Porziņģim debijā izceļoties ar 24+12, Latvijas izlase uzvar Poliju

Ar 24 punktiem Porziņģis kļuvis par visu laiku rezultatīvāko Latvijas izlases debitantu, jo 1992.gadā Latvijas valstsvienības pirmajā mačā pēc neatkarības atjaunošanas tobrīd 29 gadus vecais debitants Igors Meļņiks izcēlās ar 23 punktiem.

Latvijas izlase, kas, gatavojoties Eiropas čempionātam, aizvadīja savu pirmo maču savā laukumā, otrajā ceturtdaļā veica 14 punktu izrāvienu, taču iegūto vadību zaudēja dažas minūtes pirms pamatlaika beigām. Tiesa, pēc tam sekoja 12 punktu izrāviens, kas ļāva izcīnīt uzvaru.

Porziņģis ar 24 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās, kamēr 18 punkti un deviņas bumbas zem groziem Rolandam Šmitam. Tikmēr 14 punkti, astoņas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas Jānim Strēlniekam, bet septiņi punkti un piecas atlēkušās bumbas Dairim Bertānam. Tāpat ar piespēlēm dalījās Jānis Timma, kurš asistēja astoņos rezultatīvos Latvijas izlases uzbrukumos. Latvijas izlases starta piecinieks guva 67 no 77 punktiem.

Tikmēr pēc piecu gadu pārtraukuma izlasē atgriezās Dāvis Bertāns, kurš nāca uz maiņu un iemeta divus punktus.

Savukārt Polijas izlasē rezultatīvākais ar 12 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Damjans Kuligs.

Spēli Latvijas izlase iesāka ar Porziņģi, Šmitu, Strēlnieku, Dairi Bertānu un Timmu starta pieciniekā. Jau pirmajā uzbrukumā Porziņģis no tālienes centās iekarot grozu, bet viņa metiens nebija precīzs. Tiesa, jau nākamajā uzbrukumā pēc Strēlnieka piespēles Porziņģis iesprauda bumbu grozā no augšas un atklāja mača rezultātu. Bez Porziņģa sešiem punktiem pirmajās piecās minūtēs rezultatīvi atzīmējās arī Šmits, kurš līdz pirmās ceturtdaļas vidum sameta trīs punktus. Abi basketbolisti, kuri karjeras laikā atzīti par ULEB Eiropas kausa sezonas uzlecošajām zvaigznēm, vairākas reizes guva punktus ar "slam dunk" palīdzību.

Pirmo tālmetienu no latviešiem realizēja Strēlnieks, kurš ceturtdaļas sestajā minūtē panāca izlīdzinājumu 12:12. Tikpat Strēlnieks atnesa arī trīs minūtes pirms ceturkšņa beigām, kad atzīmējās ar trīspunktu gājienu. Tāpat ar trejaci izcēlās arī Porziņģis, kurš nedaudz vēlāk iemeta arī trīs no četriem soda metieniem. Latvijas basketbolisti pirmo ceturksni zaudēja ar 21:23, bet rezultatīvākais šajā nogrieznī bija Porziņģis, kurš guva 12 punktus jeb lielāko daļu no komandas iespētā.

Otrā ceturkšņa sākumā latvieši nonāca iedzinējos ar 21:25, bet Kristaps Janičenoks pēc caurgājiena samazināja rezultāta starpību. Nākamās divas minūtes latvieši palika "sausā", bet trešdaļas trešajā minūtē Dairis Bertāns ar diviem soda metieniem samazināja pretinieku pārsvaru (25:30). Arī turpinājumā cīņa ritēja mazrezultatīvi līdz Šmits ar skaistu bumbas triecienu grozā no augšas atdzīvināja "Arēna Rīga" tribīnes (27:30). Ceturtdaļas vidū Šmits pēc uzbrukuma, kuru iesāka Porziņģa pārtvertā bumba, pretinieka pārsvaru samazināja līdz vienam punktam, bet trīsarpus minūtes pirms pārtraukuma Dairis Bertāns ar brīvu tālmetienu izvirzīja vadībā Latviju - 32:30.

Latvieši turpināja neitralizēt Polijas basketbolistu uzbrukumus, kā rezultātā neizturēja pretinieku galvenā trenera Maika Teilora nervi, amerikānim saņemot tehnisko piezīmi. Nopelnīto soda metienu realizēja Strēlnieks, kurš pēc tam iemeta vēl divus punktus. Kad līdz puslaika beigām bija palikusi nedaudz vairāk kā minūte, Šmits ar kārtējo "danku" panāca jau 37:30. Mājinieku 14 punktu izrāviens tika pārtraukts ar poļu diviem precīziem soda metieniem, bet pirmais puslaiks tika uzvarēts ar rezultātu 37:32.

Otrā puslaika sākumā Porziņģis tika pie diviem soda metieniem, no kuriem mērķī krita tikai viens. Kamēr pretinieki nespēja iekarot latviešu grozu, tikmēr Šmits ar āķa metienu un pēc pārkāpuma realizētu nopelnīto sodiņu panāca jau 41:32. Lai gan pretinieki realizēja tālmetienu, Strēlnieks divus punktus atguva, bet nedaudz vēlāk Porziņģis panāca jau desmit punktu handikapu (45:35). Uz nākamo poļu tālmetienu Šmits atbildēja ar diviem punktiem no groza apakšas, kā arī turpinājumā iemeta divus soda metienus, kas ļāva panākt 49:38.

Turpinājumā vairākas minūtes laukuma saimniekiem neizdevās rezultatīvi noslēgt uzbrukumus, kas poļiem ļāva pietuvoties rezultātā (49:45), bet trīs minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām Porziņģis un Dairis Bertāns pārtrauca "sauso" periodu (53:46). Tāpat septiņi punkti komandas šķīra pēc tam, kad Janičenoks ar diviem punktiem noslēdza kārtējo ātro uzbrukumu Latvijas izlases izpildījumā (55:48), un Jānis Blūms iemeta divus soda metienus (57:50). Tiesa, ceturtdaļas pēdējā sekundē Mārtiņš Meiers pārkāpa noteikumus, kas poļiem ļāva atgūt divus punktus (57:52).

Pirmos punktus trešajā ceturksnī guva Dāvis Bertāns, kurš sīvā pretestībā ar pagriezienu guva grozu un panāca 59:52. Tāpat ar grūtā cīņā gūtiem punktiem atzīmējās Porziņģis, kurš pēc nospēlētām divām minūtēm panāca 61:55. Tāpat kā Dāvis Bertāns, arī Timma savus pirmos punktus guva tikai ceturtajā ceturtdaļā, panākdams 63:56, bet uz poļu nākamo trejaci ar kārtējiem punktiem atbildēja Šmits.

Nākamās četras minūtes latvieši nespēja atrauties rezultātā, kas pretiniekiem trīs minūtes pirms pamatlaika beigām ļāva panākt neizšķirtu 65:65. Tiesa, uzreiz pēc minūtes pārtraukuma Timma atjaunoja Latvijai vadību, bet vēlāk ar trejačiem atzīmējās Strēlnieks un Porziņģis, Latvijai iegūstot jau astoņu punktu pārsvaru. Nepilnu minūti pirms pamatlaika beigām Porziņģis panāca jau 75:65, līdz ar to krita Latvijas izlases debitantu rezultativitātes rekords. Punktu Latvijas izlases uzvarai pielika Iļja Gromovs, kurš iebakstīja bumbu grozā un panāca 77:65.

Latvijas izlasei pirms Eiropas čempionāta šī bija jau piektā pārbaudes spēle, bet iepriekšējās Porziņģis nepiedalījās, jo bija devies NBA tūrē uz Dienvidāfrikas Republiku, kamēr jaunākais no brāļiem Bertāniem valstsvienībai pilnvērtīgi pievienojās vien šonedēļ. Tāpat šovasar izlasei vēl nav palīdzējis Jānis Strēlnieks, bet veselības problēmas patlaban ir Aigaram Šķēlem, Ojāram Siliņam un Andrejam Gražulim.

Latvijas izlases kandidātu sarakstā patlaban ir 16 spēlētāji un izlases galvenais treneris Ainars Bagatskis ceturtdien uzsvēra, ka tuvākajā laikā netiek plānots viņu skaitu samazināt.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirmajos pārbaudes mačos pirms Eiropas čempionāta Latvija viesos divreiz tikās ar Somiju, vispirms pretiniekus uzvarot treniņspēlē, bet pēc tam ar 85:81 pārspējot arī oficiālā mačā. Savukārt pagājušajā nedēļas nogalē Latvijas izlase Klaipēdā ar 69:73 zaudēja Gruzijai un ar 76:80 piekāpās Polijai.

Pirmajā spēlē ar Poliju Latvijai rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Rolands Šmits, bet pretiniekiem tikpat sameta Mateušs Poņitka. Cīņas gaitā Latvija bija iedzinējos arī ar 42:59, bet turpinājumā veica lielu atspēlēšanos, pēdējās minūtēs gan labākiem esot poļiem.

Visas atlikušās pārbaudes spēles pirms Eiropas čempionāta Latvijai būs savā laukumā - 19. un 20.augustā "Arēnā Rīga" tiks spēlēts pret Lietuvu un Rumāniju, bet 24. un 25.augustā būs divas cīņas ar nu jau principiālo pretinieci Čehiju.

Eiropas čempionāts notiks no 31.augusta līdz 17.septembrim un Latvijas izlase apakšgrupu turnīru aizvadīs Stambulā, spēlējot D apakšgrupā kopā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu sudraba medaļnieci Serbiju, mājinieci Turciju, Krieviju, Beļģiju un Lielbritāniju.

Vēl Eiropas meistarsacīkstēs A apakšgrupā spēlēs Somija, Islande, Francija, Grieķija, Polija un Slovēnija, B grupā spēkosies Izraēla, Lietuva, Itālija, Gruzija, Vācija un Ukraina, savukārt C grupā spēlēs Rumānija, Ungārija, Spānija, Čehija, Horvātija un Melnkalne.

No katras grupas izslēgšanas turnīram kvalificēsies četras labākās komandas, un "play-off" cīņas no astotdaļfināla fāzes risināsies Stambulā.

Latvijas izlase 2017.gadā Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalīsies 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Pērn Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkstes noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur arī šogad notiks izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas. Savukārt 2015.gada Eiropas čempionātā, kas daļēji notika arī Latvijā, labāko astotniekā izdevās iekļūt.

Latvijas basketbola izlases kandidāti:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms, Iļja Gromovs (abi - "VEF Rīga"), Žanis Peiners (Saloniku PAOK, Grieķija), Aigars Šķēle ("Ventspils"), Kristaps Janičenoks (bez kluba), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Dāvis Lejasmeiers (Krosno KKK MOSiR, Polija), Artūrs Ausējs ("Liepāja"/"Triobet"), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Ojārs Siliņš (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija).