Līdz ar to Eiropas čempionāta astotniekā būs divi Latvijas vīru pāri, jo ceturtdaļfinālā iekļuvuši arī Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš. Savukārt dāmu konkurencē astotdaļfinālā cīnīsies Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka.

Ar 16.numuru izliktie mājinieki Pļaviņš un Regža astotdaļfinālā ar rezultātu 2-1 (19:21, 21:16, 15:10) pārspēja Eiropas čempionāta trešo numuru Ņikitu Ļaminu un Vjačeslavu Krasiļņikovu no Krievijas.

Ceturtdaļfinālā viņi sestdien plkst.13 tiksies ar sesto numuru izliktajiem Nīderlandes sportistiem Aleksandru Broiveru un Robertu Mēuvsenu. Viņi ir pagājušā gada olimpisko spēļu bronzas medaļnieki un 2013.gada pasaules čempioni.

Latvijas pludmales volejbolisti pretiniekiem, kuri tika uzskatīti par vieniem no čempionāta favorītiem, izrādīja cienījamu pretestību un izcīnīja uzvaru. Pirmajā setā pēc nonākšanas iedzinējos ar 12:18 Pļaviņš un Regža iespaidīgi atspēlējās un panāca neizšķirtu 19:19. Tiesa, galotnē meistarīgāki bija krievi, Latvijas pārim piekāpjoties ar 19:21.

Otrajā setā Latvijas duets atradās uz viļņa, kuru izdevās turpināt no pirmā seta galotnei. Latvieši ar veiksmīgo spēli piespieda pretiniekus kļūdīties, pēc vadības 6:5 panākšanas noturoties priekšā un izcīnot uzvaru ar 21:16, tādējādi uzvarētājs bija jānoskaidro trešajā setā. Tajā laukumā dominēja pārliecību ieguvušais Regža, kurš seta vidū ar "eisu" un sekmīgu darbību blokā panāca trīs punktu pārsvaru (7:4).

Līdzjutēju ovāciju atbalstīti latvieši panāca jau piecu punktu pārsvaru (10:5), pēc kura krievi pieprasīja medicīnisko pārtraukumu. Pēc tā pretinieki atguva divus punktus, taču Latvijas duets nosargāja vadību un izcīnīja uzvaru ar 15:10.

Ļamins un Krasiļņikovs šosezon ir starp vadošajiem pāriem pasaulē, pasaules čempionātā izcīnot bronzas medaļas. Spēlējot ar citiem partneriem, Krasiļņikovs Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs bija ceturtais, bet Ļamins ieņēma piekto vietu.

Kā vēstīts, pirms tam izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Pļaviņš un Regža ar rezultātu 2-0 (22:20, 21:17) pārspēja ar 12.numuru izliktos poļus Maceju Rudolu un Jakubu Šalankeviču.

Mārtiņam Pļaviņam un Haraldam Regžam piektdien Majoros Eiropas čempionāta astotdaļfināla cīņā ar servēm izdevās nogurdināt pretinieku Vjačeslavu Krasiļņikovu, pašiem nospēlētjot labi aizsardzībā, kas kopumā ļāva labā spēlē gūt uzvaru, pēc negaidītā panākuma žurnālistiem atzina Pļaviņš.

"Laba spēle. Zinājām, ka būs smaga, jo Krasiļņikovs šobrīd, iespējams, ir labākais servētājs Eiropā, bet mēs nogurdinājām viņu. Izdevās paņemt savas bumbas un samērā labi nospēlējām," pēc mača sacīja Pļaviņš.

Tikmēr viņa partneris Regža piebilda, ka pēc kļūdām ceturtdienas cīņās, viņš šoreiz bijis gatavs reabilitēties. "Vakar bija slikti, bet šodien pamodos ar domu, ka jāiet un jāvinnē," atzina Regža.

Pļaviņam no rīta gan bijusi doma sagādāt pārsteigumu savai dzīvedbiedrei. "Pamodos ar domu, ka šodien Lienēm ir vārda diena, bet mūsu abu dzīvesbiedres ir lielas un jāsagādā viņām pārsteigumi. Tas izdevās jau pirmajā spēlē, jo daudzi negaidīja mūsu uzvaru," smaidot sacīja 2012.gada olimpisko spēļu bronzas medaļnieks.

"Mums pret Krasiļņikovu arī agrāk izdevušās labas spēles, kad viņš vēl spēlēja kopā ar Semjonovu. Tagad ir daudz grūtāk, bet sajutām pavedienu, ko ieguvām vēl pērn, un varbūt arī viņam zemapziņā tas nostrādāja," piebila Pļaviņš, kurš neslēpa, ka abi ar Regžu jau ir pārspējuši pirms turnīra cerēto, taču nedomā apstāties.

"Ļoti gribējās devīto vietu, kas mums jau ir labi, jo pērn vispār netikām ārā no grupas. Zaudējums šajā mačā būtu bez pārmetumiem, bet gribējām parādīt, ka varam. Haralds var spēlēt vēl labāk, bet šodien bija maz kļūdu. Viņi [pretinieki] ir ļoti jaudīgi, bet tas ir līdz brīdim, kad vienreiz atduras un jāsāk domāt. To panākt arī bija Haralda uzdevums. Riskējām ar servēm un tas izdevās, jo vairākas atkrita gar trosi. Tāpat sen nebija bijuši eisi," mača nianses atklāja Pļaviņš. "No uzvarām šī bija mūsu labākā spēle šogad, bet no zaudējumiem labs bija arī mačs pret Alisonu un Brunu pasaules čempionātā."

Tikmēr ar 26.numuru izliktie Edgars Točs un Rihards Finsters izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 1-2 (22:20, 12:21, 13:15) piekāpās turnīra 13.numuram Niko Bīleram un Marko Kratigeram no Šveices, čempionātu noslēdzot dalītā 17.vietā.

Savukārt Latvijas vadošais duets Samoilovs/Šmēdiņš, kuri izlikti ar ceturto numuru, astotdaļfinālā ar rezultātu 2-1 (21:19, 19:21, 15:10) pārspēja sacensību pirmo numuru Bartošu Losjaku un Pjotru Kantoru no Polijas.

Ceturtdaļfinālā latvieši plkst.18 tiksies ar citu Polijas duetu Gžegožu Fijaleku un Mihalu Brilu, kuriem ticis piektais numurs. Fijaleks un Brils astotdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 21:16) apspēlēja Bīleru un Kratigeru.

Fijaleks un Brils šosezon sasnieguši trīs Pasaules kausa posmu ceturtdaļfinālus, tajā skaitā divas reizes prestižākajos piecu zvaigžņu turnīros.

Dāmu turnīrā no izslēgšanas turnīra otrās kārtas iesaistīsies ar astoto numuru izliktās Kravčenoka/Graudiņa, kurām mačs iecerēts plkst.16. Viņām būs jātiekas ar turnīra 17.numuru Elsu Makmilanu un Paulu Soriju Gutjeresu no Spānijas, kuras izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:17, 21:19) pārspēja ar 31.numuru izliktās ukrainietes Innu un Irinu Mahno.

Kravčenoka/Graudiņa izcīnīja uzvaras visās trijās apakšgrupu turnīra spēlēs, nodrošinot pirmo vietu grupā un automātisku ceļazīmi uz astotdaļfinālu.

Sievietēm ceturtdaļfināli un pusfināli tiks aizvadīti sestdien, bet cīņas par medaļām - svētdien.

Pirms tam Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīru nepārvarēja četri no Latvijas pludmales volejbola pāriem - Aleksandrs Solovejs/Toms Šmēdiņš, Ance Olte/Inese Jursone, Agnese Caica/Ilze Liepiņlauska un Alise Lece/Marta Ozoliņa, šiem duetiem ciešot zaudējumus visās spēlēs un noslēgumā ieņemot dalītu 25.vietu.

Pamatsacensībās kā vīru, tā dāmu konkurencē pa 32 duetiem bija sadalīti astoņās grupās. Katras grupas labākais duets uzreiz iekļuva izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, kamēr otro un trešo vietu ieguvēji piedalīsies pirmajā kārtā, bet grupu vājākajām komandām turnīrs nu jau ir noslēdzies.

Biļetes uz sacensībām var iegādāties vietnē "bezrindas.lv". Uz piektdienu biļetes maksā 10 eiro, uz sestdienu 15 eiro, bet svētdien galvenās cīņas par tituliem būs iespējams apmeklēt par 20 eiro.

Latvija šāda mēroga sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē.

Dalībnieki cīnās par 100 000 eiro lielu naudas balvu fondu. Sacensību galvenajā laukumā ir 2800 skatītāju vietas.

Eiropas čempionātos Latvija pēdējos gados regulāri tiek pie medaļām. 2009.gadā dāmu sacensībās triumfēja Inguna Minusa un Inese Jursone, kamēr 2015.gadā zeltu ieguva arī Samoilovs ar J.Šmēdiņu. Tāpat divos Eiropas čempionāta finālturnīros (2013., 2014.) Samoilovs un J.Šmēdiņš izcīnījuši sudraba medaļas, kamēr 2010.gadā J.Šmēdiņš pārī ar Mārtiņu Pļaviņu ieguva bronzu.

Pērn Šveicē notikušajā turnīrā Samoilovs ar J.Šmēdiņu zaudēja ceturtdaļfinālā, bet Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža zaudēja visos trijos apakšgrupas mačos un izslēgšanas turnīrā netika.