Caica/Liepiņlauska zaudējumā čehietēm vaino servju uzņemšanu

Majoros notiekošā Eiropas čempionāta pirmajā mačā 28.numuru izliktās Caica/Liepiņlauska, kuras ar 0-2 (15:21, 15:21) piekāpās čempionāta piektajam numuram Kristīnai Kolocovai un Mihalai Kvapilovai no Čehijas.

"Sajūtas ir lieliskas, pirmā pieredze šādās sacensībās. Mums nesanāca serve, laikam nesajutām laukumu, iekritām arī uzņemšanā, bet prieks par aizsardzību un savstarpējo sadarbību," aģentūrai LETA teica Liepiņlauska.

Tikmēr Caica atcerējās, ka uz iepriekšējā gada turnīru Jūrmalā ieradusies trīcošām kājām un rokām, taču šoreiz bijis jau daudz labāk.

"Pretiniecei otrajā setā "uzkrita" serve uz mani, īsti neizdevās ar to tikt galā - ja ir sliktāka uzņemšana, pazūd laukums. Viss sākas ar serves uzņemšanu. Var just, ka viņas spēlē pasaules līmenī, prieks spēlēt pret šādām pretiniecēm. Ņemam no viņām visu, ko varam. Kopumā plāns ir spēlēt savu spēli, bet arī zinām, ko dara pretinieces. Visu plānoto paveicām, vienīgi iekritām uz uzņemšanu," atzina Caica.

"Domāju, ka čehietes šajā Eiropas čempionātā varētu tikt starp labākajām 12. Nākamā komanda nav tik spēcīga, tomēr viena no viņām ir šī gada Eiropas U-22 čempione," piebilda volejboliste.

Nākamos mačus šis Latvijas pludmales volejbola duets aizvadīs ceturtdien, kad tiksies ar krievietēm Jekaterinu Birlovu un Nadeždu Makroguzovu, kurām piešķirts 12.numurs, un ar sacensību 21.numuru Ingridu Lundi un Odu Ulvesetu no Norvēģijas.

"Bijām Olštinā treniņnometnē, kad tur notika "Grand Slam" posms. Spēlēt tur pagaidām netiekam, jo punkti nav daudz, bet izpētījām visus pretiniekus. Pagājušajā sezonā man nebija stabila pārinieka, tagad domājam, ka ar Ilzi varētu palikt kopā vairāk par sezonu, jo klājas salīdzinoši labi," uzsvēra Caica.

Lai arī šis Latvijas pāris sev piemēro pusprofesionālu statusu, viņas trenējas divreiz dienā.

Arī viņām treneris ir nu jau pretrunīgi vērtētais Aigars Birzulis, kurš nesen pārtrauca sadarbību ar vienu no Latvijas vadošajiem pludmales volejbola duetiem Mārtiņu Pļaviņu un Haraldu Regžu. Savukārt Latvijas Volejbola federācijas viceprezidents Ainārs Mežulis pārmeta speciālistam, ka alkohola lietošanas dēļ viņš nav varējis pildīt savus pienākumus pasaules čempionāta laikā.

"Mums ir ļoti labas attiecības un vienmēr tādas bijušas. Ziemas sezonu Birzulis pavadīs Somijā, bet tad varam bez viņa iztikt, jo aizvadām fizisko sagatavotību. Kad nāks pavasaris, viņš pieslēgsies," atklāja Caica, kura trešdien pie viena pateicās līdzjutējiem, jo dažreiz pēc skaistām epizodēm, dzirdot atbalstu, cauri visam ķermenim izskrējušas skudriņas.

Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīrs tiks noslēgts ceturtdien, bet ar piektdienu sāksies izslēgšanas kārtas.

Pamatsacensībās kā vīru, tā dāmu konkurencē, pa 32 duetiem sadalīti astoņās grupās. Katras grupas labākais duets uzreiz iekļūs izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, kamēr otro un trešo vietu ieguvēji piedalīsies pirmajā kārtā, bet grupu vājākajām komandām turnīrs būs noslēdzies.

Biļetes uz sacensībām var iegādāties vietnē "bezrindas.lv". Pirmās spēles trešdien un ceturtdien skatītāji varēs apmeklēt bez maksas, piektdien biļetes maksās 10 eiro, sestdien 15 eiro, bet svētdien galvenās cīņas par tituliem būs iespējams apmeklēt par 20 eiro.

Latvija šāda mēroga sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē.

Dalībnieki cīnīsies par 100 000 eiro lielu naudas balvu fondu. Sacensību galvenajā laukumā būs 2800 skatītāju vietas.

Eiropas čempionātos Latvija pēdējos gados regulāri tiek pie medaļām. 2009.gadā dāmu sacensībās triumfēja Inguna Minusa un Inese Jursone, kamēr 2015.gadā zeltu savāca arī Samoilovs ar Šmēdiņu. Tāpat divos Eiropas čempionāta finālturnīros (2013., 2014.) Samoilovs un Šmēdiņš izcīnījuši sudraba medaļas, kamēr 2010.gadā Šmēdiņš pārī ar Mārtiņu Pļaviņu ieguva bronzu.

Pērn Šveicē notikušajā turnīrā Samoilovs ar Šmēdiņu zaudēja ceturtdaļfinālā, bet Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža zaudēja visos trijos apakšgrupas mačos un izslēgšanas turnīrā netika.