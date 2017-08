Graudiņa/Kravčenoka Eiropas čempionāta cīņas Jūrmalā iesāk ar uzvaru

Līdz ar to tikai divi no astoņiem Latvijas pāriem pirmajos dueļos izcīnījuši uzvaras. Dāmu konkurencē vienīgo uzvaru izcīnījušas Graudiņa un Kravčenoka, bet vīru konkurencē to iespēja Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš.

H apakšgrupas spēlē Graudiņa un Kravčenoka, kuras turnīrā izliktas ar astoto numuru, ar rezultātu 2-0 (21:13, 21:17) guva virsroku pār austrietēm Lenu Plesučnigu un Terēzu Štrausu, kurām piešķirts 25.numurs.

Mačs iesākās līdzīgi, taču turpinājumā pēc izrāviena Latvijas duets panāca jau 12:6. Pretiniecēm nespējot lauzt cīņas gaitu, mājinieču pārsvars pirmajā setā turējās 6-7 punktu robežās, galotnē izcīnot uzvaru ar 21:13.

Savukārt otrajā setā Graudiņai un Kravčenokai bija daudz lielākas grūtības tikt galā ar pretiniecēm. Pēc vadības 9:5 iegūšanas nelielais pārsvars tika izsēts un duetus šķīra vairs tikai viens punkts - 11:10 Latvijas pāra labā. Tiesa, pēc tehniskā pārtraukuma mājinieces saņēmās un seta galotnē panāca piecu punktu pārsvaru (20:15). Lai gan pretinieces divus punktus atguva, tomēr savu trešo mačbumbu Latvijas pāris realizēja, svinot uzvaru ar 21:17.

Aprīlī Plesučniga un Štrausa, spēlējot ar citām pāriniecēm, iekļuva pusfinālā Pasaules tūres vienas zvaigznes turnīrā, bet augstākas raudzes sacensībās viņas palikušas bez lieliem panākumiem.

Latvijas dāmu dueti apakšgrupu noslēdzošās cīņas aizvadīs ceturtdien.

Pārējie trīs Latvijas sieviešu pāri ar zaudējumiem iesāka Eiropas čempionāta cīņas.

Kā pirmās no Latvijas dāmām kortā devās ar 27.numuru izliktās Ance Olte un Inese Jursone, kuras ar 0-2 (14:21, 19:21) piekāpās ar sesto numuru izliktajām vācietēm Izabellai Šnaiderei un Viktorijai Bīnikai. Jursone ar Ingunu Minusu 2009.gadā pludmales volejbolā kļuva par Eiropas čempionēm.

Uzreiz pēc šī mača E apakšgrupā pārliecinošu zaudējumu pirmajā spēlē cieta arī 28.numuru izliktās Agnese Caica un Ilze Liepiņlauska, kuras ar 0-2 (15:21, 15:21) piekāpās čempionāta piektajam numuram Kristīnai Kolocovai un Mihalai Kvapilovai no Čehijas.



Savukārt ar 29.numuru izliktās Alise Lece un Marta Ozoliņa ar rezultātu 0-2 (10:21, 12:21) piekāpās sacensību ceturtajam numuram Nīnai Betšartai un Tanjai Hiberli no Šveices. Betšarta un Hiberli jūlija sākumā Porečā izcīnīja bronzu Pasaules kausa piecu zvaigžņu turnīrā.



Tikmēr no vīriem vienīgo uzvaru guvuši ar ceturto numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš, kuri D apakšgrupas mačā ar 2-0 (21:18, 21:10) pieveica Turcijas duetu Muratu Giginoglu un Hasanu Mermeru, kuri izlikti ar 29.numuru.

Tieši pirms Samoilova/Šmēdiņa mača zaudējumu piedzīvoja Latvijas otrais spēcīgākais pāris Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža. Ar 16.numuru izliktie latvieši pirmajā A apakšgrupas mačā ar 0-2 (18:21, 15:21) piekāpās sacensību 17.numuram Aleksam Ranjēri un Adrianam Karambulam no Itālijas.



Pirms tam trešdien ar 27.numuru izliktie Aleksandrs Solovejs un Toms Šmēdiņš F apakšgrupas mačā ar 0-2 (16:21, 17:21) piekāpās Nīderlandes sportistiem Aleksandram Broiveram un Robertam Mēuvsenam, kuri izlikti ar sesto numuru. Nīderlandieši ir pagājušā gada olimpisko spēļu bronzas medaļnieki un 2013.gada pasaules čempioni.

Kā nākamo maču uz centrālā laukuma aizvadīja ar 26.numuru izliktie Rihards Finsters un Edgars Točs, kuri G apakšgrupas pirmajā cīņā pārliecinoši ar 0-2 (10:21, 18:21) piekāpās 2013.gada Eiropas čempioniem Pavlo Erreram un Adrianam Gaviram no Spānijas. Spāņi turnīrā izlikti ar septīto numuru.

Noslēdzošos četrus mačus centrālajā laukumā šodien aizvadīs vīru dueti. Pirmajai no šīm spēlēm sākoties plkst.16, Aleksandrs Solovejs/Toms Šmēdiņš sacentīsies pret beļģiem beļģiem Drīsu Kokelkorenu un Tomu van Valli, bet pēc tam Edgars Točs/Rihards Finsters spēkosies pret Annešu Berncenu Molu un Sannliju Sērumu no Norvēģijas.

Visbeidzot plkst.18 Mārtiņš Pļaviņš/Haralds Regža tiksies ar ukraiņiem Mikolu Babiču un Jaroslavu Gordejevu, bet stundu vēlāk Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš spēkosies pret vāciešiem Markusu Bekermanu un Janniku Harmsu.

Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīrs tiks noslēgts ceturtdien, bet ar piektdienu sāksies izslēgšanas kārtas.

Pamatsacensībās kā vīru, tā dāmu konkurencē, pa 32 duetiem sadalīti astoņās grupās. Katras grupas labākais duets uzreiz iekļūs izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, kamēr otro un trešo vietu ieguvēji piedalīsies pirmajā kārtā, bet grupu vājākajām komandām turnīrs būs noslēdzies.

Biļetes uz sacensībām var iegādāties vietnē "bezrindas.lv". Pirmās spēles trešdien un ceturtdien skatītāji varēs apmeklēt bez maksas, piektdien biļetes maksās 10 eiro, sestdien 15 eiro, bet svētdien galvenās cīņas par tituliem būs iespējams apmeklēt par 20 eiro.

Latvija šāda mēroga sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē.

Dalībnieki cīnīsies par 100 000 eiro lielu naudas balvu fondu. Sacensību galvenajā laukumā būs 2800 skatītāju vietas.

Eiropas čempionātos Latvija pēdējos gados regulāri tiek pie medaļām. 2009.gadā dāmu sacensībās triumfēja Inguna Minusa un Inese Jursone, kamēr 2015.gadā zeltu savāca arī Samoilovs ar Šmēdiņu. Tāpat divos Eiropas čempionāta finālturnīros (2013., 2014.) Samoilovs un Šmēdiņš izcīnījuši sudraba medaļas, kamēr 2010.gadā Šmēdiņš pārī ar Mārtiņu Pļaviņu ieguva bronzu.

Pērn Šveicē notikušajā turnīrā Samoilovs ar Šmēdiņu zaudēja ceturtdaļfinālā, bet Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža zaudēja visos trijos apakšgrupas mačos un izslēgšanas turnīrā netika.