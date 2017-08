Finsteram un Točam Jūrmalā notiekošais Eiropas čempionāts beidzas izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā

Ar 26.numuru izliktie latvieši ar 1-2 (22:20, 12:21, 13:15) piekāpās turnīra 13.numuram Niko Bīleram un Marko Kratigeram no Šveices.

Finsters/Točs ātri izvirzījās vadībā ar 3:1, taču latviešu kļūdas pretiniekiem ļāva panākt neizšķirtu 4:4. Seta turpinājumā, pateicoties Toča labajai spēlei blokā un Finstera aizsardzībai, izdevās panākt trīs punktu pārsvaru, kas gan līdz seta galotnei tika sadeldēts (19:19). Tiesa, seta galotnē aukstasinīgāki bija latvieši, kuri uzvarēja ar 22:20.

Pagalam neveiksmīgs latviešiem izvērtās otrā seta sākums, kurā viņi nonāca iedzinējos ar 2:9. Tā arī neatrazdami pretargumentus, mājinieki piekāpās ar rezultātu 12:21 un uzvarētājs bija jānoskaidro trešajā setā. To Finsters un Točs iesāka ar zaudētiem diviem punktiem, taču prata izlīdzināt spēles gaitu. Pēc pretinieku trim bezatbildes punktiem Latvijas pāris nonāca iedzinējos ar 6:9, taču, pateicoties Toča veiksmīgajai spēlei pie tīkla, izdevās pietuvoties līdz vienam punktam (9:10). Tiesa, mājiniekiem neizdevās salauzt cīņas gaitu, trešajā setā ciešot zaudējumu ar 13:15.

Šveices duets šosezon Pasaules kausa posmos sasniedzis vienu pusfinālu, trīs zvaigžņu raudzes turnīrā Hāgā ieņemot ceturto vietu, kamēr Majoros apakšgrupu turnīrā tika pie divām uzvarām trīs spēlēs, izšķirošajā mačā par pirmo vietu grupā zaudējot Samoilovam/Šmēdiņam.

Tikmēr Finsters/Točs savā Eiropas čempionāta apakšgrupā izcīnīja vienu uzvaru trīs mačos, tiekot pie iespējas sacensties izslēgšanas turnīrā.

Šveicieši Eiropas čempionāta astotdaļfinālā tiksies ar sacensību piekto numuru Gžegožu Fijaleku un Mihalu Brilu no Polijas.

atvijas pludmales volejbola duets Edgars Točs un Rihards Finsters šosezon gaidījuši labākus rezultātus, pēc zaudējuma Eiropas čempionāta izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā atzina Točs.

"Sliktāk kā apakšgrupā pret norvēģiem vairs nevarēja būt. Šodien pirmais un trešais sets bija labi, bet otrais - kā diena pret nakti. Trešais sets ir loterija un viņiem nedaudz uzkrita. Vajadzēja šo maču uzvarēt," secināja Točs.

Latvijas un Šveices pāri šosezon jau tikās Pasaules kausa Maskavas posma kvalifikācijā, kur izšķirošajā mačā par vietu pamatturnīrā latvieši svinēja uzvaru trīs setos, izšķirošajā setā atspēlējoties no liela deficīta.

"Iepriekšējā mačā trešajā setā atspēlējāmies, bet pretinieki jau nav muļķi, analizēja mūs un nospēlēja labāk. Mums arī nebija labākā spēle," teica Točs.

Točs un Finsters apakšgrupā cieta zaudējumus Spānijas un Norvēģijas duetiem, bet trešajā mačā latvieši saņēma tehnisko uzvaru, jo pretinieki traumas dēļ no turnīra izstājās.

"Pret spāņiem nebija tik traki kā pret norvēģiem, jo Norvēģijas pāris ir spēcīgs," skaidroja Točs.

Viņam un Finsteram pludmales volejbols nav maizes darbs, līdz ar to nākotni esot grūti prognozēt.

"Esam amatieru komanda, strādājam papildu darbos, cik spējam tik trenējamies, bet, protams, gaidījām labākus rezultātu šosezon. Par nākotni šobrīd domu nav un nekas nav runāts. Nevar zināt, kas notiks," atzina Točs.

Savukārt plkst.10 izslēgšanas turnīra pirmo kārtu aizvada ar 16.numuru izliktie mājinieki Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža, kuriem pretī stāsies ar 12.numuru izliktie poļi Macejs Rudols un Jakubs Šalankevičs.

Šī Rudolam un Šalankjevičam ir pirmā sezona kopā. Aprīlī viņa izcīnīja trešo vietu trīs zvaigžņu turnīrā Sjameņā, Ķīnā, bet vēl šosezon izcīnītas piektās vietas tādas pašas raudzes sacensībās Maskavā, kā arī piecu zvaigžņu turnīrā Olštinā. Savukārt Majoros viņi apakšgrupu turnīrā tika pie divām uzvarām un otrās vietas E grupā.

Tikmēr Pļaviņš/Regža ar vienu uzvaru trīs spēlēs savā apakšgrupā bija trešie.

Šī dueļa uzvarētājs astotdaļfinālā spēlēs pret Eiropas čempionāta trešo numuru Ņikitu Ļaminu un Vjačeslavu Krasiļņikovu, kuri uzskatāmi par vieniem no šo kontinenta meistarsacīkšu galvenajiem favorītiem.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka otro kārtu jeb astotdaļfinālu no Latvijas pāriem automātiski jau sasnieguši Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš un Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka.

No plkst.13 tiks uzsākta izslēgšanas turnīra otrā kārta. Tad savu maču aizvadīs arī ar ceturto numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš. Viņiem būs jātiekas ar sacensību pirmo numuru Bartošu Losjaku un Pjotru Kantoru no Polijas, kuri izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2-0 (21:17, 21:15) pārspēja Tomasu Kunertu/Kristofu Dresleru no Austrijas, kuriem piešķirts 21.numurs.

Losjaks un Kantors šosezon Pasaules kausā spēlējuši trīs posmu finālos trīs, četru un piecu zvaigžņu raudzes turnīros, taču visos cietuši zaudējumus. Šosezon notikušajā pasaules čempionātā poļi izcīnīja piekto vietu.

Apakšgrupu turnīrā Samoilovs/Šmēdiņš izcīnīja trīs uzvaras trīs spēlēs un ieguva pirmo vietu D grupā, bet poļi ar divām uzvarām savā apakšgrupā bija otrie.

Kungu turnīrā šodien tiks izspēlēti arī pirmie divi ceturtdaļfināli.

Savukārt dāmu turnīrā no izslēgšanas turnīra otrās kārtas iesaistīsies ar astoto numuru izliktās Kravčenoka/Graudiņa, kurām mačs iecerēts plkst.16. Viņām būs jātiekas turnīra 17.numuru Elsu Makmilanu un Paulu Soriju Gutjeresu no Spānijas vai ar 31.numuru izliktajām ukrainietēm Innu un Irinu Mahno, šim duelim norisinoties plkst.12.

Arī Kravčenoka/Graudiņa izcīnīja uzvaras visās trijās apakšgrupu turnīra spēlēs, nodrošinot pirmo vietu grupā un automātisku ceļazīmi uz astotdaļfinālu.

Sievietēm ceturtdaļfināli un pusfināli tiks aizvadīti sestdien, bet cīņas par medaļām - svētdien.

Pirms tam Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīru nepārvarēja četri no Latvijas pludmales volejbola pāriem - Aleksandrs Solovejs/Toms Šmēdiņš, Ance Olte/Inese Jursone, Agnese Caica/Ilze Liepiņlauska un Alise Lece/Marta Ozoliņa, šiem duetiem ciešot zaudējumus visās spēlēs un noslēgumā ieņemot dalītu 25.vietu.

Pamatsacensībās kā vīru, tā dāmu konkurencē pa 32 duetiem bija sadalīti astoņās grupās. Katras grupas labākais duets uzreiz iekļuva izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, kamēr otro un trešo vietu ieguvēji piedalīsies pirmajā kārtā, bet grupu vājākajām komandām turnīrs nu jau ir noslēdzies.

Latvija šāda mēroga sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē.

Dalībnieki cīnās par 100 000 eiro lielu naudas balvu fondu. Sacensību galvenajā laukumā ir 2800 skatītāju vietas.

Eiropas čempionātos Latvija pēdējos gados regulāri tiek pie medaļām. 2009.gadā dāmu sacensībās triumfēja Inguna Minusa un Inese Jursone, kamēr 2015.gadā zeltu ieguva arī Samoilovs ar J.Šmēdiņu. Tāpat divos Eiropas čempionāta finālturnīros (2013., 2014.) Samoilovs un J.Šmēdiņš izcīnījuši sudraba medaļas, kamēr 2010.gadā J.Šmēdiņš pārī ar Mārtiņu Pļaviņu ieguva bronzu.

Pērn Šveicē notikušajā turnīrā Samoilovs ar J.Šmēdiņu zaudēja ceturtdaļfinālā, bet Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža zaudēja visos trijos apakšgrupas mačos un izslēgšanas turnīrā netika.