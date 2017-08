Pļaviņš/Regža iekļūst Jūrmalā notiekošā Eiropas čempionāta astotdaļfinālā

Ar 16.numuru izliktie mājinieki Pļaviņš un Regža ar rezultātu 2-0 (22:20, 21:17) pārspēja ar 12.numuru izliktos poļus Maceju Rudolu un Jakubu Šalankeviču.

Pļaviņš un Regža astotdaļfinālā plkst.14 spēlēs pret Eiropas čempionāta trešo numuru Ņikitu Ļaminu un Vjačeslavu Krasiļņikovu no Krievijas, kuri uzskatāmi par vieniem no šo kontinenta meistarsacīkšu galvenajiem favorītiem.

Pirmā seta gaitā latvieši atradās vadībā ar 1-2 punktiem, taču seta galotnē tika panākti. Pie rezultāta 20:19 Latvijas duets neizmantoja setbumbu, kas pretiniekiem ļāva panākt neizšķirtu 20:20. Tiesa, nākamā setbumba tika realizēta, kas atnesa uzvaru ar 22:20.

Otrais sets iesākās līdzīgi, bet nedaudz vēlāk, pateicoties Regžas lieliskam "eisam" un pretinieku kļūdām, latviešiem izdevās gūt trīs bezatbildes punktus, kas ļāva panākt 9:6. Seta turpinājumā Latvijas pāris pēc veiksmīgām izspēlēm guva arī četrus punktus pēc kārtas, kas ļāva panākt jau 16:11. Seta izskaņā Pļaviņš un Regža neizmantoja vairākas mačbumbas, tomēr pārsvars bija pietiekami liels, lai Latvijas duets svinēt uzvaru ar 21:17.

Šī Rudolam un Šalankjevičam ir pirmā sezona kopā. Aprīlī viņa izcīnīja trešo vietu trīs zvaigžņu turnīrā Sjameņā, Ķīnā, bet vēl šosezon izcīnītas piektās vietas tādas pašas raudzes sacensībās Maskavā, kā arī piecu zvaigžņu turnīrā Olštinā. Savukārt Majoros viņi apakšgrupu turnīrā tika pie divām uzvarām un otrās vietas E grupā.

Tikmēr Pļaviņš/Regža ar vienu uzvaru trīs spēlēs savā apakšgrupā bija trešie.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka ar 26.numuru izliktie Točs un Finsters izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 1-2 (22:20, 12:21, 13:15) piekāpās turnīra 13.numuram Niko Bīleram un Marko Kratigeram no Šveices.

Šveices duets šosezon Pasaules kausa posmos sasniedzis vienu pusfinālu, trīs zvaigžņu raudzes turnīrā Hāgā ieņemot ceturto vietu, kamēr Majoros apakšgrupu turnīrā tika pie divām uzvarām trīs spēlēs, izšķirošajā mačā par pirmo vietu grupā zaudējot Samoilovam/Šmēdiņam.

Tikmēr Finsters/Točs savā Eiropas čempionāta apakšgrupā izcīnīja vienu uzvaru trīs mačos, tiekot pie iespējas sacensties izslēgšanas turnīrā.

Šveicieši Eiropas čempionāta astotdaļfinālā tiksies ar sacensību piekto numuru Gžegožu Fijaleku un Mihalu Brilu no Polijas.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka otro kārtu jeb astotdaļfinālu no Latvijas pāriem automātiski jau sasnieguši Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš un Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka.

No plkst.13 tiks uzsākta izslēgšanas turnīra otrā kārta. Tad savu maču aizvadīs arī ar ceturto numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš. Viņiem būs jātiekas ar sacensību pirmo numuru Bartošu Losjaku un Pjotru Kantoru no Polijas, kuri izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:17, 21:15) pārspēja Tomasu Kunertu/Kristofu Dresleru no Austrijas, kuriem piešķirts 21.numurs.

Losjaks un Kantors šosezon Pasaules kausā spēlējuši trīs posmu finālos trīs, četru un piecu zvaigžņu raudzes turnīros, taču visos cietuši zaudējumus. Šosezon notikušajā pasaules čempionātā poļi izcīnīja piekto vietu.

Apakšgrupu turnīrā Samoilovs/Šmēdiņš izcīnīja trīs uzvaras trīs spēlēs un ieguva pirmo vietu D grupā, bet poļi ar divām uzvarām savā apakšgrupā bija otrie.

Kungu turnīrā šodien tiks izspēlēti arī pirmie divi ceturtdaļfināli.

Savukārt dāmu turnīrā no izslēgšanas turnīra otrās kārtas iesaistīsies ar astoto numuru izliktās Kravčenoka/Graudiņa, kurām mačs iecerēts plkst.16. Viņām būs jātiekas turnīra 17.numuru Elsu Makmilanu un Paulu Soriju Gutjeresu no Spānijas vai ar 31.numuru izliktajām ukrainietēm Innu un Irinu Mahno, šim duelim norisinoties plkst.12.

Arī Kravčenoka/Graudiņa izcīnīja uzvaras visās trijās apakšgrupu turnīra spēlēs, nodrošinot pirmo vietu grupā un automātisku ceļazīmi uz astotdaļfinālu.

Sievietēm ceturtdaļfināli un pusfināli tiks aizvadīti sestdien, bet cīņas par medaļām - svētdien.

Pirms tam Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīru nepārvarēja četri no Latvijas pludmales volejbola pāriem - Aleksandrs Solovejs/Toms Šmēdiņš, Ance Olte/Inese Jursone, Agnese Caica/Ilze Liepiņlauska un Alise Lece/Marta Ozoliņa, šiem duetiem ciešot zaudējumus visās spēlēs un noslēgumā ieņemot dalītu 25.vietu.

Pamatsacensībās kā vīru, tā dāmu konkurencē pa 32 duetiem bija sadalīti astoņās grupās. Katras grupas labākais duets uzreiz iekļuva izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, kamēr otro un trešo vietu ieguvēji piedalīsies pirmajā kārtā, bet grupu vājākajām komandām turnīrs nu jau ir noslēdzies.

Biļetes uz sacensībām var iegādāties vietnē "bezrindas.lv". Uz piektdienu biļetes maksā 10 eiro, uz sestdienu 15 eiro, bet svētdien galvenās cīņas par tituliem būs iespējams apmeklēt par 20 eiro.

Latvija šāda mēroga sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē.

Dalībnieki cīnās par 100 000 eiro lielu naudas balvu fondu. Sacensību galvenajā laukumā ir 2800 skatītāju vietas.

Eiropas čempionātos Latvija pēdējos gados regulāri tiek pie medaļām. 2009.gadā dāmu sacensībās triumfēja Inguna Minusa un Inese Jursone, kamēr 2015.gadā zeltu ieguva arī Samoilovs ar J.Šmēdiņu. Tāpat divos Eiropas čempionāta finālturnīros (2013., 2014.) Samoilovs un J.Šmēdiņš izcīnījuši sudraba medaļas, kamēr 2010.gadā J.Šmēdiņš pārī ar Mārtiņu Pļaviņu ieguva bronzu.

Pērn Šveicē notikušajā turnīrā Samoilovs ar J.Šmēdiņu zaudēja ceturtdaļfinālā, bet Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža zaudēja visos trijos apakšgrupas mačos un izslēgšanas turnīrā netika.