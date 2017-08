Gulbis jaunākajā ATP rangā veic kāpumu par septiņām vietām

Vēl tikai svētdien Gulbis cieta neveiksmi ASV pilsētā Sinsinati notiekošā ATP "Masters 1000" sērijas turnīra kvalifikācijas otrajā kārtā, kad ar 6-4, 1-6, 4-6 piekāpās krievu tenisistam Mihailam Južnijam, kurš ir planētas 93.rakete.

Atlases turnīra pirmajā kārtā Gulbis ar 6-2, 6-4 apspēlēja 19 gadus veco krievu Andreju Rubļovu, kurš kvalifikācijā bija izlikts ar otro numuru, bet pasaules rangā atrodams 55.vietā.

Par iekļūšanu kvalifikācijas otrajā kārtā Gulbis nopelnīja 16 ATP ranga punktus.

Gulbis pēc cienījama starta Vimbldonas čempionātā piedalījās 250 punktu turnīros Gštādē un Bostadē, kopā gūstot trīs panākumus. Iepriekš viņš bija pieteicies kvalifikācijai Monreālas "Masters" turnīrā, tomēr pēdējā brīdī mainīja plānus un dalību atsauca. Gštādes "ATP World Tour 250" turnīrā latvietis sasniedza ceturtdaļfinālu, kas tobrīd no 313.vietas ATP rangā ļāva pakāpties uz 272.vietu.

Gulbis kopš pērnā gada augusta cīnījies ar veselības problēmām un šobrīd turnīros piedalās ar aizsargāto rangu. Iepriekš latvietis izteica skumjas, ka viņam turnīru organizatori kūtri piešķir speciālos ielūgumus.

Šogad Gulbis uz neilgu laiku Miķelim Lībietim bija zaudējis Latvijas pirmās raketes godu, tomēr pēc Vimbldonas čempionāta trešās kārtas sasniegšanas viņš to atguva, jo no sestā simta beigām pakāpās uz 348.pozīciju.

Tikmēr par Latvijas otro raketi kļuvis Mārtiņš Podžus, kurš pēc 19 vietu kāpuma tagad ieņem 688.pozōciju, bet Lībietis zaudējis 64 vietas un atrodams vien 701.pozīcijā. Pēdējo divu nedēļu laikā Lībietis piedzīvojis kritumu par 162 vietām, bet šogad kopumā viņš nopelnījis tikai sešus ATP punktus.

Vēl no Latvijas sportistiem 1328.vietā atrodas Artūrs Lazdiņš, 1374.pozīcijā ir Krišjānis Stabiņš, kamēr Rūdolfs Mednis ieņem 1561.vietu. Tikmēr Rihards Emuliņš ir 1678.pozīcijā, kamēr dalītā 1776.pozīcijā ir Roberts Grīnvalds un Jānis Podžus.

Tikmēr ATP ranga pirmajā desmitniekā šonedēļ būtiskas izmaiņas nav notikušas. Pirmais numurs vēl joprojām ir brits Endijs Marejs, kamēr otro vietu ieņem pieredzējušais spānis Rafaels Nadals. Marejs šonedēļ nepiedalīsies arī Sinsinati "Masters 1000" turnīrā, līdz ar to Nadals, sasniedzot pusfinālu, pēc vairāk nekā trīs gadu pārtraukuma atgriezīsies pirmās raketes godā.

Iepriekšējā nedēļā Marejs nepiedalījās šādas raudzes turnīrā Monreālā, kurā Nadals gan nespēja pārvarēt trešo kārtu.

Savukārt trešais ir Vimbldonas čempionātā jau astoto reizi uzvarējušais šveicietis Rodžers Federers, kuram seko tautietis Stans Vavrinka, bet piekto vietu ieņem serbs Novaks Džokovičs, kurš šosezon vairs nespēlēs, līdz ar to nākamo sezonu viņš, visticamāk, uzsāks ārpus ranga pirmā desmitnieka.

Tikmēr sestais joprojām ir Vimbldonas čempionāta finālists Marins Čiličs no Horvātijas, kamēr uz septīto vietu no astotās pakāpies Vācijas talants Aleksandrs Zverevs, kamēr uz astoto pozīciju nokritis austrietis Dominiks Tīms. Visbeidzot devīto vietu joprojām ieņem japānis Kei Nišikori, bet pirmo desmitnieku noslēdz Milošs Raoničs no Kanādas.

Aizvadītajā nedēļā par Monreālas "Masters" turnīra uzvarētāju tika kronēts vien 20 gadus vecais Zverevs, kurš finālā ar 6-3, 6-4 negaidīti pieveica Federeru, tikdams jau pie sava piektā titula šogad.

ATP dubultspēļu rangā Lībietis atguvis 18 vietas un ieņem 244.pozīciju, kas ir sportista karjeras rekords, Stabiņš ir 1178.vietā, kuram 1307.pozīcijā seko Mednis. Tikmēr 1350.vietā ir M.Podžus, kamēr Mikus Losbergs ir 1520.vietā, bet J.Podžus atrodas 1609.pozīcijā.



Latvijas vadošās tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova saglabājušas savas rekordaugstās vietas WTA rangā.

Latvijas pirmās raketes gods vēl joprojām pieder šī gada "French Open" čempionei Ostapenko, kura šonedēļ saglabājusi 12.vietu, kas ir atkārtots sportistes karjeras rekords, bet Sevastova trešo nedēļu pēc kārtas ir 16.pozīcijā, kas arī viņai ir karjeras augstākais sasniegums.

Ranga 12.vietā Ostapenko nokļuva pēc sensacionālās uzvaras Francijas atklātajā čempionātā. Tik augsta vieta ir Latvijas rekords, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Zīmīgi, ka pērn sezonas otrā puse Ostapenko nebija pārāk izdevusies, līdz ar to gada turpinājumā nav sagaidāms būtisks kritums rangā. Tāpat iespējas pakāpties ir arī Sevastovai, kurai priekšā ir titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa, kura šosezon grūtniecības dēļ vairs nespēlēs.

Aizvadītajā nedēļā Ostapenko nepārvarēja Toronto WTA "Premier" turnīra vienspēļu pirmo kārtu, kamēr Sevastova aizkļuva līdz otrajai kārtai.

Šajā nedēļā Ostapenko un Sevastova sacentīsies Sinsinati WTA "Premier" sacensībās. Sākotnēji pirmajā kārtā Ostapenko bija iecerēts cīnīties pret titulēto krievieti Mariju Šarapovu, kura pēc diskvalifikācijas izciešanas par aizliegto vielu lietošanu šajā pavasarī atgriezās sacensību apritē. Tiesa, Krievijas tenisiste traumas dēļ atteica savu dalību turnīrā, tāpēc Latvijas pārstāve pirmajā kārtā tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo serbieti Aleksandru Kruniču, kura ir planētas 85.rakete. Savukārt Sevastova šī turnīra ievadā tiksies ar ķīnieti Penu Šuai, kura pasaules rangā ieņem 25.vietu.

Šogad nopelnītajos WTA ranga punktos Ostapenko starp visas planētas tenisistēm saglabā astoto vietu, kas viņai šobrīd ļauj reāli cerēt uz dalību sezonas noslēguma turnīrā, kur iekļūst astoņas labākās sportistes. Tikmēr Sevastova zaudējusi vienu vietu un ieņem 14.pozīciju.

No pārējām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča jaunākajā pasaules rangā pakāpusies par 14 vietām un tagad ieņem 319.pozīciju, bet 17 gadus vecā Daniela Vismane zaudējusi piecas vietas un atrodama 1045.pozīcijā. Savukārt rangā debitējusi 18 gadus vecā Irina Ļapustina, kura atrodas 1138.pozīcijā.

Tikmēr pasaules ranga desmitniekā lielas izmaiņas nav notikušas. Līdere kopš jūlija ir čehiete Karolīna Plīškova - viņa ir tikai otrā čehu tenisiste, kura sasniegusi ranga pirmo vietu. Iepriekš kas tāds 1978.-1980.gadā bija padevies vien Martinai Navrātilovai, kura tolaik pārstāvēja Čehslovākiju.

Līdz ar to Plīškova kļuvusi par 23.tenisisiti vēsturē, kura spējusi kļūt par pasaules ranga līderi. Zīmīgi, ka Vimbldonas čempionātā viņa piedzīvoja zaudējumu jau otrajā kārtā, tomēr iepriekš iegūtos punktus nespēja aizsargāt nu jau bijusī pirmās vietas īpašniece Angelika Kerbere no Vācijas, jo pērnā gada fināliste zaudēja astotdaļfinālā, turklāt apsteigta tika arī rumāniete Simona Halepa.

Kerbere ranga līdere kopumā bija 34 nedēļas, bet tagad viņa atrodas trešajā vietā, kamēr otrā ir Halepa.

Tikmēr uz ceturto vietu no piektās pakāpusies ukrainiete Jeļina Svitoļina, kamēr piektā tagad ir Dānijas pārstāve Karolīne Vozņacki, bet no ceturtās uz sesto pozīciju nokritusi Vimbldonas čempionāta uzvarētāja Garvinje Mugurusa no Spānijas. Septītā joprojām ir Lielbritānijas tenisiste Džoanna Konta, kamēr astotā - krieviete Svetlana Kuzņecova. Pirmo desmitnieku tikmēr noslēdz Vimbldonas fināliste Venusa Viljamsa no ASV un Agņeška Radvaņska no Polijas.

Aizvadītajā nedēļā Toronto WTA "Premier" sērijas turnīra uzvarētāju kļuva Svitoļina, kura finālā ar 6-4, 6-0 sagrāva Vozņacki, tiekot jau pie sava piektā titula šogad.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi trīs vietas un tagad ieņem 37.pozīciju. Tikmēr Sevastova saglabājusi 129.vietu, kamēr Marcinkēviča atrodas 187.pozīcijā.