Ostapenko cieš negaidītu zaudējumu Sinsinati WTA turnīra pirmajā kārtā

Ostapenko dalību Sinsinati vienspēļu turnīrā noslēgusi ar nopelnītu vienu WTA ranga punktu.

Ostapenko šo maču sāka ļoti pārliecinoši, prasmīgi izmantojot pretinieces kļūdas. Otrajā geimā viņa lauza Kruničas servi un pēcāk izvirzījās vadībā ar 3-0. Arī ceturto geimu Latvijas pārstāve iesāka droši, jo izvirzījās vadībā ar 40:0, tomēr neizmantoja nevienu no trim breikbumbām, un serbiete ar pāris eisiem savu servi nosargāja.

Kruniča bija ieguvusi spēles garšu, jo piektajā geimā lauza Ostapenko servi, turklāt arī turpinājumā serbiete spēlēja pārliecinošāk, kamēr Latvijas pārstāve regulāri bija neapmierināta ar tiesneses pieņemtajiem lēmumiem. Serbijas tenisiste devītajā geimā vēlreiz lauza Ostapenko servi un nākamajā geimā jau servēja par uzvaru pirmajā setā.

Lai arī Ostapenko tika pie divām breikbumbām, nevienu no tām viņa neizmantoja. Līdz ar to Kruniča nosargāja servi un pirmajā setā uzvarēja ar 6-4, triumfējot sešos no noslēdzošajiem septiņiem geimiem.

Arī otrajā setā Ostapenko bija tālu no vēlamā snieguma, turklāt viņu nomāca veselības likstas. Pirmajā geimā Kruniča lauza viņas servi, kamēr pie pretinieces serves Latvijas tenisistei vispār nebija nekādu iespēju izcelties. Serbijas sportiste vēlreiz Ostapenko servi lauza piektajā geimā, turklāt izskatījās, bet pēc tam Latvijas pārstāve lūdza palīdzību no malas, un sportistei tika mērīts asinsspiediens.

Lai arī ne savā ādā, Ostapenko atgriezās laukumā un cīnījās, turklāt sestajā geimā pirmo reizi otrajā setā tika pie breika. Tiesa, nākamajā geimā pašas kļūdas liedza nosargāt savu servi, tāpēc otrā seta astotajā geimā Kruniča servēja par uzvaru mačā. Šajā geimā Latvijas sportiste ieguva divas breikbumbas, tomēr abas serbiete atspēlēja un pēcāk izservēja maču, otrajā setā triumfējot ar pārliecinošo 6-2.

Jau vēstīts, ka sākotnēji Ostapenko izlozē pretiniekos ieguva titulēto Krievijas tenisisti Mariju Šarapovu, taču viņa vēlāk rokas traumas dēļ savu dalību turnīrā atsauca.

Līdz ar to pasaules ranga 12.vietā esošā Ostapenko, kura ar šādu numuru bija izlikta arī turnīrā, pretiniekos ieguva kādu no kvalifikācijas dalībniecēm, par kuru papildus izlozē kļuva Kruniča, kura rangā atrodama 85.vietā.

Abas tenisistes līdz šim savā starpā nebija tikušās. Otrajā kārtā Kruniča mērosies spēkiem ar pasaules ranga 32.vietas īpašnieci Karlu Svaresu-Navarro, kura pirmās kārtas cīņā ar 6-3, 7-5 uzvarēja horvātu veterāni Mirjanu Lučiču-Baroni (WTA 31.).

Kruniča kvalifikācijā izcīnīja divas grūtas uzvaras, vispirms ar 6-7 (1:7), 6-3, 6-4 pārspējot rumānieti Soranu Kirstju (WTA 54.), bet pēc tam ar 7-6 (7:5), 4-6, 6-2 pieveicot itālieti Frančesku Skjavoni (WTA 76.).

Kruniča vēl pērnā gada izskaņā pasaules rangā bija vien 147.vietā, taču šajā sezonā ir spēlējusi sekmīgāk, izcīnot 28 uzvaras 44 spēlēs. Viņa jūnijā uzvarēja Bolas WTA 125k sērijas turnīrā, kā arī šosezon spēlējusi ceturtdaļfinālā Bogotas un Bostades WTA "International" sērijas sacensībās.

Tiesa, viņai šosezon tā arī nav izdevies iekļūt kāda "Grand Slam" turnīra pamatsacensībās, jo Austrālijas atklātajā čempionātā Kruniča zaudēja otrajā kvalifikācijas kārtā, bet Francijas atklātajā čempionātā un Vimbldonā apstājās kvalifikācijas izšķirošajā - trešajā - kārtā.

Ostapenko jūnijā sensacionāli triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, finālā pārspējot rumānieti Simonu Halepu. Viņas panākums šajā turnīrā kļuvis par vienu no lielākajiem sasniegumiem Latvijas sporta vēsturē. Uzvara Francijas atklātajā čempionātā Ostapenko ļāva uzlidot uz pasaules ranga 12.vietu, kas ir jauns Latvijas rekords, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Turpinājumā viņa arī tika līdz ceturtdaļfinālam Vimbldonas čempionāta ceturtdaļfinālā, bet pēc šī turnīra sacensību apritē atgriezās pagājušajā nedēļā, kad Toronto WTA "Premier" turnīra pirmās kārtas cīņā nenoturēja lielu pārsvaru un piekāpās ASV pārstāvei Varvarai Ļepčenko.

Ostapenko Sinsinati turnīrā debitēja pērn, otrajā kārtā zaudējot čehietei Karolīnai Plīškovai, kura tobrīd gan vēl bija vien pasaules ranga 17.pozīcijā, kas bija sportistes karjeras rekords, bet nedaudz vēlāk aizkļuva līdz ASV atklātā čempionāta finālam un pašlaik jau ir pasaules pirmā rakete.

Paralēli Ostapenko mačam savu pirmās kārtas cīņu Sinsinati turnīrā aizvada arī Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova, kura spēkojas ar ķīnieti Penu Šuai.

Sacensībām Sinsinati ir "Premier 5" kategorija, kas ir trešā aiz "Grand Slam" un "Premier Mandatory" līmeņa.

Sevastova Sinsinati pirmdien aizvadīja dubultspēļu turnīra pirmās kārtas maču, kur duetā ar horvātieti Donnu Vekiču cieta zaudējumu, jo ar rezultātu 6-3, 3-6, 5:10 stundas laikā piekāpās krievietei Allai Kudrjavcevai un polietei Alicjai Rosolskai.

Dubultspēlēs piedalīsies arī Ostapenko, kura pārī ar kanādieti Gabrielu Dabrovski pirmajā kārtā spēkosies pret nīderlandieti Kiki Bertensu un beļģieti Kirstenu Flipkensu, šo maču arī aizvadot otrdien.