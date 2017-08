Bagatskis: Porziņģis jutās kā zivs ūdenī un izbaudīja spēli

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Porziņģim ar 24 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām debitējot nacionālajā izlasē, Latvijas valstsvienība piektdien pārbaudes spēlē "Arēnā Rīga" savu skatītāju priekšā ar rezultātu 77:65 (21:23, 16:9, 20:20, 20:13) pārspēja Poliju.

"Izdarījām secinājumus no iepriekšējās Polijas spēles, mēģinājām novienkāršot aizsardzību. Pirmajā puslaikā no 32 punktiem 20 viņiem bija no mūsu maiņām un otrās iespējas punktiem, bet otrajā spēles daļā sakām spēlēt asāk, bija labas iespējas pārejam, ātrajos uzbrukumos skrēja garie spēlētāji, līdz ar to pretiniekiem grūti aizsargāties. Bēdīgi, ka šādu kvalitāti nespējām noturēt visu laiku, Polija ir pieredzējusi komanda, kas zina, kā mūsu kļūdas izmantot," pēc mača stāstīja Bagatskis.



Latvijas izlase, kas, gatavojoties Eiropas čempionātam, aizvadīja savu pirmo maču savā laukumā, otrajā ceturtdaļā veica 14 punktu izrāvienu, taču iegūto vadību zaudēja dažas minūtes pirms pamatlaika beigām. Tiesa, pēc tam sekoja 12 punktu izrāviens, kas ļāva izcīnīt uzvaru.

"Esmu tiešām priecīgs, ka spēle nebija viegla un vienkārša. Bija daudzi jauni spēlētāji un jautājums, kā viņi jutīsies, bet viss kārtībā, tagad tikai jāsajūt vienam otru. Mums ir daudz darāmā pie spēles stabilizācijas, kā nesasteigt uzbrukumu ar vienu divām piespēlēm," skaidroja Bagatskis.

Porziņģis ar 24 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās, kamēr 18 punkti un deviņas bumbas zem groziem Rolandam Šmitam.

"Kad Kristaps ir laukumā, viņu segs lielāks spēlētājs un tas ir jāizmanto Rolandam. Ja viņš to pilnībā darītu, būtu 30 punkti, viņš mums ienes svaigumu. Viņa pagājušās sezonas Eirokausu statistika ir tiešām laba - Rolands brīžiem grib tagad un tūlīt. Viņam nav lielo spēļu pieredze, bet tas ir tikai laika jautājums, Rolands ir spēlētājs, kurš var spēlēt augstā līmeni," secināja Bagatskis.

Ar 24 punktiem Porziņģis kļuvis par visu laiku rezultatīvāko Latvijas izlases debitantu, jo 1992.gadā Latvijas valstsvienības pirmajā mačā pēc neatkarības atjaunošanas tobrīd 29 gadus vecais debitants Igors Meļņiks izcēlās ar 23 punktiem.

"Ažiotāža bija vienīgais, kur par Kristapu satraucos, bet viņš jutās kā zivs ūdenī un izbaudīja spēli. Viņam patīk ažiotāža un jūtas komfortabli. Man bija bažas par sākumu, bet pēc pirmo metienu iemešanas viņš vēl vairāk nomierinājās. Nebiju plānojis viņam 27 minūtes, domāju 23-25, bet situācija bija tāda, ka viņam jābūt laukumā. Mums pārējiem jāmāk izmantot to, ka Kristaps izstiepj pretinieku aizsardzību," stāstīja Bagatskis.

Tikmēr 14 punkti, astoņas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas Jānim Strēlniekam, bet septiņi punkti un piecas atlēkušās bumbas Dairim Bertānam. Tāpat ar piespēlēm dalījās Jānis Timma, kurš asistēja astoņos rezultatīvos Latvijas izlases uzbrukumos.

"Man šodien ļoti patika Timmas spēle, gan rezultatīvas piespēles, gan darbs aizsardzībā," izcēla Bagatskis.

Savukārt pēc piecu gadu pārtraukuma izlasē atgriezās Dāvis Bertāns, kurš nāca uz maiņu un iemeta divus punktus.

"Dāvis ir cita tipa spēlētājs, bet viņam nebija labākā spēle, taču tas nekas, tāpēc esam komanda, lai viens otru piesegtu. Dāvim vienkārši jāspēlē un jāizbauda spēle," teica Bagatskis.

Izlases galvenais treneris atklāja, ka treniņos viņu pozitīvi pārsteiguši Artūrs Ausējs, Žanis Peiners, Dāvis Lejasmeiers un Andrejs Gražulis.

"Atsevišķos treniņos viņi izskatās karaliski. Mums svarīgi panākt, lai viņi to dara stabili. Izmaiņas sastāvā atkarīgas kā Gražulis, Ojārs Siliņš un Aigars Šķēle atjaunosies," uzsvēra Bagatskis.

Visas atlikušās pārbaudes spēles pirms Eiropas čempionāta Latvijai būs savā laukumā - 19. un 20.augustā "Arēnā Rīga" tiks spēlēts pret Lietuvu un Rumāniju, bet 24. un 25.augustā būs divas cīņas ar nu jau principiālo pretinieci Čehiju

Īpaši liela ažiotāža ir ap maču pret Lietuvu, kurā būs pārpildīta "Arēna Rīga".

"Ja mēs kaut viena iemesla dēļ nodrebēsim un ļausim viņiem justies kā mājās, tad visu laiku metīsim bumbu no gala auta pēc gūtajiem punktiem," teica Bagatskis.

Viņaprāt, Latvija tuvā nākotnē var būt ļoti stipra vērtība Eiropas basketbolam, jo spēlētāji ir jauni un talantīgi.

"Tagad pārbaudes spēlēs nav praktiski neviena komanda ar jauniem uzvārdiem. Ja mums izdosies vēlreiz šādi sapulcināt izlasi, pēc 2-3 gadiem būs ļoti labi," pauda Bagatskis.

Eiropas čempionāts notiks no 31.augusta līdz 17.septembrim un Latvijas izlase apakšgrupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēlējot D apakšgrupā kopā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un Lielbritāniju.