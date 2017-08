Latvijas U-18 basketbolistes uzvar lietuvietes

Izšķirošajā cīņā par vietu labāko komandu sabiedrībā Latvijas izlasē teicamu spēli aizvadīja vienības līdere Janeta Rozentāle, kura tika pie "double-double", jo sameta 20 punktus un izcīnīja 18 atlēkušās bumbas.

Tikmēr Aleksa Gulbe pievienoja 16, bet Luīze Šepte 12 punktus.

Savukārt Lietuvas izlasē ar 15 punktiem izcēlās Kristīna Masionīte.

Pēc puslaika Latvijas basketbolistes bija vadībā ar 37:36, bet aizvadīja pārliecinošu trešo ceturtdaļu, pirms pēdējā spēles cēliena panākot 66:50 savā labā, beigās pārsvaru nosargājot.

Latvijas izlase saglabāja vietu spēcīgāko komandu saimē, bet lietuvietēm nākamgad būs jāsacenšas B divīzijā. Latvijas U-18 basketbolistes līdz ar to nekļuva par otro Latvijas izlasi, kas šovasar izkritusi no kontinenta meistarsacīkšu spēcīgākās divīzijas, jo iepriekš to paveica U-20 vecuma puišu izlase.

Latvijas U-18 basketbolistes kontinenta B divīzijā spēlēja no no 2005. līdz 2008. un no 2011. līdz 2015.gadam. Pērn, atgriežoties spēcīgāko komandu saimē pēc ilgāka pārtraukuma, juniores uzreiz iekļuva pusfinālā un izcīnīja ceturto vietu, tomēr tas nozīmēja, ka aptuveni puse sastāva pirms šī gada Eiropas čempionāta piedalījās Pasaules kausā U-19 vecuma grupā.

Jūlijā Latvijas U-18 izlase, spēlējot bez U-19 komandas spēlētājām, divreiz tikās ar Lietuvu - vispirms Polijā tika kapitulēts ar 47:72, bet nedēļu vēlāk Baltijas kausa izcīņā Tallinā zaudēts arī ar 55:65.

Eiropas čempionāta grupu turnīrā latvietes ar 71:62 pārspēja Grieķijas vienaudzes, ar 53:85 kapitulēja vietējai Ungārijas izlasei un ar 61:55 pieveica Turciju. Latvijas U-18 basketbolistes ar divām uzvarām trīs spēlēs ieņēma otro vietu apakšgrupā, bet astotdaļfinālā ar 60:66 zaudēja serbietēm. Turpinājumā latvietes ar 57:82 zaudēja Itālijai, līdz ar to viņām jāpiedalās cīņā par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā, kur pirmajā mačā sestdien ar 67:63 vēlreiz tika uzvarēta Turcija.

Savukārt lietuvietes turnīra pirmajā mačā ar 79:65 pārspēja Krieviju, bet pēc tam sekoja neveiksmes Slovēnijai (67:72) un Čehijai (60:71). Astotdaļfinālā līdzīgā cīņā ar 55:58 tika atzīts arī Beļģijas pārākums, kam sekoja neveiksme duelī ar Horvātiju (67:69) un Grieķijas sagraušana ar 96:57.

Latvijas U-18 izlases sastāvā bija piecas meitenes, kuras nesen noslēdza dalību U-19 Pasaules kausa finālturnīrā, kur Latvija palika desmitajā vietā. Pasaules kausa gaisotni izbaudīja Marianna Kļaviņa, Māra Mote, Janeta Rozentāle, Sabīne Lipe un Luīze Šepte.

Pasaules kausā varēja startēt arī Aleksa Gulbe, taču viņa neilgi pirms U-19 turnīra guva potītes traumu, taču tagad ir atgriezusies ierindās un spēlē U-18 čempionātā.

Latvijas U-18 izlases meitenes ir gana pieredzējušas, jo piecas spēlētājas jau piedalījušās divās Pasaules kausa izcīņās, startējot U-17 un U-19 vecuma grupās. Vēl trīs meitenes spēlējušas tikai Pasaules kausa U-17 turnīrā.

Četrām Latvijas izlases dalībniecēm - Kļaviņai, Lipei, Šeptei un Gulbei - šis bija jau ceturtais Eiropas čempionāts, kamēr četras meitenes šāda turnīra gaisotni izbaudīja pirmo reizi.

Latvijas U-18 izlasi trenē Ainārs Čukste, kurš jūlijā bija arī U-19 izlases galvenais treneris, komandu aizvedot līdz desmitajai vietai.

Gatavošanās šim Eiropas čempionātam Latvijas komandai gan bija savdabīga, jo liela daļa meiteņu bija aizņemtas citos jauniešu izlašu komandu darbos. Pilnā sastāvā izlase sapulcējās tikai nedēļu pirms turnīra.

Latvijas U-18 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Marianna Kļaviņa, Māra Mote, Luīze Šepte, Janeta Rozentāle, Nikola Ozola (visas - "TTT-Rīga Juniores"), Sabīne Lipe, Emīlija Krista Grava, Anna Mickāne (visas - "Vega 1"/"Liepāja"), Sindija Smirnova ("Jelgava"), Baiba Čevere (Rīgas 3.BJSS), Liza Čumika ("Daugavpils"), Aleksa Gulbe (Venēcijas "Umana Reyer", Itālija);